Les MEMBRES de la famille royale ont toujours adhéré à la tradition en ce qui concerne leur tenue vestimentaire, en particulier lors des cérémonies.

Mais pourquoi certains membres de la famille royale portent-ils une ceinture bleue et qu’est-ce que cela signifie ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que signifie la ceinture bleue sur la royauté ?

Certains membres de la famille royale porteront une ceinture bleue pour symboliser leur rôle en tant que membre de l’Ordre de la Jarretière.

C’est le plus ancien et le plus ancien ordre de chevalerie de Grande-Bretagne, créé par le roi Édouard III en 1348.

Le roi Édouard III a été tellement inspiré par les contes du roi Arthur et de la chevalerie des chevaliers de la Table ronde qu’il a créé son propre groupe d’honorables chevaliers, appelé l’Ordre de la Jarretière.

L’Ordre comprenait la Reine, qui était souveraine de la Jarretière, plusieurs membres supérieurs de la famille royale, et vingt-quatre Chevaliers ou Dames choisis en reconnaissance de leur travail – dans le passé, ils ont inclus Sir Winston Churchill et Sir John Major.

Les femmes peuvent être membres, mais elles sont appelées Ladies Companion tandis que les membres masculins sont appelés Knights Companion.

Selon le site Internet de la famille royale, une nomination à l’Ordre royal de Victoria est “le cadeau personnel du souverain, cet honneur est décerné à ceux qui ont servi la reine ou la monarchie d’une manière particulière”.

Et comme son nom l’indique, le prix a été créé par la reine Victoria en 1896.

Depuis le décès de la reine Elizabeth, le roi Charles III est désormais le souverain de l’ordre.

Quels membres de la famille royale peuvent porter une ceinture bleue ?

Les membres de la famille royale qui sont nommés sur la description du monarque peuvent porter une ceinture bleue – y compris le monarque régnant, le roi Charles III.

Chaque mois de juin, la procession emblématique du Jour de la Jarretière a lieu au château de Windsor – où le souverain régnant investit officiellement tous les nouveaux compagnons avec l’insigne de l’Ordre dans la salle du trône du château.

Cela comprend le prince de Galles, la reine consort, la princesse royale, le duc de Kent, le comte de Wessex et Forfar, le duc d’York, la princesse Alexandra, l’honorable Lady Ogilvy et le duc de Gloucester.

Quelle ceinture portait la reine Elizabeth ?

Comme l’Ordre comprenait la reine Elizabeth, elle portait une ceinture bleue.

Le ruban utilisé pour les ceintures est unique à la commande, et c’est le moyen le plus simple de distinguer les commandes.