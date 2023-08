Pourquoi ce sac de caisse compostable sera bientôt interdit, et comment certains ripostent

Les entreprises de Calgary et les politiciens albertains font pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il exempte les sacs de caisse compostables de son interdiction de vente de plastique à usage unique, qui entre en vigueur en décembre.

La Calgary Co-op demande à Ottawa d’autoriser l’utilisation des sacs. Le directeur des communications du magasin, Sage Pullen McIntosh, a déclaré qu’ils avaient remplacé tous leurs sacs en plastique par une alternative au toucher soyeux.

« Immédiatement, nos membres ont dit à quel point ils les aimaient », a déclaré Pullen McIntosh à CBC. « Et ils ont aussi un double devoir. »

La coopérative et le fournisseur de sacs — en collaboration avec la ville de Calgary — ont mis au point un sac qui se décomposera dans l’installation de compostage de la ville en un mois environ.

Le magasin a supposé, parce que les sacs ne contiennent pas de plastique, qu’Ottawa autoriserait le sac car il éliminerait progressivement les sacs en plastique à usage unique – une interdiction que le magasin soutient.

Les sacs n’étaient pas exemptés, ce qui a « choqué » Pullen McIntosh. La boutique a été lancée une pétition publique pour qu’Ottawa revienne sur sa décision.

« Nous espérons juste attirer suffisamment d’attention. Assez d’intérêt pour que nous puissions avoir plus de conversations au niveau fédéral », a déclaré Pullen McIntosh. « Parce que nous pensons que ces sacs valent la peine de se battre. »

Le maire de Calgary et le gouvernement de l’Alberta appuient le magasin.

« Si (Ottawa veut) adopter une approche globale qui ne fonctionne pas pour tout le monde, nous l’avons en ce moment », a déclaré le maire de Calgary, Jyoti Gondek.

« Nous voulons nous assurer que la législation fédérale n’entrave pas ou n’entrave pas par inadvertance l’innovation dans ce domaine », a déclaré la ministre de l’Environnement de l’Alberta, Rebecca Schulz.

Ottawa ne changera pas la réglementation

Les sacs seront éliminés progressivement dans le cadre de la stratégie d’Environnement et Changement climatique Canada. Règlement sur l’interdiction des plastiques à usage unique qui interdit leur vente au Canada après le 20 décembre.

Ces règlements font partie du plan du ministère pour lutter contre la pollution et prévenir les déchets plastiques.

Le ministère a déclaré que 15 milliards de sacs de caisse en plastique à usage unique ont été vendus au Canada en 2019.

Dans un communiqué, l’attachée de presse du ministre fédéral de l’Environnement, Kaitlin Power, a déclaré que les sacs de caisse compostables pourraient se retrouver dans la nature.

« Et lorsque ces sacs deviennent des déchets, ils constituent une menace pour la faune et l’environnement, tout comme les sacs de caisse en plastique conventionnels », a déclaré Power.

Elle a ajouté que l’Amérique du Nord n’a pas de normes accréditées qui « assurent la biodégradation d’un article en plastique dans l’environnement canadien dans un délai acceptable et sans nuire à l’environnement ».

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a été plus catégorique lorsque CBC l’a interrogé sur l’exemption des produits Leaf.

« Nous ne changerons pas la réglementation pour une seule entreprise. Cela n’a absolument aucun sens. Nous empêcherions la capacité de lutter contre la forme la plus courante de pollution plastique », a déclaré Guilbeault.

« C’est vraiment inacceptable. »

Fiesta Farms, un magasin familial indépendant de Toronto, vend également les sacs pour 10 cents.

« Tome, [the regulation] n’a pas de sens. Vous pouvez vendre un sac compostable en rayon, mais vous ne pouvez pas l’avoir à la caisse », a déclaré Kendra Sozinho, directrice adjointe du magasin.

Un groupe environnemental met en garde contre le nombre croissant d’articles alternatifs en plastique qui apparaissent sur le marché, dont certains ne se décomposent pas et deviennent des micro-plastiques.

Karen Wirsig, gestionnaire principale de programme chez Environmental Defence, s’inquiète de ce qui se passerait si les sacs et contenants compostables étaient détournés vers le système de bacs verts.

« Imaginez si nous remplacions tout cela par des soi-disant compostables. Cela déborderait de tous nos programmes de matières organiques et nous n’aurions plus de place pour les véritables matières organiques », a déclaré Wirsig. « En fin de compte, nous n’aurions pas un amendement de sol sain et bon. »

Karen Wirsig, responsable principale du programme pour les plastiques chez Environmental Defence, tient son sac à provisions réutilisable. (Karen Wirsig / Soumis)

« Tous les plastiques compostables ne sont pas créés égaux »

Leaf Environmental Products fabrique les sacs compostables de l’épicier de Calgary. Le fondateur de la société, Jerry Gao, a déclaré que les sacs sont faits d’acide polylactique (PLA) et de polybutylène adipate téréphtalate (PBAT). Les deux sont largement décrites comme des résines compostables sous certaines conditions.

Gao a déclaré que ses sacs ne contiennent pas de polyéthylène, un composé chimique que l’on trouve généralement dans les plastiques.

« Nous avons été assez choqués par la décision de les regrouper dans une catégorie appelée plastiques non conventionnels car il n’y a pas de plastique dans le produit », a déclaré Gao. « J’espère qu’ils commenceront à écouter et à regarder la science. »

Leaf Environmental Products fabrique les sacs compostables de l’épicier de Calgary. Le fondateur de la société, Jerry Gao, a déclaré que les sacs sont faits d’acide polylactique (PLA) et de polybutylène adipate téréphtalate (PBAT). (Jerry Gao / Soumis)

Un chercheur de l’Université York qui étudie les systèmes de recyclage et de gestion des déchets affirme que certaines alternatives compostables ne valent pas le battage médiatique.

« Tous les plastiques compostables ne sont pas créés égaux », a déclaré Calvin Lakhan, chercheur à la Faculté de l’environnement et du changement urbain de l’Université York et co-chercheur du projet de recherche de l’université « The Waste Wiki ».

Cependant, dans la plupart des cas, ceux qui répondent à la référence internationale de la Institut des produits biodégradables (BPI) se décomposera dans de nombreuses installations de compostage municipales.

Le sac de Leaf, a déclaré Gao, répond à la norme BPI.

Lakhan dit que le grand public a besoin d’aide pour faire la distinction entre un article compostable et un article en plastique ordinaire.

Et de nombreuses installations de compostage municipales, a-t-il dit, comme la ville d’Ottawa détournent les articles compostables vers des sites d’enfouissement où ils produisent du méthane, un gaz à effet de serre plus puissant.

S’ils sont jetés dans la nature, les articles approuvés par la BPI, a-t-il dit, ont tendance à se décomposer, mais à un rythme plus lent que dans une installation de compostage, ce qui peut présenter un risque pour la faune.

« Si une tortue de mer mange un sac compostable ou un sac d’éthylène, je suis à peu près sûr qu’une tortue de mer est en mauvais état de toute façon », a déclaré Lakhan.

Lakhan convient que les sacs et articles compostables ne sont pas une solution « clé en main » pour lutter contre les déchets plastiques, mais ils pourraient être une étape pour y parvenir.

« Je pense que c’est quelque chose que nous devrions explorer, quelque chose que nous devrions adopter et être exemptés à ce stade actuel », a-t-il ajouté.