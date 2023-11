Pourquoi certains médecins hésitent-ils à prescrire un traitement hormonal substitutif aux femmes ménopausées ?

Les symptômes de la ménopause – et leur gravité – varient d’une personne à l’autre. Mais en général, les changements hormonaux qui surviennent pendant la ménopause entraînent de nombreux effets secondaires physiques et émotionnels, tels que des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une sécheresse vaginale, une baisse de libido, des troubles du sommeil et des sautes d’humeur.

Malgré leur fréquence, une étude de 2023 publiée dans Ménopause : Le Journal de la Menopause Society montre qu’une forte proportion de femmes présentant des symptômes de ménopause plus graves ne sont pas traitées, avec près de 40% d’entre eux n’avaient aucun médicament sur ordonnance documenté. L’étude a également révélé que, même si elles souffraient de ces symptômes, environ 50 % des femmes interrogées ont retardé leur recherche de soins pendant plus de six mois.

L’hormonothérapie substitutive, ou THS (également appelée désormais hormonothérapie ménopausique, ou MHT), est un traitement efficace approuvé par la FDA et conçu pour soulager de nombreux symptômes de la ménopause. Pourtant, de nombreux médecins hésitent à le prescrire – et de nombreuses femmes s’inquiètent de le prendre.

Ici, les experts expliquent pourquoi et comment fonctionne le THS.

Qu’est-ce que le THS et comment ça marche ?

Les composants de base du THS sont les œstrogènes et le progestatif, qui est une forme de progestérone. “Le composant actif responsable du soulagement des symptômes de la ménopause – et des bienfaits à long terme pour la santé – est l’œstrogène.” Dr Sharon Maloneconseiller médical en chef à Alliage, une entreprise spécialisée dans la santé des femmes, explique à Yahoo Life. “Les progestatifs sont ajoutés uniquement pour protéger la muqueuse de l’utérus chez les personnes dont l’utérus est intact.” Ainsi, les femmes ayant subi une hystérectomie se verraient proposer un remède uniquement à base d’œstrogènes.

La North American Menopause Society déclare que, en fonction des symptômes, des antécédents médicaux et du mode de vie de la patiente, une femme peut se voir prescrire :

Thérapies systémiques, où les hormones sont libérées dans la circulation sanguine et se déplacent vers les organes et les tissus. Les produits sont disponibles sous forme de pilules, de patchs cutanés, de gels, d’injections et de sprays et peuvent être utilisés pour traiter les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les symptômes vaginaux et l’ostéoporose.

Thérapies locales, qui ciblent une zone spécifique du corps. Les produits sont disponibles sous forme de crèmes, de comprimés ou d’anneaux vaginaux et peuvent être utilisés pour traiter les symptômes vaginaux, tels que les douleurs lors des rapports sexuels.

Malone explique que les œstrogènes et les progestatifs peuvent être bio-identiques – ce qui signifie que les hormones sont identiques aux hormones produites par les ovaires – ou non bio-identiques. « Le terme « synthétique » est un terme inapproprié », dit-elle. «Tous les produits à base d’œstrogènes, à l’exception du Premarin (fabriqué à partir de l’urine de juments gestantes), sont synthétiques, ce qui signifie simplement fabriqués en laboratoire. Il en va de même pour les progestatifs.

La progestérone bio-identique, souvent appelée progestérone « naturelle », est également fabriquée en laboratoire et est une modification d’une source végétale – principalement l’igname – pour créer la progestérone bio-identique, explique Malone.

Qui est – et n’est pas – un bon candidat pour le THS ? Et quel est le meilleur moment pour le prendre ?

Cela se résume à des facteurs de risque. L’hormonothérapie n’est généralement pas recommandée à toute personne ayant des antécédents médicaux personnels de cancer du sein ou de l’utérus, de saignements postménopausiques non diagnostiqués, de maladie hépatique active, de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de maladie cardiovasculaire diagnostiquée, de caillots sanguins non provoqués dans les jambes ou les poumons ou de troubles héréditaires de la coagulation sanguine.

Cela dit, Malone souligne que toutes les anciennes patientes atteintes d’un cancer du sein ne sont pas identiques. « Il y a beaucoup de débats quant à savoir si les femmes ayant des antécédents de cancer du sein peuvent prendre un THS », dit-elle, ajoutant : « Ce n’est plus une contre-indication absolue. » Il en va de même pour ceux qui ont reçu un diagnostic de troubles de la coagulation sanguine.

Quant au bon moment pour commencer le THS, le Dr Mary Claire Haver, auteur de Le régime Galveston et fondateur du Clinique de bien-être Mary Claire, dit à Yahoo Life que les femmes ne devraient jamais ressentir le moindre symptôme de la ménopause. «C’est loin de la réalité», dit-elle. “En raison du manque de formation et d’éducation sur la transition vers la ménopause, de nombreuses femmes devraient attendre que leurs symptômes soient graves avant qu’un clinicien envisage un traitement hormonal.”

Haver dit qu’il y a certains avantages possibles à commencer le traitement lorsque les symptômes apparaissent. “Il existe des études qui soutiennent le début d’un traitement hormonal en périménopause”, dit-elle, car les résultats suggèrent qu’il pourrait diminuer les symptômes de la dépression, traiter les saignements utérins anormaux, améliorer la densité osseuse et atténuer les symptômes de la dépression. syndrome génito-urinaire – une affection chronique et progressive de la vulve, du vagin et des voies urinaires inférieures, qui survient pendant la ménopause et provoque des problèmes urinaires et sexuels, selon le Brigham and Women’s Hospital. Ceux-ci incluent la sécheresse vaginale ainsi que les démangeaisons et les brûlures, les rapports sexuels douloureux et les infections urinaires récurrentes.

Malone dit qu’il existe un moment privilégié pour les femmes ménopausées pour commencer un traitement hormonal. “Il est préférable de commencer le THS/MHT avant l’âge de 60 ans ou dans les 10 ans suivant les dernières règles”, dit-elle. “Cette ‘fenêtre d’opportunité’ est simplement le laps de temps dans lequel nous pouvons affirmer sans équivoque que les avantages dépassent largement les risques.”

Les femmes qui ne respectent pas ce délai peuvent toujours envisager de suivre un traitement hormonal, même si cela nécessite « une discussion plus nuancée sur les objectifs du traitement et les risques personnels pour la santé », ajoute Malone.

Pourquoi le THS est-il controversé ?

Comme pour la plupart des types de traitements, il existe des risques et des avantages. En 2002, les National Institutes of Health ont arrêté leurs recherches sur les essais d’hormonothérapie – une étude connue sous le nom de Women’s Health Initiative (WHI) – lorsqu’ils ont découvert un lien entre l’hormonothérapie et un risque accru de cancer du sein, de certains types de maladies cardiaques et de troubles sanguins. caillots. En conséquence, les prescriptions de THS ont chuté de environ 40% à près de 5%selon un article de 2013 publié dans Le Journal d’endocrinologie clinique et du métabolisme.

Et c’est le même article de revue qui a examiné de plus près l’étude de 2002 et a rapporté que les recherches ultérieures « ont clairement montré que les femmes plus jeunes et celles proches de la ménopause présentaient un rapport risque/bénéfice très bénéfique ».

D’autres études ont montré d’autres avantages possibles du THS, tels qu’une réduction du risque de diabète de type 2, une réduction du risque de perte osseuse et de fracture et une diminution des taux de cancer du sein lors de l’utilisation d’un traitement à base d’œstrogènes uniquement. Et pourtant, certains praticiens sont j’hésite encore à prescrire thérapie hormonale.

“La vérité est qu’il y a eu un manque flagrant d’éducation de la part des médecins et des patients”, déclare Malone. «Une génération de médecins devenue majeure depuis la WHI, en croit encore les gros titres d’il y a 20 ans. La formation médicale n’a pas suivi le rythme des données actuelles et l’étude de la ménopause dans les facultés de médecine et les programmes de résidence a stagné.

Elle souligne que le moment choisi pour commencer le THS est important et que les conclusions des femmes plus âgées incluses dans le WHI ne s’appliquent pas aux femmes plus jeunes. « Une grande partie de ce que nous savons aujourd’hui n’est pas nouvelle », déclare Malone. « Les problèmes liés à l’interprétation des données WHI ont été exprimés presque immédiatement, mais ont été étouffés par les mots « cancer du sein ». »

Haver est d’accord. “Malgré des recherches récentes suggérant des bénéfices potentiels, les médecins restent prudents quant à la prescription d’un THS pour plusieurs raisons”, dit-elle, notamment “une compréhension insuffisante” des causes et des effets de la ménopause et le manque de connaissance des options modernes d’hormonothérapie.

La variété des symptômes chez les patientes ménopausées joue également un rôle. “Les symptômes de la ménopause peuvent varier considérablement d’un individu à l’autre, à la fois en termes de symptômes ressentis et de leur timing”, explique Haver. “La nature hautement individualisée des symptômes rend difficile pour les médecins d’établir une approche standardisée du diagnostic et du traitement.”

Elle ajoute que l’éducation et la formation insuffisantes dans les facultés de médecine et les programmes de résidence, les préjugés sexistes et les stéréotypes (le qualifiant de « problème de femmes » qui peut être « écarté ou minimisé, conduisant à une interprétation erronée de symptômes importants comme étant émotionnels ou psychologiques plutôt que physiologiques » ) et l’absence de critères de diagnostic universellement acceptés et de dépistages de routine contribuent tous aux défis liés à l’identification, à la résolution et au traitement des problèmes liés à la ménopause.

« De plus, la ménopause est considérablement sous-représentée dans les articles présentés aux obstétriciens-gynécologues en tant que formation médicale continue requise pour le maintien annuel des exigences de certification du conseil d’administration », explique Haver.

L’essentiel

Les deux médecins ont prononcé la même déclaration : la ménopause est inévitable, la souffrance ne l’est pas.

«Je discute des soins de la ménopause avec mes patientes sous la forme d’une boîte à outils : nutrition, exercice, suppléments, pharmacologie, réduction du stress et optimisation du sommeil”, explique Haver. “Tout le monde mérite de discuter de ce que la science recommande actuellement afin de pouvoir vivre aussi longtemps, en bonne santé et le plus possible – et pas seulement survivre mais prospérer.”

Traiter les symptômes de la ménopause est bien plus que simplement soulager les bouffées de chaleur occasionnelles, explique Malone. «Cela peut nuire à la santé à long terme d’une femme, avec une augmentation des maladies cardiovasculaires, des fractures de la hanche, des symptômes urinaires et des relations sexuelles douloureuses», dit-elle. « Les femmes ne devraient pas avoir l’impression de faire quelque chose de risqué ou de dangereux en choisissant un THS/MHT. Ils amélioreront non seulement la qualité mais aussi la quantité de leurs années restantes.