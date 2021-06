Pourquoi certaines des plus grandes entreprises du monde s’inquiètent

LONDRES — Les grandes entreprises de divers secteurs sont de plus en plus préoccupées par le coût et la disponibilité de l’ultime ressource renouvelable au monde : l’eau.

La disponibilité et le coût relativement bas de l’eau n’attirent généralement pas l’attention jusqu’à ce qu’elle soit effectivement épuisée. Pourtant, avec la crise climatique considérée comme un «multiplicateur de risque » à la rareté de l’eau, les analystes avertissent que même les entreprises ayant une exposition financière relativement limitée au risque lié à l’eau devraient préparez-vous à la perturbation.

Cela arrive à un moment où les prix de l’eau augmentent partout dans le monde. Le prix moyen de l’eau a augmenté de 60 % dans les 30 plus grandes villes américaines entre 2010 et 2019, selon les données compilées par Barclays, tandis que California Water Futures a régulièrement bondi de 300 % ces dernières années.

Dans une note de recherche publiée le 14 juin, les analystes de Barclays ont identifié la pénurie d’eau comme « la préoccupation environnementale la plus importante » pour le secteur mondial des biens de consommation de base, qui comprend tout, de l’alimentation et des boissons à l’agriculture et au tabac.

Les produits de consommation de base, qui seraient les plus exposés de tous les secteurs au risque lié à l’eau, sont confrontés à un impact de 200 milliards de dollars de la pénurie d’eau, ont déclaré des analystes de la banque britannique.

Cela se résumait à une forte dépendance vis-à-vis des matières premières agricoles, à une extrême vulnérabilité aux fluctuations des prix de l’eau et aux risques opérationnels, notamment les perturbations causées par des événements extrêmes tels que les sécheresses et les inondations, ainsi que des amendes et des poursuites liées à la pollution.