Pourquoi certaines entreprises veulent que vous louiez la batterie de votre VE

Si vous voulez posséder cette batterie et que vous ne voulez pas visiter les stations d’échange, votre véhicule vous coûtera environ 58 500 $. Si, en revanche, vous préférez louer la batterie, vous paierez un peu moins de 50 000 $ à l’avance, plus des frais mensuels de 135 $. (Les coûts sont tous un peu plus élevés si vous optez pour la batterie de 100 kWh, mais l’idée est la même.) Pour ces frais mensuels, vous obtenez quelques échanges ou un montant fixe de charge rapide.

Il vous faudrait un peu plus de cinq ans pour commencer à payer plus de frais mensuels que ce que vous auriez payé avec l’option initiale, et la plupart des véhicules électriques sur les routes aujourd’hui bénéficient d’une garantie de batterie de huit à 10 ans.

Les implications

Je suis fasciné par ce changement potentiel de propriété des batteries, et je pense que si la vision s’avère être la réalité, il y a beaucoup d’avantages potentiels.

La possibilité de louer des batteries pourrait signifier moins de stress lié à la dégradation de la batterie pour les conducteurs, selon Fei Shen, vice-président de la gestion de l’alimentation chez Nio. « Il n’est pas nécessaire qu’ils s’en préoccupent du tout, car ils peuvent échanger cette batterie à tout moment, quand ils le souhaitent », dit-il.

Et pour l’entreprise, il est plus facile de suivre et d’entretenir les batteries. « Si nous découvrons des problèmes potentiels, nous pouvons conserver cette batterie dans notre station d’échange et effectuer la maintenance », déclare Shen. Il en va de même pour la récupération des batteries pour les recycler en fin de vie, ajoute-t-il.

Ensuite, il y a la possibilité de personnalisation: les conducteurs pourraient opter pour une batterie de plus petite capacité et mettre à niveau uniquement avant de longs trajets, par exemple. Cela pourrait réduire les coûts et même réduire la quantité totale de matériaux nécessaires à la construction de batteries pour les flottes de véhicules électriques.

Mais d’un autre côté, certains experts en VE ne sont pas si sûrs que l’image de l’échange de batterie se révélerait aussi rose.