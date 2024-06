Pourquoi certains artistes majeurs annulent des spectacles et, dans certains cas, des tournées entières

Une série d’annulations de tournées et de changements d’artistes de renom ont suscité des questions quant à savoir si le boom de la musique live post-pandémique pourrait se ralentir, alors que la lassitude des dépenses des consommateurs s’accompagne de prix des billets élevés.

Vendredi, Jennifer Lopez a annoncé qu’elle annulait sa tournée de 2024, invoquant le désir de passer plus de temps avec sa famille. Pendant ce temps, les Black Keys ont annoncé qu’ils abandonnaient une visite du stade en faveur d’une série de spectacles dans des salles plus petites.

Les deux tournées ont récemment fait l’objet de médias sociaux, notamment de captures d’écran montrant des salles vides à certaines dates de tournée. (NBC News n’a pas pu vérifier directement leur authenticité.)

En fait, certains signes de ralentissement sont anecdotiques. SeatGeek a déclaré dans un e-mail que le prix moyen de revente d’un billet pour assister à un concert d’été était tombé à 213 $, contre 257 $ à la même époque l’année dernière. La société a suggéré qu’une partie de ce déclin pourrait être attribuée à l’absence de mégatournées comparables aux sorties « Eras Tour » de Taylor Swift et « Renaissance » de Beyoncé l’année dernière.

Pour les artistes dont la popularité a crescendo, il semble y avoir une forte demande – et des prix élevés. Le prix de revente moyen de la tournée « Guts » d’Olivia Rodrigo est de 571 $, et le prix le plus élevé est de 409 $ pour voir Morgan Wallen, selon les données de SeatGeek. signalé pour la première fois par Axios.

Beaucoup de ces tournées sont vendues via Ticketmaster et sa société mère Live Nation. Et avant de faire face à des accusations historiques selon lesquelles il s’agirait d’un monopole, une affirmation qu’il nie, Live Nation a annoncé son premier trimestre le plus important de son histoire, avec 3,8 milliards de dollars de revenus. Son activité de concerts à elle seule a augmenté de 26 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars, tandis que les « fans estimés » à l’échelle mondiale ont augmenté de plus de 20 % et de 42 % en Amérique du Nord.

Pourtant, les données officielles du gouvernement suggèrent un retour à un rythme plus normal pour les ventes d’événements musicaux en direct après un boom post-pandémique. Le Bureau américain des statistiques du travail signalé le mois dernier, les prix d’entrée aux films et aux concerts n’ont augmenté que de 3,4 % sur un an jusqu’en avril, le chiffre le plus bas depuis 2021 et le deuxième mois consécutif montrant un ralentissement.

Dave Clark, rédacteur en chef de Ticket News, qui suit l’industrie du divertissement en direct, a déclaré que la période de croissance explosive de la musique live après les réouvertures pandémiques peut, avec le recul, être considérée comme une aberration : les gens étaient simplement plus désireux – et plus capables financièrement – ​​d’y aller comme autant de spectacles qu’ils le pouvaient après des mois enfermés à l’intérieur.

Cette année, a déclaré Clark, un bilan pourrait être en train d’émerger.

« L’époque où il y avait suffisamment de demande pour vendre des arènes au prix fort n’existe tout simplement pas dans cette économie d’événements en direct – en dehors de gens comme Taylor Swift qui peuvent vendre ce qu’ils veulent où ils veulent », a-t-il déclaré.

À une époque où de nombreux consommateurs ont du mal à payer leurs produits de première nécessité, a-t-il déclaré, « les gens voient certains des prix qu’ils demandent et disent simplement : « Passage difficile ».

Un autre facteur pourrait être un problème d’approvisionnement, a ajouté Clark : trop d’artistes tentent de tourner en même temps, ou trop de fois. À l’ère du streaming, les groupes partaient en tournée pour commercialiser un album. De nos jours, dit-il, c’est l’inverse, puisque les revenus de la musique enregistrée ont considérablement diminué.

« Maintenant, ils font des disques pour vendre la tournée », a-t-il déclaré. « Ce paradigme a beaucoup à voir avec cela. C’est juste un marché très surchargé.

Les Black Keys viennent de sortir un nouvel album et leur premier single a atteint la première place du classement Alternative Airplay de Billboard en mars.

Néanmoins, le duo de rock a annoncé qu’il annulerait et reprogrammerait ses projets de tournée estivale, passant des arènes à d’autres lieux offrant une « expérience plus intime », selon le groupe. Les nouvelles dates n’ont pas encore été annoncées.

Les Black Keys ne sont pas le seul groupe à être victime d’une lassitude coûteuse en matière de concerts.

Recommandé

Le groupe pop-rock 311 a annoncé qu’il avait annulé ses prochaines dates de tournée européenne en raison des « coûts croissants des tournées à l’étranger », ce qui rendait « irréalisable » l’achèvement de certaines parties de la tournée.

D’autres stars, dont Pink et Justin Timberlake, ont également récemment annulé des dates de spectacle spécifiques, tandis que les Jonas Brothers ont récemment reporté leur prochaine tournée européennebien qu’aucun n’ait officiellement cité des préoccupations financières pour justifier cette décision.

« Je pense qu’avec toute cette concurrence pour l’argent des fans, il était évidemment naturel que certains artistes perdent », a déclaré Bill Werde, directeur du programme Bandier de l’Université de Syracuse pour les industries de l’enregistrement et du divertissement.

De nombreuses tournées à grande échelle sont encore prévues cet été et, jusqu’à présent, ne semblent pas affectées par la baisse de la demande. Hootie & the Blowfish ont 48 dates réservées cette année, tandis que Dave Matthews Band en prévoit 34. Parmi les autres grands groupes sur la route figurent Maroon 5, Zac Brown Band, Red Hot Chili Peppers, Kenny Chesney et Chris Stapleton.

Mais les experts affirment que les récentes tendances économiques dans l’industrie de la musique live, en particulier le type de consolidation que vise désormais le ministère de la Justice, se sont traduites par une diminution du nombre de salles de plus petite taille.

Il est donc plus difficile pour une date de tournée donnée d’avoir un sens financier pour l’artiste, le lieu et le promoteur.

« Certains spectacles ne peuvent pas se permettre de baisser les prix ; ils ne peuvent pas se permettre d’attendre pour essayer de vendre le reste du bâtiment », a déclaré Clark.

S’il y a une incertitude quant à la capacité de toutes les parties prenantes à au moins atteindre le seuil de rentabilité, a-t-il déclaré, le spectacle pourrait être annulé.

De telles réalités se heurtent à un spectateur plus circonspect. Brittney D’Mello, une fan de K-pop de 23 ans du New Jersey qui travaille dans le marketing d’entreprise, a posté sur X à propos de ses frustrations face au paysage actuel des tournées.

« Les billets sont trop chers », a déclaré D’Mello. « Il n’y a qu’un PETIT nombre de personnes (10 %) qui dépenseront plus de 500 $ en VIP/étage/premium », a-t-elle déclaré. « Le reste d’entre nous a un budget et ne dépensera pas 100 dollars en saignements de nez », a-t-elle déclaré, faisant référence aux sièges qui sont généralement les plus éloignés de la scène.

« Tout le monde part en tournée cette année… et nous n’avons d’argent que pour 2-3 concerts MAX », a-t-elle ajouté.

Dans une interview de suivi avec NBC News, D’Mello a déclaré qu’elle avait simplement décidé de plafonner le budget de ses concerts.

« Je n’irai voir que deux artistes qui sont mes artistes préférés », a-t-elle déclaré. «Mais je n’irai plus aux concerts avec désinvolture. Et après être allé deux fois en concert, je pense que c’est là que je m’arrête.