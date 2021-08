Pourquoi cela pourrait être un autre classique de la rivalité

Après que l’équipe nationale féminine des États-Unis ait dépassé les Pays-Bas, les championnes en titre d’Europe, à la suite d’un slug-fest exténuant de 120 minutes et d’une séance de tirs au but, il serait tentant de voir la demi-finale de lundi contre le Canada (4 h HE) comme une chance de prendre les choses plus faciles. Après avoir été battu par la Suède et avoir remporté le quart de finale le plus difficile des Jeux olympiques de Tokyo, le Canada est la récompense de l’USWNT, n’est-ce pas?

Pas si vite.

« Ce sera probablement notre match le plus difficile : nous le savons et nous nous y préparons ainsi », a déclaré dimanche l’entraîneur américain Vlatko Andonovski. « C’est une demi-finale, ce sont quatre des meilleures équipes du monde », a-t-il ajouté. « Peu importe qui joue qui, ce sera un match difficile. »

Qu’Andonovski pense vraiment de cette façon au fond ou non – les cyniques en douteront sûrement – les États-Unis devraient savoir qu’il ne faut pas radier le Canada. Voici un aperçu de l’histoire de ces deux équipes, et pourquoi la demi-finale de lundi pourrait être explosive :

L’USWNT a creusé profondément pour être le Néerlandais de rêve en quart de finale, mais il n’y a pas de matchs faciles aux Jeux olympiques et le Canada ne sera pas différent. Laurence Griffiths/Getty Images

Serait-ce un autre classique olympique?

Il serait difficile de surpasser l’excitation du match de quart de finale de l’USWNT contre les Pays-Bas, mais la demi-finale contre le Canada a sûrement du potentiel, surtout compte tenu de ce qui s’est passé la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées aux Jeux olympiques.

Si vous n’avez jamais vu la demi-finale olympique 2012, faites-vous plaisir et évitez les spoilers, réservez deux heures et demie, et va le regarder. Si vous avez besoin de rafraîchir votre mémoire: c’était la fusillade sauvage où Christine Sinclair a marqué un triplé et l’USWNT est revenu en quelque sorte trois fois pour gagner 4-3. Alex Morgan a marqué le but vainqueur au dernier moment possible à la 123e minute.

Ce match est un témoignage de la ténacité et de l’attitude de ne jamais dire de l’USWNT, mais c’est aussi le moment où le Canada s’est imposé comme une équipe de premier plan sur la scène mondiale. À l’époque, c’était un peu un choc de voir les Canadiens livrer une telle bataille aux Américains, mais les Canadiens ont remporté une médaille de bronze en 2012, puis de nouveau le bronze en 2016.

« En 2012, nous étions en quelque sorte sur un espoir et sur une prière », a déclaré dimanche la vétéran canadienne Desiree Scott. « Nous espérions pouvoir arriver à ce match, mais maintenant nous croyons vraiment en nous-mêmes et en ce que nous pouvons faire sur un terrain de football, et nous croyons que nous pouvons atteindre ce match pour la médaille d’or. »

Ce qui est peut-être le plus mémorable dans cette demi-finale de 2012 à Old Trafford, c’est la façon dont Abby Wambach comptait bruyamment à l’oreille de l’arbitre norvégien chaque fois que la gardienne de but du Canada, Erin McLeod, tenait le ballon. Après que McLeod ait été averti de la perte de temps à la mi-temps – il y a une limite de six secondes pour les gardiens qui tiennent le ballon que les arbitres n’appliquent presque jamais – Wambach a compté jusqu’à 10 et l’arbitre a sifflé, accordant un coup franc indirect au place McLeod se tenait debout. Sur le coup franc inhabituellement serré à l’intérieur de la surface, l’arbitre a ensuite appelé un défenseur canadien pour un handball, permettant à Wambach de marquer un penalty crucial.

En ce qui concerne les victoires de l’USWNT, c’était désordonné, mais c’était en grande partie grâce à l’esprit de jeu et à l’impudeur de Wambach pour aiguiller l’arbitre. Cet arbitre n’a jamais arbitré dans un autre tournoi majeur depuis, mais l’USWNT a-t-il un autre joueur comme Wambach, prêt à être un parasite et à faire tout ce qu’il faut pour gagner ?

Les joueurs ont crédité le défenseur Kelley O’Hara comme étant celui qui fait ressortir le plus d’agressivité sur le terrain – « Je pense que nous pouvions tous entendre sa voix tout le match », a déclaré Rose Lavelle, comme si elle le disait aussi poliment comme elle le pouvait, après que les États-Unis eurent battu la Nouvelle-Zélande. O’Hara était également celui qui a donné un discours d’encouragement post-Suède sur le fait d’être « absolument impitoyable » à l’avenir.

Ensuite, il y a Megan Rapinoe. Compte tenu de ses performances jusqu’à présent au Japon, il semble peu probable qu’elle reprenne son rôle héroïque à partir de 2012, mais peut-être qu’elle éblouira pour le bon vieux temps.

La victoire des États-Unis sur le Canada lors des demi-finales olympiques de 2012 était un thriller épique de sept buts qui a poussé l’USWNT à ses limites. Attendez-vous à ce que le match de lundi fasse de même. Stuart Franklin – FIFA/FIFA via Getty Images

Le match phare de la carrière de Rapinoe sera sûrement le quart de finale contre la France lors de la Coupe du monde féminine 2019 – lorsque le président des États-Unis essaie de se battre avec vous et que vous marquez ensuite deux buts pour le faire taire, c’est difficile de discuter sinon, mais sa demi-finale olympique de 2012 contre le Canada est deuxième. Elle a marqué deux buts sensationnels, dont un olimpico (aux Jeux olympiques!), Et était une menace tous azimuts pour le Canada.

Un autre aspect inoubliable de ce jeu ? La brutalité physique du Canada, qui comprenait un incident pré-VAR de Melissa Tancredi piétinant la tête de Carli Lloyd après avoir été éliminée sur un coup dur.

Le plan de match du Canada était assez clair : faire tout son possible pour perturber l’USWNT afin qu’ils soient frustrés et ne puissent pas entrer dans un rythme offensif. La demi-finale de lundi sera probablement encore une fois une affaire de meurtrissures, mais le Canada est également tout à fait capable d’apporter un peu plus de sophistication.

« Notre équipe est complètement différente maintenant », a déclaré Scott par rapport à 2012. « Nous avons développé un programme et la marque de soccer que nous jouons a évolué. Maintenant, nous sommes une menace offensive : nous ne sommes pas seulement ce Canadien défensif. grincer. »

La rivalité unilatérale pour un renouveau

La chose à propos de ce match précédent entre les États-Unis et le Canada, c’est que c’était la première fois au cours des 20 dernières années que la rivalité nord-américaine entre ces deux équipes semblait vraiment réelle. C’est parce que le Canada n’a pas battu les États-Unis depuis 2001. Lors de leurs 36 dernières rencontres, l’USWNT en a remporté 30 et fait égalité en six.

En ce qui concerne les Canadiens, la victoire de l’USWNT aux Jeux olympiques de 2012 mérite un astérisque en raison de l’arbitrage bizarre, et ils ont raison. Mais parfois, on a l’impression que l’optimisme a alimenté la rivalité. À savoir, après la défaite du Canada contre les États-Unis lors des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2019, on a demandé à l’entraîneur de l’époque, Kenneth Heiner-Møller, ce qu’il faudrait pour combler l’écart avec les Américaines. Sa réponse ? « Il n’y a pas d’écart. » Il n’a offert aucune autre explication.

Depuis 2012, cependant, le Canada est fermement à la hausse. En plus de leurs médailles de bronze aux deux derniers Jeux olympiques, ils ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2015 et les huitièmes de finale de l’édition 2019 après deux sorties consécutives de la phase de groupes. Même si le Canada convoite la rivalité un peu plus que les Américains, cela n’a pas d’importance – si une équipe joue comme si c’était une rivalité, l’autre devra emboîter le pas.

« C’est facile de se relever à cause de la rivalité », a déclaré dimanche le défenseur de l’USWNT Casey Krueger. « Nous savons qu’ils vont faire de leur mieux et nous devons faire de même. »

Bien que les Américains aient confortablement pris le dessus dans cette rivalité et soient les favoris avant la demi-finale de lundi, les tournois de soccer sont souvent différents, et le Canada en particulier a semblé apprendre à se hisser sur la scène mondiale. L’USWNT a joué contre le Canada plus que toute autre équipe dans l’histoire, et bien que cela puisse être un avantage pour les États-Unis, c’est certainement un avantage pour les Canadiens aussi.

L’entraîneur du Canada, Bev Priestman, a déclaré qu’elle, une non-canadienne, est plus motivée par la dernière fois que les États-Unis ont affronté son équipe. En février, les États-Unis ont à peine remporté une victoire de 1-0 après un match serré au cours duquel le Canada a bien fait de couper les chances des Américains pendant la majeure partie du match.

« Je vois les mêmes opportunités disponibles que celles que nous avions vues en février, donc je suis excité », a déclaré Priestman. « Nous avons une certaine fraîcheur dans des domaines où ils n’en ont pas, ce qui est essentiel dans un jeu comme celui-ci. La rivalité canado-américaine est là – je n’ai même pas besoin d’en parler, c’est une évidence. Mais plus important encore, quand vous parlez d’avoir une vision forte et de tout conduire, c’est le jeu qui change la couleur de la médaille. »

Sinclair, à gauche, est la clé de tout ce que le Canada fait, même si elle ne marque pas les buts. (Bien qu’elle le fasse généralement aussi.) Koki Nagahama/Getty Images

Une fin de livre de contes pour Christine Sinclair ?

Il y a encore une chose qui ressort de cette demi-finale de 2012, et c’est le génie de Christine Sinclair. Elle a mis l’équipe canadienne sur le dos, marquant trois buts alors que la distribution de soutien autour d’elle n’était pas aussi talentueuse.

C’est encore un peu une inquiétude future pour cette équipe du Canada : une fois que Sinclair, 38 ans, prendra sa retraite, les buts viendront-ils toujours aussi souvent? L’équipe a des attaquants de qualité à Janine Beckie et Nichelle Prince, avec les arrières Ashley Lawrence et Alysha Chapman ajoutant également une menace d’attaque lorsqu’ils bombardent vers l’avant. Mais Sinclair est irremplaçable.

Aucun homme ou aucune femme n’a marqué plus de buts internationaux sur la planète que Christine Sinclair, qui compte maintenant 187 buts pour le Canada. (Elle est également à deux doigts d’égaler le record de Christiane pour le plus grand nombre de buts dans le jeu olympique féminin.) Mais surtout, Sinclair n’est pas seulement une buteuse – elle est le ciment de l’attaque. C’est facile à voir à Portland, où elle joue pour les Thorns, au milieu du terrain : sa vision de la distribution est impeccable, elle est excellente pour garder la possession en transition, et elle prépare ses coéquipières autant qu’elle marque elle-même.

L’USWNT devra limiter l’impact de Sinclair, quelle qu’en soit la forme. Sinon, Sinclair, qui participera peut-être à ses derniers Jeux olympiques, pourrait viser une médaille d’or pour couronner sa carrière internationale.