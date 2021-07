Pourquoi célébrons-nous le Jour de l’Indépendance le 4 juillet ? Que souhaitez-vous savoir.

Les Américains de tout le pays devraient célébrer le 4 juillet ce week-end avec des défilés, des barbecues et des vêtements rouges, blancs et bleus.

Dans la capitale nationale, le président Joe Biden devrait accueillir dimanche un groupe de travailleurs essentiels et de familles de militaires sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Le National Park Service organise également la célébration annuelle des feux d’artifice du Jour de l’Indépendance sur le National Mall.

Mais pourquoi les États-Unis commémorent-ils spécifiquement le 4 juillet, puisque la déclaration d’indépendance a en fait été signée plus tard ? Quand les Américains ont-ils commencé à observer la fête patriotique et pourquoi déclenchons-nous des feux d’artifice ?

Voici ce que vous devez savoir sur la fête de l’indépendance :

Que fête-t-on le 4 juillet ?

Le 4 juillet, également connu sous le nom de Jour de l’Indépendance, marque l’anniversaire du deuxième Congrès continental adoptant la Déclaration d’indépendance le 4 juillet 1776.

Le Congrès, composé de délégués des 13 colonies d’origine des États-Unis, a approuvé à l’unanimité le document déclarant l’indépendance de la Grande-Bretagne.

Barbara Clark Smith, conservatrice de l’histoire politique au Musée national d’histoire américaine, a déclaré à USA TODAY que c’était une « réalisation extraordinaire pour ces colons de se réunir » pour adopter la déclaration fondatrice.

« Ils ont trouvé un moyen de mettre leurs différences de côté et de s’unir pour travailler pour un objectif commun », a-t-elle ajouté. « Tout en déclarant l’indépendance, ils ont également déclaré l’interdépendance. »

Fait amusant : le Congrès continental n’a pas voté pour l’indépendance le 4 juillet seulement. Douze des 13 colonies avaient approuvé une résolution appelant à l’indépendance le 2 juillet 1776.

Autre fait amusant : de nombreux signataires originaux n’ont inscrit leur nom sur la déclaration d’indépendance que le 2 août 1776.

Vous voyagez pour le 4 juillet ? :Voici les pires moments pour prendre la route

Quelles ont été les premières célébrations du Jour de l’Indépendance ?

Certains Américains ont commencé à célébrer le 4 juillet l’année suivant la signature de la Déclaration d’indépendance. Dans une lettre à sa fille, l’ancien président John Adams a écrit que le 4 juillet 1777 était célébré à Philadelphie « avec une fête et une cérémonie devenant l’occasion », selon la Bibliothèque du Congrès.

Mais le 4 juillet est devenu plus largement observé par les Américains après la guerre de 1812. Le jour de l’indépendance est devenu le jour férié non religieux le plus important pour de nombreux Américains dans les années 1870, et le Congrès a adopté une loi faisant du jour de l’indépendance un jour férié fédéral le 28 juin 1870.

Qui a écrit la Déclaration d’Indépendance ?

La déclaration d’indépendance a été rédigée par Thomas Jefferson.

Jefferson et quatre autres membres du deuxième congrès continental, dont Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert Livingston, forment en 1776 un comité chargé de rédiger une déclaration, qui subira plus tard des dizaines de modifications avant d’être signée par 56 hommes.

Mais Jefferson est crédité d’avoir écrit le document que nous connaissons aujourd’hui qui appelle à des « droits inaliénables », y compris « la vie, la liberté et la poursuite du bonheur ».

Cependant, les mots célèbres de la déclaration ne s’appliquaient pas à tout le monde dans les treize colonies, tels que les esclaves, les populations autochtones et d’autres groupes.

Pourquoi avons-nous des feux d’artifice?

Lors de la première célébration du 4 juillet à Philadelphie en 1777, les Américains ont tiré 13 fois au canon en l’honneur des 13 colonies d’origine. Treize feux d’artifice ont également été tirés dans la ville dans le cadre des célébrations.

Les fêtards de Boston ont également déclenché des feux d’artifice en 1777, selon le Smithsonian Magazine.

Kate Haulman, professeure agrégée d’histoire à l’American University, a déclaré à USA TODAY que les feux d’artifice et autres festivités s’inscrivent dans une tradition de célébrations publiques en Angleterre, citant Guy Fawkes Day, qui commémore un complot déjoué visant à faire exploser les Chambres du Parlement.

Haulman a qualifié les premières célébrations du Jour de l’Indépendance de « continuation d’anciens types de culture politique, mais rendue américaine ».

Et les Américains ont continué à célébrer avec des feux d’artifice et dans le 21e siècle, avec des ventes de feux d’artifice en forte hausse en 2020.

Comment les Américains fêteront-ils le 4 juillet cette année ?

En 2021, de nombreux Américains célébreront à la fois le 4 juillet et commémoreront avoir pu se rassembler en toute sécurité après avoir reçu les vaccins COVID-19.

Les Centers for Disease Control and Prevention plus tôt cette année ont publié des directives indiquant que les résidents américains entièrement vaccinés peuvent assister à des rassemblements dans des maisons ou d’autres environnements intérieurs sans porter de masque ni pratiquer de distanciation sociale.