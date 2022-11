Pourquoi certains groupes vaccinent moins

Et s’il est vrai que la désinformation croissante alimente cette hésitation, les taux de vaccination peuvent également varier selon la communauté, la tradition ou la croyance philosophique. Les bébés amérindiens et autochtones de l’Alaska sont 10 % moins susceptibles d’être complètement vaccinés que les enfants blancs. Et il y a un écart similaire pour les enfants noirs.

C’est pourquoi le CDC, les National Institutes of Health, l’American Academy of Pediatrics et d’autres organisations de santé réputées sont si clairs sur un calendrier de vaccination que presque tous les parents devraient suivre.

Vaccins sont un miracle du monde moderne qui protège contre des maladies comme l’hépatite B, la diphtérie, la poliomyélite, la rougeole et le tétanos, qui, dans les époques précédentes, ont tué et affaibli des millions de personnes à travers le monde, dit Limaye.

Le problème, dit Limaye, qui étudie le comportement humain et la propagation des maladies à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, est que la science ne soutient tout simplement pas ces idées.

Quelles que soient les raisons, lorsque les parents ignorent les vaccinations infantiles prescrites par le gouvernement et recommandées par les médecins, ils ne prennent pas seulement une chance avec la santé de leur propre enfant. Ils mettent également en danger la santé de la communauté, dit Limaye. Combler les lacunes en matière de vaccins sauve des vies. Dans le monde, les décès dus à la rougeole ont chuté de 74 % entre 2000 et 2007, en grande partie grâce à l’augmentation des vaccinations. Aux États-Unis, les communautés marginalisées semblent porter le poids des conséquences de la réticence à la vaccination. C’est souvent parce qu’ils n’ont pas un accès adéquat aux soins médicaux et à l’éducation sanitaire qui peuvent faire une telle différence pendant une maladie. Par exemple, les hospitalisations pour grippe étaient 1,8 fois plus fréquentes parmi les populations noires entre 2009 et 2022, par rapport aux populations blanches – les Amérindiens étaient 1,3 fois plus susceptibles et les Hispaniques 1,2 fois plus susceptibles. Mais, la recherche a montré que les vaccinations à la traîne dans ces communautés peuvent également faire partie du problème.

Vaccination et identité religieuse En 2019, juste avant la pandémie de COVID-19, les épidémies de rougeole ont atteint leur plus haut niveau depuis 1994. Cela s’est produit parce que de plus en plus de parents renonçaient à la vaccin ROR (qui prévient la rougeole, les oreillons et la rubéole), souvent en raison de fausses informations sur ses dangers.