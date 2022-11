Pourquoi célébrons-nous Bonfire Night? L’histoire de la nuit des feux d’artifice expliquée – The Sun

Alors que Bonfire Night approche et que les festivités du feu d’artifice commencent, des milliers de personnes célébreront le 5 novembre.

Mais pourquoi célébrons-nous Bonfire Night? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement qui a déclenché la tradition il y a près de 400 ans.

Bonfire Night est célébrée chaque année le 5 novembre

Pourquoi célébrons-nous Bonfire Night?

Bonfire Night est célébrée au Royaume-Uni en allumant des feux de joie et en déclenchant des feux d’artifice.

Il est traditionnel pour les familles et les amis de sortir et d’assister à leur feu d’artifice local ou d’organiser un feu de joie.

La raison pour laquelle nous faisons cela est parce que c’est l’anniversaire du complot des poudres à canon de 1605 – une tentative ratée de faire sauter les chambres du Parlement à Londres et de tuer le roi Jacques Ier, par un groupe de dissidents catholiques.

Le catholique né dans le Warwickshire, Robert Catesby, et ses amis prévoyaient de tuer le roi, ses ministres et des dizaines de nobles en faisant exploser le palais de Westminster lors de l’ouverture officielle du Parlement le 5 novembre 1605.

En savoir plus sur Bonfire Night

Guy “Guido” Fawkes, 35 ans, a été l’homme de la gâchette enrôlé pour régler la mèche des explosifs.

Cependant, il a été pris en flagrant délit en train de faire exploser 36 barils de poudre à canon dans les chambres du Parlement – ​​et arrêté le 5 novembre.

Il mourut le 31 janvier 1606, à l’âge de 35 ans, après avoir reçu sa peine pour haute trahison.

Ceux qui complotaient aux côtés de Robert Catesby et Guy Fawkes étaient John et Christopher Wright, Robert et Thomas Wintour, Thomas Percy, Robert Keyes, Thomas Bates, John Grant, Ambrose Rookwood, Sir Everard Digby et Francis Tresham.

Pourquoi célébrons-nous Bonfire Night avec des feux d’artifice et des feux de joie ?

Quand vous pensez à Bonfire night, vous imaginez immédiatement des gens debout autour d’un feu de joie flamboyant, tout en regardant des feux d’artifice illuminer le ciel nocturne.

Mais pourquoi associer et célébrer la nuit Bonfire de cette manière ?

Les gens ont d’abord commencé à allumer des feux de joie pour célébrer que le roi avait survécu à la tentative d’assignation en 1605, et la tradition s’est poursuivie jusqu’à ce jour.

La première célébration eut lieu en 1606.

Des feux d’artifice sont également tirés dans tout le pays – représentant les 36 barils de poudre à canon qui n’ont jamais été utilisés.

Les gens créent également des mannequins en paille, représentant Guy Fawkes, à jeter sur des feux de joie.

Les effigies sont appelées “gars” et les enfants demandent souvent un “penny for the guy”.

Traditionnellement, chaque année, le yeoman de la garde fouillera encore les caves des Chambres du Parlement avant l’ouverture officielle.

Cependant, il s’agit d’un geste cérémoniel plutôt que d’une véritable chasse aux terroristes, même à l’aide de vieilles lanternes.