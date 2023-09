Pourquoi ce retraité américain de 53 ans, sa famille est plus heureuse au Portugal

Trias, qui a pris sa retraite de sa carrière d’avocat fiscaliste en 2011, vivait avec sa famille à Washington, DC, où Noki était infirmière et leur fille était inscrite à l’école. Depuis sa retraite, Trias a travaillé pour lui-même en investissant dans l’immobilier et les actions.

En février 2015, Alex Trias, 53 ans, et sa femme Noki ont emmené leur fille Evie en vacances à Lisbonne, au Portugal, et n’ont jamais regardé en arrière.

Alex et Noki Trias ont pris une retraite anticipée et ont déménagé au Portugal avec leur fille en 2015.

Pour prendre sa retraite au Portugal, les citoyens américains doivent demander un visa de résidence. Selon Solutions pour les citoyens du monde le processus est relativement simple et nécessite que les candidats fournissent un passeport valide, une preuve de revenu, une assurance maladie et une vérification de leurs antécédents criminels.

Un rapport de juin de Moving to Spain a désigné le Portugal comme le meilleur pays d’Europe pour la retraite. C’est l’un des pays européens les plus abordables en raison du faible coût de la vie.

« Cela m’a rappelé le vieux San Juan et c’est l’un de mes endroits préférés sur la planète », explique Trias, d’origine portoricaine. « Quand on s’y promène, ça sent beaucoup l’acajou, l’océan et les palmiers. À Lisbonne, c’est pareil. Je savais que ce serait génial de vivre dans un endroit comme ça. »

À peine deux jours après le début de leurs vacances au Portugal, la famille a commencé à planifier un déménagement à Lisbonne. Ils ont visité les appartements pendant le voyage et lorsque Noki et Evie sont rentrés chez eux, Trias est resté quelques semaines supplémentaires.

Alex et Noki passent leur retraite à voyager et passent plus de temps ensemble.

« Je suis excité de commencer la journée et cela me rappelle toujours de temps en temps que nous vivons au Portugal, entre autres. »

« Le fait de pouvoir monter dans la voiture et 20 minutes plus tard contempler l’océan et les montagnes n’a pas de prix. Je pense que mon bonheur vient de ma décision d’accomplir des tâches désagréables assis à la plage », dit-il.

Trias dit qu’il trouve le bonheur simplement en sachant qu’il vit avec sa famille dans un pays comme le Portugal : « Je me réveille et je fais ce que je veux faire et je ne fais pas grand-chose que je n’ai pas envie de faire. »

La famille Trias a acheté leur appartement portugais pour 533 554 $ (hors commissions de courtage et taxes) et a attendu qu’Evie termine ses études secondaires avant de déménager au Portugal en juin 2015 avec seulement six bagages enregistrés.

Pendant qu’Alex s’occupe de ses investissements et de son écriture indépendante, Noki se retrouve avec suffisamment de temps libre pour rejoindre un groupe de tennis local et se concentrer sur sa santé. Le couple a des rendez-vous et explore de nouvelles choses ensemble, comme différentes activités et lieux en Europe et au Portugal.

Et maintenant qu’Evie est en dernière année de lycée et étudie des études universitaires en dehors du Portugal, la famille est dans une période de transition.

« Il est encore temps de faire autre chose. Si nous voulions déménager en Thaïlande et faire du bénévolat dans un centre de sauvetage des éléphants, nous pourrions toujours le faire », explique Trias. « J’aime penser qu’il nous reste encore quelques chapitres à parcourir. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à bâtir votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.