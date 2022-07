Pourquoi certains démocrates sont frustrés par Joe Biden

Pour Brett Bruen, un ancien responsable de la Maison Blanche, l’actuel président américain n’a pas su se montrer à la hauteur à la suite des événements nationaux récents et conséquents.

Qu’il s’agisse d’une série de fusillades de masse meurtrières, de décisions de la Cour suprême, notamment l’annulation de Roe v. Wade, ou des révélations surprenantes issues des audiences du 6 janvier, Joe Biden aurait dû offrir des réponses plus agressives et plus solides, dit-il.

“Ce que nous avons obtenu, très franchement, a été une série de déclarations et de gestes superficiels assez insatisfaisants”, a déclaré Bruen, qui a été directeur de l’engagement mondial de Barack Obama de 2013 à 2015, à CBC News.

“Je pense que beaucoup de démocrates ont l’impression que le temps des trucs superficiels est révolu depuis longtemps. Nous devons prendre le contrôle de ces problèmes et vraiment conduire le changement.”

Bruen n’est certainement pas le seul démocrate à exprimer de telles frustrations.

“Je pense [Biden] doit donner une voix à l’urgence”, a déclaré le stratège démocrate Brad Bannon. “Il n’utilise pas efficacement la chaire d’intimidation.”

Biden décerne la plus haute distinction civile du pays, la Médaille présidentielle de la liberté, à Wilma Vaught lors d’une cérémonie dans la salle Est de la Maison Blanche cette semaine. (Susan Walsh/Associated Press)

Avec une faible majorité démocrate à la Chambre et encore plus mince au Sénat, Biden ne peut peut-être pas faire grand-chose sur le plan législatif sur certaines des questions les plus vexantes des démocrates.

Mais Bruen dit que Biden doit “vraiment pousser le débat, que ce soit par ses voyages, par ses événements, par son engagement personnel sur certaines de ces choses. Je ne vois tout simplement pas la Maison Blanche se concentrer de manière intelligente et stratégique. “

D’autres démocrates ont également affirmé que la Maison Blanche est “sans gouvernail, sans but et sans espoir, “ et cela certains membres du parti s’impatientent.

Pendant ce temps, une pièce récente dans L’Atlantique titré Biden est-il un homme hors du temps ?, écrit par le journaliste politique vétéran Ronald Brownstein, dit que de nombreux démocrates estiment que, sur un certain nombre de questions, “Biden et son équipe ont suivi, pas dirigé”.

Et cela a suscité des “bavardages persistants” sur la question de savoir s’il devrait se présenter à nouveau en 2024.

“L’inquiétude des démocrates à propos de la Maison Blanche… est palpable”, a déclaré Michael D. Shear, journaliste de longue date à la Maison Blanche pour le New York Times, a déclaré au journal lors d’une récente interview.

Des enfants courent vers la sécurité après s’être échappés d’une fenêtre lors d’une fusillade de masse à l’école élémentaire Robb à Uvalde, au Texas. (Pete Luna/Uvalde Leader-News/Reuters)

“Le problème principal semble être un problème performatif. Les démocrates veulent que Biden semble plus dur, plus engagé et plus dans l’instant”, a-t-il déclaré.

Shear a déclaré qu’il était “frappant” qu’en une semaine avec tant de problèmes majeurs – Roe contre Wade, l’inflation, les craintes de récession, les fusillades de masse – vous ne l’auriez pas su d’après l’agenda du président, quand à la place il a décerné des médailles et a donné un discours sur les retraites.

Tout cela survient alors que les chiffres des sondages de Biden continuent de chuter. Un récent sondage Reuters/Ipsos a constaté que seulement 36% des Américains approuvaient la gestion de son travail par le président, le niveau le plus bas de sa présidence.

Mais le soutien de Biden au sein de son propre parti a quelque peu diminué – seulement 69% des démocrates interrogés ont approuvé sa performance, contre environ 85% en août.

Parmi les nombreux problèmes auxquels la Maison Blanche est confrontée, la plus grande frustration des démocrates a peut-être été la réponse de la Maison Blanche au renversement de Roe v. Wade.

Certains voulaient une réponse plus agressive. Par exemple, peu de temps après la décision, les sens. Elizabeth Warren du Massachusetts et Tina Smith du Minnesota ont exhorté Biden à déclarer une urgence de santé publique.

Des militants pro-choix manifestent devant la Cour suprême des États-Unis quelques instants après l’annulation de Roe v. Wade. Biden a signé vendredi des décrets qui faciliteraient l’accès aux pilules abortives. (Mark Gollom/CBC)

“Utilisez la chaire de l’intimidateur”

Lorsque Biden a exprimé son soutien à une exception à la règle de l’obstruction systématique des 60 voix afin de codifier le droit à l’avortement, la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a tweeté avec approbation : “Il est temps que les gens voient une véritable poussée énergique en ce sens. Utilisez l’intimidateur chaire. Nous avons besoin de plus.

Vendredi, Biden a signé des décrets exécutifs pour élargir l’accès aux médicaments abortifs. Certains l’ont accueilli comme une première étape, mais d’autres se sont plaints que Biden aurait dû préparer ces commandes le lendemain de la décision, dit Bannon.

Les cinq semaines entre la fuite de l’opinion Roe v. Wade et la décision réelle ont été beaucoup de temps pour que l’administration Biden réponde, a-t-il déclaré.

“Mais ils ne l’ont pas fait. Et je pense que c’est ce qui a créé beaucoup de mécontentement parmi les démocrates progressistes”, a-t-il déclaré.

Mais Bruen, qui se considère comme un démocrate modéré, dit qu’il pense que la frustration suscitée par Biden est une “préoccupation partagée par tout le parti”.

“Cela revient au message et le message de cette Maison Blanche n’a pas été particulièrement fort”, a-t-il déclaré.

“Les démocrates se tournent vers le président pour établir – quel est leur argument sur cette question? La Maison Blanche doit faire un meilleur travail à ce sujet. Ils doivent également faire un meilleur travail pour essayer de regrouper ces problèmes ensemble.”

Jim Kessler, stratège démocrate et vice-président exécutif pour la politique du groupe de réflexion de centre-gauche Third Way, a déclaré que Biden pourrait faire un meilleur travail pour donner de l’optimisme aux Américains.

En 1982, alors que les États-Unis étaient confrontés à un taux de chômage élevé, le président Ronald Reagan a réussi à “vendre la destination”, a déclaré Kessler.

“Il a essentiellement dit:” Nous allons nous en sortir. Nous allons avoir une forte croissance, mais la croissance sera partagée par tout le monde partout en Amérique. Soyez avec moi. Gardez le cap. Et je pense que Biden pourrait faire un meilleur travail pour vendre la destination d’une nation prospère, libre et en pleine croissance.”

Il convient qu’il y a eu quelques échappés à la Maison Blanche et que l’administration a tardé à s’attaquer à l’inflation et à réaliser que c’est plus qu’un problème transitoire.

Mais Kessler dit qu’il y a “beaucoup de démocrates découragés” bouleversés par des événements sans rapport avec le président, y compris les décisions de la Cour suprême qui ont renforcé les droits des armes à feu mais ont supprimé le droit à l’avortement. Et il suggère que certaines critiques ne sont pas justifiées.

“Nous avons eu une fusillade de masse le 4 juillet. Et certaines personnes disaient:” Le président devait être plus en colère “. C’est ridicule. Le président est très en colère depuis un an et demi”, a-t-il déclaré.

‘La chose la plus stupide, la plus stupide’

Brian Doory, stratège démocrate et directeur général de Scarlet Oak Strategies, une société d’affaires publiques, convient qu’il y a de la frustration chez certains démocrates, mais dit qu’une grande partie est déplacée.

“Je pense que l’obstruction de l’autre côté n’a tout simplement pas permis [Biden] de déplacer le ballon autant qu’il le souhaiterait”, a-t-il déclaré. “La frustration devrait être dirigée contre Trump et ses partisans et je pense que tous les républicains qui ont essentiellement emboîté le pas ne doivent travailler avec les démocrates à aucun niveau.”

Le stratège démocrate Kevin Walling dit que les démocrates ont la fâcheuse habitude d’abandonner leur chef lorsque leur nombre de sondages baisse.

“Quand Donald Trump était à terre … Les républicains se sont rassemblés autour du président Trump et du drapeau. Et je pense que nous, démocrates, souvent, lorsque nous constatons une baisse de popularité parmi notre président, nous nous tordons les mains, nous abandonnons le président”, a-t-il déclaré.

Avec des élections de mi-mandat à l’horizon, les démocrates candidats aux élections qui fuient le président et son bilan le font à leurs risques et périls, a déclaré Walling.

Walling a fait référence aux candidats démocrates de l’Ohio qui n’ont pas rencontré Biden lors de sa récente visite à Cleveland.

“C’est la chose la plus stupide que vous puissiez faire”, a-t-il déclaré. “C’est stupide de fuir le président et le chef du parti, surtout quand Air Force One arrive en ville sur cet aérodrome communautaire local. C’est énorme.”

“Mon conseil à chaque démocrate est de suivre ce président car cela devient une prophétie auto-réalisatrice. Si vous ne le soutenez pas, vous allez voir ces chiffres continuer à baisser.”

Pourtant, Bannon convient qu’il y a eu des rumeurs sur un changement de direction pour 2024, mais qu’il serait très difficile pour un démocrate de faire tomber Biden s’il veut se présenter à la réélection.

“Il y a des démocrates mécontents. Mais la plupart des démocrates, les démocrates des primaires, soutiennent toujours Joe Biden. Je ne vois personne se préparer sérieusement à se présenter à la présidence.”