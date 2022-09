Pourquoi certaines parties de l’Ukraine organisent-elles des référendums sur l’adhésion à la Russie ? Voici ce que vous devez savoir

Quatre régions occupées d’Ukraine devraient commencer à voter lors de référendums organisés par le Kremlin sur l’opportunité de faire partie de la Russie, préparant le terrain pour que Moscou annexe ces zones dans une forte escalade de la guerre de près de sept mois.

Les séparatistes et les responsables soutenus par Moscou ont annoncé plus tôt cette semaine que les votes auraient lieu de vendredi à mardi dans quatre provinces : Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia. Ils prétendent avoir un large soutien public pour rejoindre la Russie.

Les pays occidentaux, dont le Canada, ont décrit les référendums comme une imposture et illégale en vertu du droit ukrainien et international.

Voici un aperçu de ce que les référendums impliqueront et de leurs implications potentielles :

Pourquoi les référendums ont-ils lieu ?

Depuis 2014, les séparatistes contrôlent de larges pans des régions séparatistes de Lougansk et de Donetsk qui constituent le cœur industriel de l’est de l’Ukraine, connu sous le nom de Donbass. Ils ont longtemps fait pression pour rejoindre la Russie et ont montré peu de tolérance pour la dissidence.

Vladimir Vysotsky, le chef de la commission électorale centrale de la République populaire autoproclamée de Donetsk, se rend jeudi dans un bureau de vote. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Pendant l’été, alors que le Kremlin espérait une prise rapide de toute la région du Donbass, les responsables locaux ont évoqué la tenue de référendums en septembre. Mais la lenteur de l’offensive russe à l’est et les efforts ukrainiens pour récupérer des zones dans la région de Kherson ont poussé les responsables à Moscou à parler de retarder les votes jusqu’en novembre.

Les plans du Kremlin ont de nouveau changé après qu’une contre-offensive ukrainienne éclaire ce mois-ci a forcé les troupes russes à se retirer de larges étendues de la région nord-est de Kharkiv, qui se trouve au nord des zones organisant des référendums, et a soulevé la perspective de plus de gains par les forces de Kyiv.

Les observateurs disent qu’en agissant rapidement pour absorber les territoires capturés par la Russie, le Kremlin espère forcer l’Ukraine à arrêter sa contre-offensive et à accepter les zones d’occupation actuelles ou à faire face à des représailles dévastatrices.

Le vote sera-t-il légitime ?

Le processus de vote de cinq jours se déroulera en l’absence d’observateurs indépendants et offrira amplement d’espace pour truquer le résultat.

Lorsque les référendums ont été annoncés plus tôt cette semaine, l’Occident a immédiatement remis en question leur légitimité. Le premier ministre Justin Trudeau, le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz les ont tous dénoncés. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’ils n’auraient “aucune conséquence juridique”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy les a également qualifiés de “bruit” pour distraire le public.

Un véhicule militaire roule dans une rue sous un panneau d’affichage indiquant “Avec la Russie pour toujours, le 27 septembre”, à Luhansk, en Ukraine, jeudi. C’est l’une des quatre régions qui organiseront des référendums sur l’adhésion à la Russie. (The Associated Press)

Que nous dit le référendum de Crimée sur les votes à venir ?

En 2014, la Russie a organisé un référendum organisé à la hâte dans la région ukrainienne de Crimée, qui a également été dénoncé par l’Occident comme illégal et illégitime. Les responsables ont affirmé que 97% des habitants de Crimée avaient voté en faveur de l’adhésion à la Russie.

Moscou a utilisé ce vote comme justification pour annexer la péninsule de la mer Noire, dans un geste qui n’a pas été reconnu par la plupart des pays du monde. Le vote s’est tenu sous la surveillance étroite des troupes russes peu après qu’elles eurent dépassé la péninsule.

Quelle est la situation actuelle dans les régions qui organisent des référendums ?

Lunhansk et Donetsk ont ​​​​déclaré leur indépendance de l’Ukraine des semaines après l’annexion de la Crimée, déclenchant huit années de combats qui ont finalement conduit le président russe Vladimir Poutine à lancer une invasion en février, apparemment pour protéger leurs habitants.

Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours dans la ville de Veliky Novgorod, en Russie, mercredi. En début de semaine, il a annoncé la mobilisation de réservistes pour soutenir l’offensive russe contre l’Ukraine. (Ilya Pitalev/Spoutnik/Reuters)

Depuis lors, les troupes russes et les forces séparatistes locales ont pris le contrôle de la quasi-totalité de la région de Louhansk, mais seulement d’environ 60 % de Donetsk.

Dans les régions du sud où se tiendront les référendums, les sentiments anti-russes sont forts. Des centaines de militants pro-Kyiv ont été arrêtés, et nombre d’entre eux affirment avoir été torturés. D’autres ont été expulsés de force et des dizaines de milliers ont fui.

Depuis que les forces russes ont envahi la région de Kherson et une partie de la région de Zaporizhzhia, les autorités nommées par Moscou ont coupé les émissions de télévision ukrainiennes, les remplaçant par des programmes russes. Ils ont distribué des passeports russes aux résidents, introduit le rouble et même délivré des plaques d’immatriculation russes pour ouvrir la voie à leur incorporation en Russie.

Quel est le lien avec la mobilisation de Poutine et les menaces nucléaires ?

Un jour après l’annonce des référendums, Poutine a ordonné une mobilisation partielle d’environ 300 000 réservistes pour renforcer ses forces en Ukraine, et a également déclaré qu’il était prêt à utiliser des armes nucléaires pour repousser toute attaque sur le territoire russe.

Les observateurs ont noté que le décret de Poutine est suffisamment large pour permettre à l’armée d’augmenter encore les chiffres si nécessaire. Certains rapports suggèrent que l’objectif du Kremlin est de rassembler un million d’hommes.

Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par Poutine, a amplifié jeudi la menace du président, affirmant qu’après avoir absorbé les quatre régions ukrainiennes, Moscou pourrait utiliser “toutes les armes russes, y compris les armes nucléaires stratégiques” pour les défendre.