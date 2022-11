Pourquoi certains jeunes Néo-Écossais disent qu’ils ne peuvent pas se permettre de rester dans la province

Lorsque Tiffany Campbell est revenue sur la côte Est après avoir passé des années à travailler et à économiser de l’argent en Alberta, elle rêvait d’acheter une maison et d’élever son fils en Nouvelle-Écosse. Mais après quelques mois, ses plans ont radicalement changé.

La femme de 32 ans dit qu’elle a été rénovée du premier appartement qu’elle a loué à Halifax. Elle et son fils de 7 ans ont déménagé deux fois de plus en un an, à la recherche d’un logement abordable.

Et ils ne l’ont toujours pas trouvé. Campbell dit qu’elle dépense plus de 50% de ses revenus dans un appartement dans le nord de la ville, où elle et son fils partagent une chambre.

“Au moment où je suis arrivé ici, c’était tout simplement impossible”, a déclaré Campbell. « J’adore cette ville, mais je n’imaginais pas qu’en venant ici, nous serions placés dans ce genre de position. Les choses sont vraiment exceptionnelles à Halifax. Je n’imaginais pas cela pour les Maritimes.

Campbell est venu en Nouvelle-Écosse pour poursuivre un doctorat en anthropologie sociale à l’Université Dalhousie. Elle a grandi sur la côte est et pensait que le logement serait abordable dans la région.

Mais malgré une bourse complète, deux emplois à temps partiel, pas de véhicule et l’utilisation de la banque alimentaire de son université, elle dit qu’il est intenable de rester à Halifax.

Les œuvres d’art du fils de Campbell sont exposées dans leur appartement. Elle dit qu’elle craint que déménager plusieurs fois par an n’affecte négativement son enfance. (Paul Poirier/CBC)

Campbell fait partie des plus de 30 jeunes adultes qui ont parlé à CBC News cet automne et disent qu’ils se sentent obligés de quitter la province dans laquelle ils espéraient construire leur vie, car le loyer est trop cher et ils croient que posséder une maison est inaccessible.

Certains ont dit qu’ils prévoyaient emménager avec leur famille dans d’autres provinces ou déménager là où les salaires sont plus élevés. Mais le thème commun est la lutte pour trouver un logement en Nouvelle-Écosse.

“Cela me rappelle ce qui se passait quand j’étais au lycée … Beaucoup de jeunes devaient sortir dans l’Ouest”, a déclaré Campbell. “Cela me rend triste parce que j’ai l’impression de devoir constamment réécrire l’histoire de ma vie.”

Les loyers ont le plus augmenté au Canada atlantique

Selon données du site Web d’hébergement locatif Rentals.ca Selon une analyse de la société de données Urbanation, les prix des loyers au Canada atlantique ont augmenté de 32,2 % au cours de la dernière année, ce qui en fait le bond le plus élevé au Canada.

Bien que la Nouvelle-Écosse ait un plafond temporaire de deux pour cent des loyers en place pour les baux existants, le loyer peut être augmenté pour un nouveau bail en cas de départ ou d’expulsion du locataire. Rentals.ca mesure le prix d’inscription des unités inoccupées.

Selon un échantillon d’environ 150 logements locatifs à Halifax, Rentals.ca indique que le loyer mensuel moyen d’un appartement d’une chambre dans la ville est de 1 819 $ et que le loyer moyen d’un logement de deux chambres est de 2 240 $.

De nombreux biens de Campbell et de son fils sont encore emballés depuis leur dernier déménagement. Elle dit qu’il n’y a pas beaucoup d’espace dans leur studio pour déballer. (Paul Poirier/CBC)

La société affirme que Halifax est la 18e ville la plus chère pour les locations, sur une liste de 35 centres urbains à travers le pays. Certaines des villes les plus abordables de cette liste sont Edmonton, Québec et Regina.

“Halifax, pour une ville de taille moyenne, a eu beaucoup de problèmes de logement”, a déclaré Paul Danison, directeur du contenu chez Rentals.ca.

“Pendant la pandémie, beaucoup de gens ont découvert Halifax et ont décidé de s’y installer, ce qui a augmenté la demande. L’immigration est très élevée à Halifax, cela augmente également la demande… il n’y a tout simplement pas assez d’offre à Halifax.”

Les données de Statistique Canada reflètent cette tendance. Immigration en Nouvelle-Écosse depuis l’étranger plus que doublé l’année dernière par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Et après des décennies d’émigration aux autres provinces, un total net de 14 079 personnes ont été ajoutées à la population de la Nouvelle-Écosse l’an dernier en raison de la migration en provenance d’autres provinces. Quatre-vingts pour cent d’entre eux venaient de l’Ontario.

Cependant, le nombre de personnes quittant la province pour d’autres parties du Canada a également atteint un sommet en six ans en 2021-22. Les personnes âgées de 20 à 40 ans représentent plus de la moitié de ceux qui déménagent dans d’autres provinces.

Prix ​​de l’immobilier élevés

Les prix moyens de l’immobilier résidentiel en Nouvelle-Écosse ont également augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19, culminant en avril de cette année à plus de 450 000 $selon la Nova Scotia Association of Realtors.

Alors que le prix moyen des unités résidentielles a chuté depuis lors à moins de 400 000 $, il est toujours près du double de la moyenne par rapport à il y a cinq ans.

Paul Kershaw, professeur à la School of Population and Public Health de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que les chiffres sont surprenants.

« Au milieu des années 1970, lorsque les baby-boomers d’aujourd’hui étaient de jeunes adultes et atteignaient leur majorité, il fallait environ quatre ans de travail à temps plein pour économiser 20 % de mise de fonds sur une maison au prix moyen à Halifax », a déclaré Kershaw. “Si vous avancez jusqu’à aujourd’hui, cela prend maintenant 12 ans.”

Marius Normore, 29 ans, et son partenaire ont commencé à épargner pour un acompte sur une maison à Halifax en 2018, lorsque les prix moyens se situaient autour de 225 000 $.

En 2021, ils ont examiné 20 maisons et ont fait des offres sur quatre. Normore a déclaré qu’ils avaient offert de 50 000 $ à 87 000 $ au-dessus des prix demandés et qu’ils avaient surenchéri à chaque fois.

Marius Normore dit que lui et sa partenaire voulaient acheter une maison et élever des enfants en Nouvelle-Écosse, mais c’était hors de portée. (Brian MacKay/CBC)

À la mi-2022, le couple dépensait encore la majorité de ses revenus dans la location d’un appartement à Bedford et avait l’impression qu’il ne progresserait jamais en restant en Nouvelle-Écosse.

“La meilleure analogie que je puisse utiliser est que c’est comme le football”, a déclaré Normore. “Vous courez vers le touché et plus vous vous rapprochez, plus la ligne de but s’éloigne.”

Ils ne sont pas seuls. Selon les données de Statistique Canada de 2021, 45 % des ménages d’Halifax consacrent près du tiers ou plus de leur revenu au logement. C’est le pourcentage le plus élevé de toutes les villes canadiennes, devant Toronto et Vancouver.

Normore a déclaré pendant des années qu’il était optimiste quant à son séjour en Nouvelle-Écosse, mais « cet optimisme s’est lentement transformé en pessimisme ».

“Je ne suis en aucun cas la seule personne … à vivre cela”, a-t-il déclaré. “La majorité des gens que vous connaissez, mes anciens collègues d’environ mon âge, nous sommes tous exactement dans le même bateau. Nous louons. Nous n’avons pas de voie réaliste vers l’accession à la propriété à ce stade.”

Alors Normore et son partenaire ont pris la décision difficile de partir. Ils ont déménagé à Terre-Neuve pour acheter une maison et ont obtenu leurs clés au début de novembre.

Normore et son partenaire ont emballé leur appartement à Bedford et ont déménagé à Terre-Neuve. (Brian MacKay/CBC)

Kershaw est également le fondateur de Génération Squeezeun groupe de réflexion caritatif qui étudie l’impact des problèmes systémiques sur plusieurs générations.

Il a dit que les jeunes d’Halifax sont maintenant confrontés à la « pression de l’abordabilité » dont on parle depuis longtemps en Colombie-Britannique et en Ontario, et cela les fait reculer davantage que les générations précédentes.

Les jeunes touchés de manière disproportionnée

Kershaw a déclaré que le moment était venu de changer de politique à tous les niveaux de gouvernement pour donner la priorité à l’abordabilité du logement.

“Nous plaisantons souvent sur le fait qu’un groupe démographique plus jeune mange trop de toasts à l’avocat ou boit trop de lattes, ou qu’il a le droit, qu’il est paresseux. Mais ce n’est pas le cas. Les données sont claires”, a-t-il déclaré.

“Le groupe démographique plus jeune fréquente davantage les études postsecondaires, paie plus pour le privilège et commence plus souvent avec une dette d’études, pour décrocher des emplois qui, après ajustement à l’inflation, paient des milliers de dollars de moins.”

Il a déclaré que le fait de ne pas pouvoir s’offrir une maison ou payer un loyer peut avoir un impact profond sur la vie des jeunes à un moment où ils cherchent peut-être à s’installer et à fonder une famille.

Campbell a accepté.

“Cela a un impact énorme sur votre santé mentale”, a-t-elle déclaré. “Il y a juste une énorme quantité de précarité parmi mes pairs et moi-même, donc c’est quelque chose avec lequel nous luttons tous.”