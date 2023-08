Pourquoi certains fans de K-pop réclament des pratiques plus respectueuses de l’environnement dans l’industrie

Jour 611:11Le problème plastique de la K-Pop

Dans un café de thé à bulles de Toronto, Ash Ledoux feuillette un album photo avec un groupe d’amis.

Les photos à l’intérieur ne sont pas des souvenirs familiaux ou heureux de sa France natale. Ce sont plutôt des photocards exclusives de ses idoles K-pop préférées, de groupes comme Twice, Seventeen, P1Harmony et (G)I-DLE.

Les cartes photo sont des objets de collection, similaires aux cartes de baseball et de hockey, souvent incluses dans les CD et les disques des artistes K-pop. Mais tous les albums ne contiennent pas les mêmes cartes photo, ce qui rend certaines plus rares que d’autres – et incite de nombreux fans à acheter plusieurs versions du même album, ce que Ledoux a fait.

Chaque version de K-pop peut avoir environ trois à cinq versions, avec différentes photos conceptuelles et schémas de couleurs.

Lorsqu’elle est devenue fan de musique pop coréenne pour la première fois, Ledoux dit qu’elle s’est sentie obligée d’acheter chaque version des nouvelles sorties de ses artistes préférés. Mais au fil du temps, elle a réduit sa consommation.

« Ce n’est pas grave de ne pas tout avoir. Cela ne vous rend pas moins fan », a-t-elle déclaré.

Ash Ledoux, en bas à gauche, ainsi que ses amis Joanna Li, Mehak Sidhu et Eliana Nassar présentent leurs albums et leurs produits K-pop dans un café de thé à bulles de Toronto. (Samantha Lui/CBC)

Alors que les ventes d’albums de K-pop ont explosé ces dernières années, les photos de boîtes d’albums jetés sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Ledoux a commencé à s’interroger sur l’impact que l’emballage de tous ces souvenirs pourrait avoir sur l’environnement. Elle avoue se sentir « responsable ».

« En tant que fans de K-pop, nous avons une quantité incroyable de pollution », a-t-elle déclaré. « Nous pouvons acheter moins, bien sûr, mais nous voulons toujours [purchase the paraphernalia] parce que… c’est toujours de la K-pop. »

En 2021, un groupe de fans a lancé la plateforme KPOP 4 PLANET afin de soulever des inquiétudes concernant la surconsommation dans l’industrie du divertissement sud-coréenne.

Les idoles de la K-pop font partie de « l’industrie capitaliste néolibérale »

L’une des campagnes organisées par KPOP 4 PLANET s’appelait « Pas de K-pop sur une planète morte », qui abordait directement le problème de l’achat en gros d’albums et des déchets plastiques.

Dans le cadre de la campagne, les organisateurs ont collecté plus de 8 000 albums de K-pop indésirables auprès des fans et les ont livrés à des sociétés de divertissement sud-coréennes telles que HYBE, JYP et SM Entertainment afin d’illustrer la quantité de déchets qu’ils créent.

Selon Areum Jeong, professeur adjoint de culture coréenne à l’Arizona State University, l’achat en gros est une pratique que les agences et labels de musique coréens encouragent activement. Les photocards ne sont qu’une des raisons pour lesquelles les fans achètent autant de CD et de disques. Jeong dit que les ventes déterminent également si les artistes figurent dans les classements musicaux et augmentent leurs chances de gagner des prix lors de remises de prix.

Les agences de musique tentent également les consommateurs avec des séances d’autographes et des réunions de fans avec leurs idoles. Ces tirages sont souvent aléatoires – bien que plus une personne achète d’albums, meilleures sont ses chances de gagner ce prix.

Les fans du boys band de K-pop sud-coréen NCT se rassemblent à l’entrée d’une station de métro pour échanger des cartes à collectionner avec des images des membres du groupe après avoir acheté le troisième album du groupe, Universe, dans un magasin voisin de Séoul le 15 décembre 2021. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

« [Fans] reconnaissent que leurs idoles préférées sont aussi un produit de cette industrie capitaliste néolibérale. Ces [album] les graphiques deviennent un critère [for] mesurer la popularité de l’idole et le pouvoir du fandom », a déclaré Jeong.

« Les fans de K-pop veulent que leurs idoles réussissent, afin que la société continue à promouvoir ces idoles, à créer de nouveaux albums, à faire des concerts en Corée et aussi dans d’autres pays, ce qui mène au bonheur et au succès de l’idole. »

Un dilemme pour les fans inconditionnels

Jeong est elle-même une fan de K-pop qui a assisté à 25 séances d’autographes, virtuellement ou en personne. Elle dit que pour éviter que ses albums supplémentaires ne soient gaspillés, elle les donne lors d’événements pour les fans.

Elle admet qu’elle a du mal avec l’idée d’acheter en gros.

« Quand je vois des photos de sacs et de sacs d’albums jetés à la poubelle, je suis vraiment en colère. Mais je suis aussi un peu perdue, car les fans ne peuvent pas faire grand-chose », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’il devrait y avoir un moyen collectif pour l’industrie et les fans de travailler ensemble pour trouver un moyen plus durable sur le plan environnemental. »

REGARDER | JYP Entertainment révèle ses objectifs de développement durable :

L’une des choses que Lee pense que cela pourrait aider serait quelque chose qu’elle décrit comme « l’option de l’album vert ». Autrement dit, les fans pouvaient choisir le nombre d’albums physiques qu’ils recevaient lors d’un achat en ligne. Par exemple, les fans pourraient payer pour 30 albums, mais choisir de n’en recevoir que trois. De cette façon, ils peuvent réduire les déchets plastiques tout en aidant ces artistes à se classer plus haut dans les classements musicaux et en améliorant leurs propres chances de gagner un appel vidéo ou une rencontre en personne avec leurs idoles.

« Il y a toujours cette promotion sans fin de produits nouvellement créés, même la pression des pairs dans le fandom pour acheter des albums et diffuser de la musique en continu », a déclaré Jeong.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce consumérisme se produit, [including] cette idée de relations parasociales entre les idoles et les fans. »

L’industrie s’efforce d’améliorer

Ces dernières années, certaines grandes agences de K-pop ont promis de redoubler d’efforts pour réduire leur impact environnemental.

JYP Entertainment, la société derrière des groupes comme Twice et Stray Kids, s’est engagée en 2021 à réduire les déchets associés aux achats d’albums physiques en distribuant numériquement du contenu exclusif à la place, comme des images et des vidéos des coulisses, des paroles et des livres photo.

HYBE, la société derrière BTS, a déclaré dans un communiqué à CBC Radio Jour 6 qu’il a commencé à imprimer des cartes photo et des albums en utilisant des matériaux plus durables, comme le plastique biodégradable et l’encre à base de soja.

Le rappeur BTS j-hope a sorti son album 2022 Jack dans la boîte sans CD physique. Il contient toujours des cartes photo, mais l’album est livré avec un emballage minimal et les fans peuvent scanner un code QR à l’intérieur pour télécharger la musique séparément.

j-hope, un rappeur du groupe BTS, a sorti son premier album studio, Jack in the Box, numériquement dans le but d’aider à prévenir les déchets environnementaux. (Michael Hickey/Getty Images)

Les fans soucieux de l’environnement disent que ces changements ne vont pas assez loin.

« J’ai vu beaucoup d’efforts, mais j’ai vu du greenwashing », a déclaré Dayeon Lee, un militant de KPOP 4 PLANET.

L’impact de la diffusion en continu

Au-delà de la pratique de l’achat groupé, KPOP 4 PLANET a mené des campagnes sur l’impact environnemental de la musique en streaming.

Comme les achats d’albums, le streaming contribue à augmenter la popularité des artistes. Le nombre de téléchargements et de flux numériques augmente les chances d’un artiste d’apparaître dans des programmes hebdomadaires en Corée du Sud comme Inkigayo et M Compte à rebours pour promouvoir leur musique.

Lee dit que des entreprises comme Spotify, Apple Music et la plateforme coréenne Melon s’appuient sur des centres de données, qui nécessitent de grandes quantités d’énergie pour fonctionner et distribuer du contenu. KPOP 4 PLANET dit diffuser de la musique pendant plus de cinq heures peuvent émettre plus d’émissions de carbone qu’un album physique.

Selon Kyle Devine, auteur du livre Décomposé : l’écologie politique de la musique, calculer l’impact du streaming sur l’environnement est un défi car certaines plateformes ont externalisé leurs centres de données. En outre, il doit tenir compte du fait que l’énergie est générée à l’aide de combustibles fossiles ou non.

Devine repousse l’idée que les fans devraient globalement limiter leur consommation de musique. Il dit que des efforts comme KPOP 4 PLANET sont un excellent moyen d’encourager une plus grande responsabilité et des pratiques durables dans l’industrie de la musique.

« La chose la plus importante que les fans de musique puissent faire est de s’organiser », a-t-il déclaré.