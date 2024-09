Pourquoi certaines personnes sont susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats

« L’analyse a montré que la perte de poids se produit systématiquement quel que soit le sexe. Cependant, le tirzépatide a été associé à une perte de poids plus importante chez les femmes que chez les hommes. La prévalence de l’obésité et les résultats du traitement peuvent différer entre les hommes et les femmes en raison de facteurs physiologiques, socioculturels et environnementaux. »

— Luis-Emilio García-Pérez, MD