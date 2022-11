Pourquoi ce n’est probablement pas de votre faute si votre jean ne vous va pas

Si vous avez eu du mal à trouver un jean qui vous va ou à déterminer votre taille, il y a probablement une bonne raison à cela. Les experts disent que c’est probablement par conception.

UN Marché Radio-Canada enquête révèle que l’étiquetage du tour de taille sur les marques de denim populaires est rarement précis. Les experts en dimensionnement disent que le marketing trompeur – appelé dimensionnement de vanité – est à blâmer.

Marie-Eve Faust, professeure à l’Université du Québec à Montréal au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, a mesuré et évalué des jeans achetés chez Levi’s, H&M, Gap, Lee, Wrangler, Old Navy et Abercrombie & Fitch, dont certains les marques les plus populaires.

REGARDER | Marketplace teste la taille des jeans :

Tester la taille des jeans Nous achetons des marques populaires et demandons à des experts de vérifier si la taille réelle des jeans correspond à ce qui est indiqué sur l’étiquette.

Les jeans étaient de style et de taille similaires pour correspondre à la moyenne canadienne, selon Statistique Canada, d’un tour de taille de 34 pouces pour les femmes et de 38 pouces pour les hommes âgés de 25 à 59 ans.

Marché a constaté que la plupart des tailles en pouces (la mesure par laquelle les détaillants annoncent et étiquettent les jeans) étaient plus grandes d’au moins un pouce à bien plus.

“Pour flatter votre consommateur”

Faust, qui a publié un certain nombre d’études sur la gestion de la mode, la taille et l’ajustement, a décrit la taille de la vanité comme un outil de marketing couramment utilisé dans la mode et non limité aux jeans.

“Pour flatter votre consommateur, vous l’étiqueteriez comme une taille plus petite qu’elle ne l’est”, a-t-elle déclaré, ce qui rend difficile pour les gens de faire leurs achats en toute confiance et facilité.

“Il est très difficile pour les femmes de savoir quelle marque est OK”, a-t-elle déclaré. “Mais en même temps, ça te flatte.”

Elle a dit que lorsque les gens se sentent bien avec la taille, ils peuvent en acheter plus en conséquence.

La psychologue clinicienne Nina Mafrici, propriétaire du Toronto Psychology and Wellness Group, a déclaré que cette pratique présentait également un danger.

“Le problème avec la taille de vanité et avec le fait de tromper les gens en leur faisant croire qu’ils sont de taille plus petite, c’est vraiment que cela relie une taille, une mesure objective – par exemple la taille des vêtements ou le poids sur une balance – avec l’estime de soi de la personne”, a-t-elle déclaré.

Et cela conduit à “une faible image corporelle ou une faible estime de soi et peut contribuer aux troubles de l’alimentation”.

Mafrici a déclaré qu’elle et son personnel voient plus de clients que jamais qui sont plus jeunes et ont de graves problèmes de santé comme des troubles de l’alimentation.

Les mannequins montrent des jeans Abercrombie & Fitch mal ajustés. (Stéphanie Matteis/CBC)

Vêtements pour hommes et femmes concernés

Faust a noté que la taille de la vanité ne se limite pas à la mode féminine.

Dans le Marché test, il n’y avait que deux paires de jeans pour hommes fidèles à la taille 38 indiquée sur la taille : Lee Athletic Taper Active Stretch et H&M Regular Fit (jambe droite). Les autres marques pour hommes variaient d’un pouce à deux pouces de plus que leurs guides de taille.

Dans les jeans pour femmes, toutes les tailles étaient différentes de ce qui était indiqué sur l’étiquette.

Seul Old Navy Extra Stretch High Rise Curvy OG Straight, étiqueté comme une taille 14, qui sur le guide des tailles de l’entreprise est une taille de 33,5 pouces, était plus petit à une taille mesurée de 33 pouces.

C’était la seule valeur aberrante de l’ensemble du lot. Les jeans pour femmes achetés chez Old Navy ne correspondaient pas au modèle de taille vanity. Ceux-ci faisaient également partie des jeans les moins chers.

Tous les autres étaient plus grands.

Le jean Lee Relaxed Fit Straight Leg Mid Rise taille 14 est une taille de 33,5 à 34,5 pouces sur le guide des tailles et Faust a trouvé qu’elle était décalée d’un demi-pouce à 1,5 pouces.

Certaines tailles de femmes sont loin

Les jeans Wrangler High Rise True Straight Fit et H&M Straight Regular Waist étaient environ deux pouces au-dessus de ce qui était indiqué sur le guide des tailles.

Levi’s Premium Wedgie Straight et Gap Cheeky Straight Sky High étaient environ trois pouces plus grands que ce qui est sur l’étiquette.

Abercrombie & Fitch avait le plus grand écart entre son étiquette et la mesure réelle au cours de la Marché test.

Faust a été surpris que le jean décontracté Abercrombie & Fitch Curve Love High Rise 90s pour femme, qui était annoncé comme une taille 34, mesurait en fait 40 pouces lorsqu’il était mesuré. C’est un différence de six pouces pour l’une des paires les plus chères à 98 $.

Marie-Eve Faust évalue la coupe des jeans Lee sur Sarah Muslim sous le regard de Rathod Ranganathan. Les deux ont modelé les jeans pour le test CBC Marketplace. (Stéphanie Matteis/CBC)

La société commercialise ses jeans Curve Love comme ayant deux pouces supplémentaires au niveau des hanches et des cuisses “pour aider à éliminer l’écart de taille”.

Sarah Muslim, qui a une taille de 34 pouces et a modelé le jean Marché testée, a déclaré qu’elle se considère comme ronde et qu’elle a constamment du mal à trouver un jean qui lui va parce qu’il y a souvent trop de matière à la taille.

Les jeans Curve Love, a-t-elle dit, étaient “probablement les moins ajustés de tous et ils sont censés être pour les filles rondes”.

Dans un communiqué, Abercrombie & Fitch Co. n’a pas expliqué pourquoi il y avait un tel écart dans la taille du jean Curve Love qui Marché mesuré.

Cependant, un porte-parole a écrit que “dans le guide des tailles détaillé en ligne, les étiquettes de taille numériques de nos jeans ne seront pas toujours directement corrélées à la mesure de la taille en pouces, ce qui est de par leur conception. Conformément à d’autres marques de vêtements, nous ne produisons pas de bas en incréments de taille pouce par pouce. Au lieu de cela, sur la base de recherches approfondies et de séances d’ajustement, notre taille est destinée à s’adapter à une gamme de tailles.

Le porte-parole a également écrit que “de nombreux autres facteurs” entrent dans la taille du denim, y compris le style, la quantité d’étirement dans le tissu et l’endroit où la taille est censée s’asseoir.

Muslim a exhorté les entreprises non seulement à mettre des étiquettes avec des informations sur la taille et la taille sur leurs vêtements, mais également à s’assurer que les informations sont exactes.

Les entreprises répondent

Toutes les entreprises ont été invitées à commenter les écarts Marché découvert dans les mesures et pour les perspectives sur le dimensionnement de la vanité.

Wrangler n’a pas répondu. Levi Strauss & Co. a décliné l’opportunité de répondre.

Dans un communiqué, H&M a écrit que la société ne pouvait pas commenter les jeans spécifiques Marché acheté, mais cela fonctionne pour s’assurer qu’il a la bonne taille sur chaque marché.

Une déclaration de Gap Inc. pour Gap et Old Navy indique que la société s’efforce de fournir des tailles cohérentes, mais que la conception et les matériaux peuvent parfois entraîner des incohérences.

Lee a été la seule entreprise à s’excuser pour la différence d’ajustement et aussi la seule à mentionner un terme de l’industrie appelé “tolérance vestimentaire”.

La tolérance des vêtements fait référence à la différence qu’une entreprise autorise dans les mesures, et Lee a écrit que ses usines “sont autorisées à un écart allant jusqu’à un pouce”.

La société a également déclaré qu’elle prenait maintenant des mesures pour apporter des améliorations.

En ce qui concerne la taille des vanités, H&M a été la seule entreprise à répondre directement. La déclaration de l’entreprise se lit comme suit : “La taille de la vanité n’est pas quelque chose avec laquelle nous travaillons chez H&M.” Il a également déclaré que différents articles de la même taille peuvent être vécus différemment en fonction de facteurs tels que le style des vêtements.

Absence de réglementation

Faust a déclaré que des normes avaient été établies pour certaines tailles de vêtements, y compris les vêtements pour femmes, au Canada en 1975, mais qu’elles sont maintenant volontaires. Services publics et Approvisionnement Canada a confirmé dans un communiqué que le “Système canadien de normes pour la taille des vêtements pour femmes” avait été retiré en 2012.

Faust a déclaré que des réglementations obligatoires sur les tailles sont nécessaires pour que les clients ne soient pas induits en erreur ou manipulés.

Les entreprises font référence à la taille en pouces ou en centimètres sur leurs sites Web ou sur les jeans eux-mêmes, mais les chiffres sont de moins en moins significatifs, a déclaré Faust.

Au fil des ans, en raison de la taille de la vanité, les entreprises ont dû réduire la taille au point que certaines ont des tailles aussi petites que 0 ou 00. Faust a noté que les tailles numériques qui commencent à 00 peuvent être tout aussi incohérentes que celles étiquetées par tour de taille. .

Abercrombie & Fitch a été parmi les premières marques à fabriquer la taille 00 et propose désormais la taille 000 sur son site Web.

Faust se souvient dans les années 2000 quand elle et ses collègues, “étaient comme” oh mon Dieu, bientôt nous allons être proches de zéro “, et nous en riions.”

Lee et Levi’s portent tous deux la taille 00 et H&M a la taille 0, ce qui, selon les guides des tailles, correspond à un tour de taille de 24 pouces.

La psychologue clinicienne Nina Mafrici conseille aux consommateurs de se concentrer sur la façon dont ils se sentent dans les vêtements. (Stéphanie Matteis/CBC)

La British Standards Institution réglementait autrefois la taille du corps en 1951, et Faust a déclaré que l’Office des normes générales du Canada pourrait la réglementer maintenant.

Mais dans une déclaration à Place de marché, l’agence gouvernementale a indiqué que les normes vestimentaires ont été retirées et que “l’ONGC n’a pas d’expertise dans ce domaine”.

La déclaration suggérait que « les organisations publiques ou privées intéressées à élaborer une nouvelle norme nationale peuvent communiquer avec l’ONGC pour obtenir des renseignements sur le processus d’élaboration ».

La psychologie de la vente au détail de la taille de la vanité ne se vend pas avec Muslim.

“Vous devriez simplement accepter votre taille et obtenir quelque chose qui vous fait vous sentir bien”, a-t-elle déclaré.

Mafrici dit jusqu’à ce que les entreprises envisagent de changer leurs pratiques : “Faites vos recherches. Découvrez les marques qui utilisent des tailles précises. Concentrez-vous sur la sensation des vêtements sur votre corps et sur la façon dont vous vous sentez dedans.”

Et elle encourage les acheteurs à se tourner vers “ces marques qui font preuve de diversité de taille”.