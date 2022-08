Pourquoi certaines personnes détestent les écrans tactiles dans les voitures

Les tableaux de bord des voitures et des camions étaient autrefois remplis de boutons, d’interrupteurs et de boutons – des commandes que quelqu’un pouvait utiliser sans les regarder.

Mais les écrans tactiles ont presque totalement conquis le marché des véhicules. Les critiques disent qu’ils sont dangereux et ennuyeux. Les initiés de l’industrie ne pensent pas qu’ils vont nulle part.

Selon le prévisionniste du secteur S&P Global Mobility, en 2022, 78,6 % de tous les véhicules seront équipés d’un écran de console centrale. C’est un terme pour un écran au centre du tableau de bord. Presque tous – 93,5 % – seront des écrans tactiles.

Les nouveaux constructeurs automobiles tels que Tesla et Rivian ont été particulièrement enthousiasmés par les écrans tactiles. La plupart des commandes qu’un conducteur réglerait dans une Tesla Model 3 se font via un écran tactile.

Beaucoup de voitures conservent encore au moins quelques boutons et interrupteurs dédiés. Les fournisseurs tentent également d’améliorer la technologie des écrans tactiles. Par exemple, des fournisseurs tels que Continental fabriquent des écrans avec des sections surélevées ou texturées qui peuvent servir de guides pour les doigts et imiter les fonctions des boutons et des interrupteurs.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.