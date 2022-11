Pourquoi certaines courses en Arizona ne sont toujours pas appelées

WASHINGTON (AP) – Des centaines de milliers de votes ici étaient encore comptés mercredi en Arizona, où les courses contestées, y compris les courses au Sénat et au poste de gouverneur, sont restées sans appel.

Quel est le retard ? Voici ce que nous savons :

MARICOPA MATH

Cela est dû en partie à tous les bulletins de vote qui ont été déposés le jour du scrutin dans le plus grand comté de l’Arizona.

Les responsables du comté de Maricopa, le plus peuplé de l’Arizona et le foyer de Phoenix, ont estimé mercredi qu’il restait plus de 400 000 votes à compter, dont environ 275 000 étaient des bulletins de vote arrivés le jour du scrutin lui-même – des votes connus à certains endroits sous le nom de «tôt tard, ” dont le comptage est connu pour retarder la tabulation.

Il y a également environ 17 000 bulletins de vote en suspens – environ 7% des dépôts le jour du scrutin – qui ont été mis de côté dans le cadre d’un problème d’impression mardi dans environ un quart des centres de tabulation des votes du comté. Un juge a rejeté une demande des républicains de garder les bureaux de vote ouverts, affirmant qu’il ne voyait aucune preuve que les gens n’étaient pas autorisés à voter, et les responsables ont déclaré que ces votes seraient comptés tout au long de la semaine.

Les responsables électoraux ont déclaré avoir également reçu environ 7 000 bulletins de vote provisoires le jour du scrutin, dont ceux déposés par des personnes sans pièce d’identité ou celles dont les dossiers indiquaient qu’elles avaient déjà voté par courrier.

Le comté de Maricopa prévoyait de donner deux rapports quotidiens pour mettre à jour les décomptes.

D’AUTRES LIEUX SONT-ILS EN FLUX ?

Dans le comté rural de Cochise, les superviseurs prévoyaient de se réunir plus tard mercredi pour envisager de faire appel d’une décision de justice qui avait bloqué un décompte manuel complet.

Un jour avant les élections de mi-mandat de cette année, un juge a bloqué le projet des responsables du comté de Cochise de compter à la main, une mesure demandée par des responsables républicains qui ont exprimé des inquiétudes infondées quant au fait que les machines de comptage des votes ne sont pas dignes de confiance.

___

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et apprenez-en plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-parcours sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections.

Meg Kinnard, l’Associated Press