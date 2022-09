Pourquoi certaines personnes restent sur place et font la fête pendant les ouragans

L’envie de rester sur place – et parfois de se réunir – est à la fois psychologique et circonstancielle.

Même pour ceux qui ont vécu un ouragan, il est difficile de se rappeler à quel point c’était grave, déclare Robert Meyer, professeur de marketing à l’Université de Pennsylvanie et codirecteur du Centre de gestion des risques et des processus décisionnels de Wharton.

Il est difficile pour les gens d’imaginer leur maison sous l’eau, dit-il, et l’incapacité d’évoquer cette image éloigne la peur de la réalité. Surtout quand la réalité est l’évacuation, quelque chose qui peut être gênant et coûteux.

“Les gens se souviendront des faits sur l’ouragan, mais ce qui s’estompe le plus rapidement, c’est la mémoire émotionnelle”, dit-il. “Les horreurs des dégâts des eaux. Au fil des ans, le souvenir de cette douleur s’estompe et c’est la douleur qui vous pousserait à agir.”

Lorsque les autres n’évacuent pas non plus et se réunissent pour boire à la place, cet optimisme augmente et peut provoquer ce qu’on appelle l’effet de troupeau, dit Meyer.

“Même si votre voisin n’en sait pas plus que vous, il est réconfortant de savoir que vous serez avec quelqu’un d’autre”, dit-il.

Les liens avec leur communauté peuvent également amener les gens à se replier, dit Cuite. Certaines personnes se sentent coupables de partir.

“Les gens disaient que c’était égoïste de partir alors qu’ils connaissaient des gens qui ne pouvaient pas sortir”, dit-elle. “Vous voyez une résistance plus généralisée à l’évacuation et ce n’est pas tant une fête qu’un lien très fort dans la communauté qui donne envie aux gens de rester plutôt que de paraître égoïstes.”

