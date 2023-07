Pourquoi certaines dirigeantes ont abandonné leur soutien à RoseAnne Archibald en tant que chef nationale de l’APN

Cheryl Casimir a déclaré que son cœur était lourd lorsqu’elle s’est connectée à l’assemblée virtuelle spéciale des chefs de mercredi tenue par l’Assemblée des Premières Nations en privé pour décider du sort de RoseAnne Archibald.

Casimir, qui a rejoint la réunion en tant que mandataire, a voté en juillet 2021 pour qu’Archibald devienne la première femme chef national de l’APN et était ravie lorsqu’elle a gagné.

Mais deux ans plus tard, le conflit entre Archibald, chef d’état-major national et le comité exécutif de l’APN est devenu trop lourd à supporter pour Casimir.

« Les grands problèmes à régler ont été mis de côté et nous avons été distraits par cela trop longtemps », a déclaré Casimir, directeur politique du Sommet des Premières Nations basé en Colombie-Britannique.

Casimir était l’un des 163 dirigeants des Premières Nations qui ont voté pour retirer Archibald de son poste de chef national après qu’une enquête externe sur le lieu de travail lancée par l’APN a conclu qu’elle avait harcelé et exercé des représailles contre le personnel.

La victoire électorale historique d’Archibald s’est également terminée d’une manière sans précédent – ​​le premier chef national destitué.

Les mois à venir pour l’organisation nationale de plaidoyer présenteront des défis, mais aussi une opportunité de tourner un chapitre.

L’APN élira un nouveau chef national en décembre, dont la première tâche sera de guérir les divisions au sein de l’organisation fracturée qui, selon Casimir et de nombreux autres dirigeants, a désespérément besoin d’une réinitialisation.

Le conflit a éclipsé un travail indispensable, selon le chef

Alors qu’il restait un an au mandat d’Archibald, Casimir a déclaré qu’il avait l’impression que l’APN allait continuer à faire tourner ses roues au lieu d’aider les Premières Nations à reconstruire leurs nations.

« C’était une décision difficile à prendre », a-t-elle déclaré.

« Mais nous devions également nous assurer que nous recherchions les meilleurs intérêts de l’organisation. »

REGARDER | Les chefs de l’APN évincent RoseAnne Archibald au poste de chef national : Le chef national de l’APN évincé après des allégations de mauvais traitements L’Assemblée des Premières Nations évince le chef national RoseAnne Archibald après qu’une enquête sur le lieu de travail plus tôt cette année a enquêté sur les mauvais traitements qu’elle aurait infligés à plusieurs membres du personnel. Plus de 70 % des membres de l’APN ont voté pour l’expulser.

Le tournant pour Casimir est survenu après qu’un juge de la cour provinciale de Chilliwack, en Colombie-Britannique, a condamné un homme et une femme à 10 ans de prison plus tôt ce mois-ci après avoir plaidé coupable d’avoir battu à mort un garçon des Premières Nations de 11 ans et d’avoir agressé son sœur de huit ans.

Casimir a déclaré qu’il était clair pour elle que les Premières Nations avaient besoin de plus de soutien de la part des gouvernements fédéral et provinciaux pour mettre en œuvre leurs propres lois sur la protection de l’enfance.

« C’est une priorité dont nous devrions parler et que le chef national devrait être le fer de lance pour nous », a déclaré Casimir.

Archibald n’a pas répondu à la demande d’entrevue de CBC.

« Les choses n’allaient tout simplement pas changer »

Judith Sayers, présidente du Conseil tribal Nuu-chah-nulth, a déclaré qu’elle avait essayé de soutenir Archibald, qu’elle a accueilli à plusieurs reprises sur son territoire de l’île de Vancouver.

Sayers, également électrice par procuration, a déclaré qu’elle aimait la façon dont Archibald faisait de la politique, visitait les communautés et passait du temps avec les gens.

Même lorsque les allégations d’inconduite au travail ont commencé à faire surface, Sayers a déclaré qu’elle gardait l’esprit ouvert.

« Il y a eu juste un moment où nous savions que les choses n’allaient tout simplement pas changer avec elle », a déclaré Sayers.

« Son besoin d’aller dans les médias, son besoin de se battre dans un espace public, au lieu de travailler, d’essayer de travailler avec les chefs régionaux, avec les chefs de tout le pays. »

Sayers a déclaré que c’était une décision difficile de voter oui pour retirer Archibald, pour qui elle a dit qu’elle avait toujours beaucoup de respect.

Judith Sayers est membre et ancienne chef de la Première Nation Hupacasath et actuelle présidente du Conseil tribal Nuu-chah-nulth. (Conseil tribal nuu-chah-nulth)

Archibald a rejeté les conclusions de l’enquête sur le lieu de travail et l’a qualifiée d ‘ »outil » pour la saper.

Elle a publié plusieurs déclarations publiques et notes de service aux chefs citant des préoccupations concernant le processus.

Archibald l’a également qualifiée de campagne de diffamation, enracinée dans la misogynie, conçue pour détourner l’attention de ses appels d’audit médico-légal dans les finances de l’APN sous ses prédécesseurs.

Sayers a déclaré que la décision de mercredi n’avait rien à voir avec un audit médico-légal, qui est en cours d’examen par un comité des chefs créé en juillet dernier.

« Ce n’est pas une question de genre », a déclaré Sayers. « Il s’agit d’une question de leadership. Il s’agit de la plus haute fonction du pays pour les Premières Nations et de la personne ayant la crédibilité et les normes élevées dont nous avons besoin chez un leader qui défend à un moment très important de l’histoire des Premières Nations. «

« Une triste journée pour les peuples autochtones »

La Dre Cathy Marten, membre de la Première Nation Listuguj Miꞌgmaq au Nouveau-Brunswick, s’est dite déçue par le vote de mercredi.

« J’espérais que ce ne serait pas une décision aussi dure », a déclaré Marten, qui s’est présentée contre Archibald pour devenir chef nationale en 2021.

« C’est un triste jour pour les peuples autochtones du Canada.… Nous sommes victimes d’une situation qui n’a pas pu être résolue.

Marten a dit qu’elle espérait que l’APN adopterait une approche plus conciliante en résolvant le problème par la médiation, la justice réparatrice ou les cercles de guérison.

« Une réévaluation de ce qu’est exactement l’APN doit être mise en place », a déclaré Marten.

REGARDER | Le chef conservateur réagit au vote de l’APN : Poilievre dit que le choix du chef de l’APN ne devrait pas impliquer les politiciens Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré que l’éviction de RoseAnne Archibald en tant que chef national de l’Assemblée des Premières Nations et le choix d’un nouveau chef est une décision qui ne devrait pas inclure l’apport des politiciens.

Daniel Brant, du territoire mohawk de Tyendinaga, a été PDG de l’APN sous l’ancien chef national Matthew Coon Come de 2000 à 2003. Il a déclaré avoir travaillé avec chaque chef national à un certain titre depuis lors.

Il a déclaré que le vote de mercredi ne correspondait pas à la manière dont l’APN a géré les conflits passés, qui s’enveniment généralement jusqu’aux élections prévues.

« C’est un peu inhabituel », a déclaré Brant.

« Je pense que l’exécutif doit fonctionner comme une unité et soutenir celui qui est le chef national par intérim et assurer une certaine stabilité », a-t-il déclaré.

Brant a dit qu’il espère que cela n’aura pas d’effet dissuasif sur les femmes qui envisageraient de postuler pour le poste le plus élevé de l’APN.

« J’espère certainement que davantage de dirigeantes considéreront cela comme une option », a déclaré Brant.

Réputation ternie, moral du personnel toujours au plus bas

Le chef régional de l’APN en Nouvelle-Écosse, Paul Prosper, a déclaré qu’il ne regrettait pas la façon dont l’APN a traité les plaintes d’inconduite contre Archibald.

« Il s’agit – ne vous y trompez pas – de protéger le personnel », a déclaré Prosper dans une interview avec CBC News.

« C’était une décision difficile, d’accord ? Mais, franchement, c’était la seule décision que nous avions. »

Les chefs régionaux, qui composent l’exécutif de l’APN, ont recommandé le retrait d’Archibald et ont convoqué la réunion de cette semaine après avoir reçu le rapport d’enquête sur le lieu de travail au printemps.

Le chef régional de la Nouvelle-Écosse, Paul Prosper, dit qu’il ne regrette pas la façon dont l’Assemblée des Premières Nations a répondu aux plaintes d’intimidation et de harcèlement contre l’ancienne chef nationale RoseAnne Archibald. (Richard Perry/Soumis)

L’exécutif a initialement suspendu Archibald l’année dernière après que les allégations ont fait surface pour la première fois. Les chefs en assemblée ont annulé la suspension lors d’une assemblée générale annuelle à Vancouver en juillet dernier – appelant les deux parties à travailler ensemble.

Outre les cinq plaignants qui se sont manifestés l’année dernière, le mandat d’Archibald en tant que chef national a également été contesté par 10 autres membres du personnel de l’APN, qui ont déposé des plaintes similaires contre elle dans son ancien rôle de chef régional de l’Ontario.

« J’avais l’impression qu’une bonne partie des dirigeants en avaient marre de ce qui se passait à l’APN », a déclaré Prosper.

« Je pense que cela va en quelque sorte nous revigorer pour nous réunir et travailler ensemble, et pour créer ce changement positif dont nous avons tous besoin, ce sentiment d’optimisme renouvelé. »

Prosper a déclaré qu’il avait l’obligation légale de veiller aux meilleurs intérêts de l’organisation nationale de défense des intérêts et de protéger le personnel. Il a dit qu’il ne pouvait pas être absous sur la base de son amitié avec Archibald ou ignorer les préoccupations des chefs membres.

« Ils ont vu comment, autrefois une organisation incroyable, la réputation était ternie », a déclaré Prosper. « Le moral du personnel est au plus bas. »

Prosper a déclaré que l’ancien chef national avait porté des accusations infondées de corruption avec l’AFN. Les chefs sont libres de continuer à examiner la question – s’ils le souhaitent, a-t-il déclaré.

« Il n’y a vraiment pas de preuve irréfutable ici », a déclaré Prosper.