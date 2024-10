Pourquoi cela pourrait prendre toute une vie jusqu’à ce qu’il y ait une autre série mondiale comme celle-ci

Jouons à un petit jeu.

À quand remonte la dernière fois que les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York se sont affrontés dans les World Series ?

1981.

À quand remonte la dernière fois que les rois des circuits de la Ligue américaine et de la Ligue nationale se sont affrontés dans les World Series ?

1956.

Deux adversaires avec au moins 50 circuits se sont-ils déjà affrontés lors des World Series ?

Non.

Combien de fois depuis 1988 le MVP AL et le MVP NL se sont-ils rencontrés dans les World Series ?

Une fois.

Et combien de fois au cours de ce siècle la meilleure équipe de l’AL a-t-elle affronté la meilleure équipe de la NL lors des World Series ?

Deux fois – et l’une d’entre elles était pendant la saison raccourcie par la pandémie.

Lorsque le premier lancer sera lancé à Los Angeles pour lancer la Classique d’automne 2024, ce sera une confluence de tous les facteurs ci-dessus.

L’affrontement entre les Dodgers et les Yankees, la rivalité cross-country emblématique du jeu, sera la première confrontation des équipes en Série mondiale depuis plus de 40 ans. C’est également la première bataille entre les leaders des home run de l’AL et de la NL depuis Mickey Mantle et Duke Snider, le premier affrontement de championnat entre les meilleures équipes de l’AL et de la NL au cours de la période d’après-saison à 12 équipes, et une vitrine pour les deux joueurs les plus excitants du jeu : Shohei Ohtani et Aaron Judge, qui ont déjà remporté trois MVP au total et sont chacun favoris pour gagner à nouveau cette année.

Il est assez rare de voir ne serait-ce qu’un des scénarios susmentionnés lors de la dernière ronde des séries éliminatoires du baseball. Et avec les séries éliminatoires élargies, il est probable que des affrontements comme celui-ci soient encore moins nombreux et plus espacés. Mais ces World Series ont tout pour plaire.

« Je pense que le monde voulait voir ça », la star des Dodgers, Mookie Betts a déclaré aux journalistes après la série de championnats de la Ligue nationale. «Ça va être amusant. C’est bon pour le baseball.

De toutes les valeurs aberrantes historiques impliquées dans cette itération de Los Angeles contre New York, aucune n’est peut-être plus excitante que la perspective d’Ohtani et Judge échangeant des foiniers.

Oubliez les séries éliminatoires – malgré la victoire de deux MVP, recrue de l’année, frappeur et lanceur, Ohtani n’a jamais joué pour une équipe qui a terminé avec un record supérieur à 0,500 jusqu’à ce qu’il rejoigne les Dodgers. Avec une équipe chargée autour de lui, Ohtani a connu une saison historique, devenant le premier joueur 50-50 de l’histoire de la ligue avec 54 circuits et 59 buts volés. Il a affiché des records en carrière en termes de circuits, de points produits, de moyenne au bâton et de WAR.

« Il frappe pour la moyenne, il frappe pour la puissance, la vitesse. » Le juge a dit lors d’une conférence de presse mardi. « En faisant ce qu’il a fait cette année avec les 50 bases volées, on en a beaucoup parlé, mais je ne pense pas qu’on en ait suffisamment parlé. C’est un athlète impressionnant, impressionnant, le meilleur joueur du jeu et quel ambassadeur de ce sport.

Le cogneur des Yankees n’est pas en reste. Après avoir réussi 62 circuits il y a deux saisons, Judge en a frappé 58 cette année et a affiché des notes en carrière en moyenne au bâton, en slugging, en OPS et en WAR.

« Je suis ravi que [Judge is] je vais pouvoir monter sur cette scène », le manager des Yankees, Aaron Boone. a déclaré lors d’une conférence de presse Mardi. « Bien sûr, je sais que jouer contre Shohei, quel talent incroyable il a, et évidemment aller aux Dodgers cette année et avoir le genre de saison qu’il a réalisé, je pense que c’est génial pour le sport, génial pour le baseball, et regarder avec impatience la bataille de tout cela.

Cette série est encore en quelque sorte plus qu’un simple affrontement entre deux titans ou deux franchises légendaires. C’est aussi l’occasion pour la MLB de présenter plusieurs stars sous les projecteurs.

Il y a Betts, un ancien MVP qui a déjà remporté deux World Series.

Il y a Juan Soto, quatre fois All-Star et ancien champion lors de sa première saison avec les Yankees, qui n’a que 25 ans et qui, inexplicablement, cherche toujours sa maison à long terme.

Il y a Giancarlo Stanton, 34 ans, ancien MVP de la Ligue nationale qui cherche à consolider son héritage à New York. (Oh, et une fois, il a frappé un coup de circuit littéralement hors du Dodger Stadium.)

Il y a un an, le format imprévisible des séries éliminatoires de la MLB a produit deux Cendrillon dans les World Series, les Texas Rangers et les Arizona Diamondbacks, un affrontement entre deux équipes wild card qui s’est terminé en cinq matchs. C’était amusant à sa manière de voir deux outsiders se frayer un chemin vers la Classique d’automne, mais le bagage de voir deux équipes de grand marché et dépensières avec des bases de fans bruyantes étant les deux dernières équipes debout ne devrait pas nuire à la façon dont ces World Series sont uniques.

« Vous parlez de toutes les plus grandes stars du jeu, et elles vont jouer sur la plus grande scène », a déclaré le joueur de troisième but des Dodgers, Max Muncy. a déclaré aux journalistes après la NLCS. « En tant que fan, à quel point est-ce spécial, mec ? C’est incroyable.