Les personnes âgées et les premiers intervenants de Floride ont dû utiliser Eventbrite pour planifier des rendez-vous pour les vaccins ou attendre des heures sur des lignes de premier arrivé, premier servi pour les vaccins. | Octavio Jones / Getty Images

La plateforme de vente de billets pour les événements est loin d’être parfaite, mais certains pays disent que c’est leur meilleure et unique option.

Au milieu d’un déploiement désorganisé, décentralisé et décevant du vaccin contre les coronavirus aux États-Unis, certains États et comtés se tournent vers des outils improbables pour distribuer les vaccins attribués au plus grand nombre de personnes possible. Dans de nombreux comtés de Floride, par exemple, Eventbrite est devenu le seul moyen de s’inscrire au vaccin.

Comme il l’a fait pour pratiquement tous les aspects de cette pandémie, le gouvernement fédéral laisse en grande partie le soin aux États individuels de déterminer comment distribuer les vaccins. Chaque État a dû établir son propre protocole et sa propre liste de priorités. Et bien qu’ils aient eu des mois pour se préparer à cette formidable entreprise, de nombreux services de santé se sont encore efforcés de trouver une sorte de système – apparemment à la dernière minute – lorsqu’il s’agissait de s’assurer que les personnes éligibles aux vaccins puissent prendre des rendez-vous pour les obtenir. .

Contrairement à de nombreux États qui ne donnent des vaccins qu’aux personnes qui travaillent dans des professions à haut risque, la Floride permet à toute personne âgée de 65 ans et plus de se faire vacciner, en raison d’un décret de dernière minute du gouverneur Ron DeSantis, qui a quitté la logistique réelle. de distribuer ces vaccins aux comtés et aux systèmes de santé locaux.

« Ces types sont beaucoup plus compétents pour pouvoir fournir des services de santé qu’un gouvernement d’État ne pourrait jamais l’être », a déclaré DeSantis à un journaliste de CNN lundi.

Avec des millions de bénéficiaires soudainement éligibles et aucun plan de distribution à l’échelle de l’État, les services de santé du comté de Floride ont dû trouver un moyen de faire inscrire le plus de personnes possible le plus rapidement possible. Entrez Eventbrite.

Le comté de Brevard en Floride prévoyait d’utiliser les lignes téléphoniques pour les rendez-vous, mais le système téléphonique ne fonctionnait pas, selon The Verge. La «seule option», a déclaré le comté à The Verge, était Eventbrite, un site surtout connu pour offrir des billets pour des spectacles et des concerts. Plusieurs autres comtés de Floride, notamment Lamantin, Nassau, Collier, Sarasota, Flagler et Pasco, ont décidé de faire de même.

Bien que distribuer rapidement des vaccins aux personnes figurant sur la liste des priorités soit certainement une bonne chose, il y a des problèmes ici. Faux sites Eventbrite qui accusent les gens de prendre des rendez-vous inexistants ont apparemment surgi. Et se fier uniquement à Eventbrite signifie que les personnes qui n’ont pas accès ou ne savent pas comment utiliser Internet ne pourront pas s’inscrire pour se faire vacciner.

Là encore, d’autres comtés de Floride ont simplement décidé de distribuer des vaccins sur la base du premier arrivé, premier servi, ce qui a conduit à des histoires de personnes âgées campant pendant la nuit dans des files d’heures pour se faire vacciner. Les comtés de Hillsborough et de Pinellas ont déployé lundi leurs propres sites Web d’enregistrement des vaccins, qui se sont rapidement effondrés avec leurs services de planification téléphonique. Comparé à ces options, Eventbrite ne semble peut-être pas si mal.

Le ministère de la Santé de Floride n’a pas répondu à la demande de Recode de commenter s’il recommande que les comtés s’appuient sur Eventbrite pour les inscriptions aux vaccins. Eventbrite n’a pas répondu aux questions sur cette nouvelle utilisation de sa plate-forme ou sur la manière dont il traitera les données de santé personnelles fournies par les personnes qui s’inscrivent pour des vaccins sur son service.

La Floride n’est pas seule dans son approche. D’autres départements et établissements de santé à travers le pays se sont également tournés vers des entreprises de technologie pour aider à la distribution des vaccins. Le département de la santé publique de la Louisiane propose une liste des pharmacies avec les vaccins Covid-19 disponibles dans un document sur son site Web qui renvoie simplement aux pages Facebook de certaines pharmacies. Les initiatives de santé océanique du New Jersey (OHI) ont commencé à créer des événements Facebook pour annoncer ses événements de distribution de vaccins, bien que les bénéficiaires éligibles doivent s’inscrire sur le site Web de OHI (pas sur Facebook). La Stanford Medicine de Californie a créé un algorithme pour déterminer lequel de ses travailleurs devrait recevoir le vaccin en premier, mais la plupart de ses résidents et boursiers doivent être exclus de la liste, tandis que les administrateurs et les personnes qui travaillent à domicile ont une place dessus. Et le ParCare Community Health Network de l’État de New York a demandé aux patients de s’inscrire à des emplacements pour vaccins via un formulaire Google (ParCare fait actuellement l’objet d’une enquête pour fraude à un vaccin, mais ce n’est pas lié à son utilisation des formulaires Google).

La situation de la distribution des vaccins reflète d’autres occasions au cours de la pandémie où les entreprises technologiques ont été sollicitées pour faire le travail qui aurait pu être fait par les systèmes de santé publique. Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a fait appel à Palantir pour créer un tout nouveau système de suivi des données de santé et TeleTracking, une société de logiciels, pour le faire fonctionner. Pendant ce temps, de nombreux États ont utilisé l’outil de notification d’exposition d’Apple et de Google pour alimenter les applications de traçage des contacts numériques. Le gouvernement fédéral a refusé d’utiliser l’outil pour une application nationale.

Avec ce patchwork de politiques et de pratiques de distribution de vaccins, les taux de vaccination ont énormément varié à travers le pays, et aucun État n’a fait les choses particulièrement bien. Le gouvernement fédéral espérait administrer la première dose du vaccin à 20 millions de personnes d’ici la fin de 2020 – un objectif qu’il n’était pas près d’atteindre. Le Washington Post rapporte que, sur les 15,4 millions de doses distribuées, seules 4,6 millions de personnes avaient reçu leurs premiers vaccins à partir de lundi soir.

Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, a écrit dans le Washington Post que tout retard dans la distribution des vaccins signifiait que des personnes pourraient tomber malades ou mourir qui autrement auraient été protégées. Il a rejeté la faute sur la décision du gouvernement fédéral de simplement fournir des vaccins aux États sans fournir les ressources nécessaires pour assurer leur distribution. Cela a laissé «ces agences relativement mal financées» qui étaient déjà «pressées et étirées» au cours des neuf mois précédents pour trouver à nouveau une sorte de solution pour elles-mêmes.

Il n’est donc pas surprenant que le déploiement initial du vaccin ne se soit pas déroulé aussi bien que prévu en Floride ou ailleurs aux États-Unis. Il n’est pas non plus surprenant que certains comtés de Floride aient utilisé Eventbrite pour planifier les vaccinations. Même une plate-forme d’événements tierce déployée à la hâte avec un potentiel de fraude et d’utilisation abusive est sans doute mieux que rien du tout. Mais beaucoup seraient d’accord pour dire qu’il n’aurait pas dû en arriver là en premier lieu.