TOUTES les bonnes choses doivent avoir une fin, et cela inclut l’un des quiz les plus fous d’ITV2.

Après avoir été lancé sur la scène en 2008, Celebrity Juice diffuse maintenant son dernier épisode.

TVI

Celebrity Juice touche à sa fin pour de bon[/caption]

Pourquoi Celebrity Juice se termine-t-il ?

Celebrity Juice touche à sa fin car ITV a décidé d’arrêter de faire l’émission, qui a été annoncée en juin 2022.

Annonçant la nouvelle à l’époque, l’animateur Keith Lemon a tweeté: “Après 14 ans, 26 séries, 300 eps @CelebJuice se termine plus tard cette année avec deux spéciaux d’adieu.

“Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé, aux capitaines d’équipe, aux invités, à l’équipage et à itv2. C’était la fête la plus longue et la plus amusante! J’ai passé un moment merveilleux. Gros amour x”

À l’époque, ITV avait déclaré qu’ils voulaient que Celebrity Juice “se défonce”, mais n’a pas précisé pourquoi ils avaient décidé de ne plus faire la série.

Mais en septembre 2022, alors qu’il apparaissait sur Good Morning Britain, Keith a parlé de Celebrity Juice et pourquoi l’émission a été supprimée.

Il a dit que le réseau avait “probablement” pris la décision parce qu’il était “trop ​​​​vieux”.

Keith a ajouté : « Je ne sais plus qui sont les invités. Je dis, ‘qui est-ce?’ Ils viennent de TikTok. Je ne sais pas qui ils sont. J’oublie toujours les noms.

Pendant ce temps, le directeur de Reality d’ITV, Paul Mortimer, a déclaré: «Celebrity Juice et Keith sont devenus de grands favoris dans le programme ITV2 au fil des ans, avec l’humour sans limites de Keith et ses bouffonneries scandaleuses redéfinissant l’expérience du panel de comédie.

“Il est prudent de dire que Celebrity Juice ne sera certainement pas oublié de sitôt, et nous tenons à remercier toute l’équipe de Talkback, et bien sûr Keith et tous nos capitaines d’équipe au fil des ans pour avoir fait de Juice la télévision contagieuse. frappez c’est devenu.

A quand le dernier épisode de Celebrity Juice ?

Le dernier épisode de Celebrity Juice sera diffusé le 8 décembre 2022 sur ITV2 à 22h.

Les capitaines de l’équipe d’origine Holly Willoughby et Fearne Cotton reviendront pour la grande finale de l’émission, aux côtés de l’animateur Keith Lemon.

Les co-animatrices actuelles Laura Whitmore et Emily Atack feront également partie du plaisir.

Le gang sera rejoint par des invités tels que Maya Jama, Big Narstie, Chris Ramsey, Will Mellor, Johnny Vegas et Joey Essex.

Qui a joué dans Celebrity Juice ?

Comme mentionné, le spectacle a toujours été animé par Keith Lemon, dont le vrai nom est Leigh Francis, et il a été rejoint par les capitaines d’équipe Holly et Fearne.

Fearne a été quitté en 2018 et a d’abord été remplacé par Paddy McGuinness puis Melanie B.

Holly est ensuite partie en 2020, affirmant qu’elle “voulait passer plus de temps avec sa famille”.

Après cela, les nouveaux capitaines d’équipe ont été annoncés comme Laura et Emily.

Les invités réguliers de l’émission comprenaient Gino D ‘Acampo, Joe Swash et Stacey Solomon.