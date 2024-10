Pourquoi ce photographe a dépensé 5 000 £ pour un appareil photo noir et blanc

La photographie en noir et blanc peut remettre en question votre perception de la lumière, du contraste et de la composition. Si vous vous êtes déjà demandé si le manque de couleur pourrait rendre vos images plus attrayantes, voici un aperçu.

Venant de chez vous Goughiecette vidéo perspicace vous emmène à travers une expérience d’un mois avec le Leica M10 Monochrome. Goughie, initialement sceptique quant au noir et blanc, a dépensé 5 000 £ pour cet appareil photo spécialisé pour voir si cela changerait son point de vue. Tout au long du mois, il a constaté que certaines images bénéficiaient véritablement de l’absence de couleur. Il mentionne notamment comment certains plans, qui auraient pu être encombrés ou distraits par la couleur, sont devenus plus précis et plus frappants en noir et blanc. En simplifiant l’image, la photographie monochrome a fait ressortir les éléments essentiels, créant une expérience visuelle plus propre et plus évocatrice.

L’un des principaux points à retenir de Goughie est la façon dont la prise de vue en noir et blanc a modifié son approche de la lumière. Au cours du mois, il a commencé à remarquer des motifs lumineux dans des environnements quotidiens qu’il avait auparavant négligés. Il a pris des photos de choses auxquelles il n’aurait pas pensé auparavant, simplement parce que l’éclairage attirait son attention. Par exemple, il mentionne avoir pris plus d’une centaine de photos d’un vase simplement en raison de la façon dont la lumière jouait dessus à différents moments. Cette conscience de la lumière est quelque chose dont tout photographe peut bénéficier, car elle vous apprend à voir au-delà du sujet et à vous concentrer sur la façon dont la lumière peut transformer une image.

Un autre point intéressant est son expérience dans l’édition d’images en noir et blanc. Contrairement à son approche des photos couleur, où il peaufinait les couleurs et effectuait divers ajustements, il passait moins de temps à retoucher des photos monochromes. La plupart de ses modifications impliquaient de légers ajustements de l’exposition, des hautes lumières et des ombres. Cependant, il a également pris conscience de la quantité de travail de post-traitement nécessaire à certaines photos en noir et blanc qu’il admirait en ligne. Il s’est rendu compte que bon nombre de ces images étaient fortement retouchées, souvent au-delà de ce qu’il pensait initialement. Cette idée a remodelé sa perception du genre, montrant que même si le noir et blanc peut paraître plus simple, il permet néanmoins un niveau profond de manipulation créative.

Au-delà des aspects techniques, la vidéo aborde également la manière dont le Leica M10 Monochrom a modifié les habitudes photographiques générales de Goughie. Il a découvert que cette caméra changeait sa façon d’aborder les scènes. Contrairement à son Leica M11, où il sous-exposait les photos et prévoyait de les ajuster plus tard, avec le M10 Monochrom, il s’est retrouvé à essayer de tout faire correctement dans l’appareil photo. La gestion de la lumière et des ombres par le capteur monochrome l’a forcé à être plus délibéré, et c’était un changement qu’il n’avait pas prévu.

Goughie réfléchit au défi que représente l’utilisation du M10 Monochrom, en particulier lorsqu’il s’agit de décider quel appareil photo emporter lors de nouveaux voyages. Il s’est rendu compte que pour de nouvelles destinations, il ne pouvait pas s’engager à capturer uniquement en noir et blanc. Cette perspicacité l’a amené à une compréhension plus profonde de la manière dont il souhaitait documenter des lieux inconnus par rapport à ceux qu’il connaissait déjà bien. Même s’il voyait l’intérêt de donner une nouvelle vie à des scènes familières grâce au monochrome, l’idée de passer à côté de la couleur potentielle d’un nouvel emplacement lui rendait difficile de justifier de ne transporter que le M10 Monochrom. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet.