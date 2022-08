Pourquoi ce n’est pas le moment d’acheter un nouvel iPhone

À moins que vous n’ayez absolument besoin d’un nouvel iPhone en ce moment, vous devriez attendre quelques semaines, car Apple est susceptible de révéler son rumeur de la gamme iPhone 14 début septembre. Même si vous n’êtes pas intéressé par le dernier iPhone, cette révélation entraînera également des baisses de prix dans la gamme de téléphones d’Apple, ce qui signifie qu’un peu de patience pourrait vous faire économiser de l’argent.

Les dernières rumeurs suggèrent que le L’iPhone 14 pourrait être annoncé le 7 septembre, avant la date de vente du 16 septembre. Bien que nous n’ayons pas encore d’informations concrètes sur les événements, garder ce moment à l’esprit peut être utile pour déterminer s’il est temps d’attendre ce nouvel appareil ou d’acheter un iPhone 13 ou iPhone 12 Au lieu.

L’iPhone 14 d’Apple sera probablement bientôt lancé

Si Apple maintient son modèle actuel, il annoncera probablement la iPhone 14 dans la première quinzaine de septembre aux côtés iOS16 et le lancer en seconde période. Par exemple, Apple a lancé l’iPhone 13 le 14 septembre avant de le rendre disponible dans les magasins le 24 septembre. Le calendrier était similaire pour le iPhone 11, iPhone 8 et les modèles antérieurs.

Cela dit, il y a eu quelques exceptions. La iPhone 12 et 12 Pro lancé en octobre 2020, tandis que les 12 Mini et 12 Pro Max sont devenus disponibles en novembre de la même année. La iPhone X également lancé en novembre 2017.

Quant à ce à quoi s’attendre de l’iPhone 14, des rumeurs indiquent que le modèle Pro pourrait avoir une mise à niveau Appareil photo principal de 48 mégapixels et un nouveau look sans encoche. Apple est également répandu pour libérer une nouvelle taille plus grande de l’iPhone 14 standard.

Lisez une analyse plus approfondie du moment où nous pensons que l’iPhone 14 sera lancé en fonction de l’histoire d’Apple ici.

Patrick Hollande/Crumpe



Les iPhones plus anciens pourraient devenir moins chers

Vous ne vous souciez pas d’avoir le dernier iPhone ? Vous devriez encore attendre. Apple réduit généralement les prix des modèles d’iPhone précédents lors de l’introduction de nouveaux modèles, tout comme il l’a fait avec l’iPhone 12 l’année dernière. L’iPhone 12 de 64 Go, par exemple, a été réduit de 800 $ à 700 $ après l’annonce de l’iPhone 13. L’iPhone 11, quant à lui, est tombé à 500 $ en 2021.

Le lancement de l’iPhone de cette année pourrait être encore meilleur pour ceux qui préfèrent économiser de l’argent sur un modèle plus ancien. Si Apple suit le modèle de 2021, il conservera probablement le iPhone 12 et 12 Mini dans sa gamme et baissez le prix de la Mini à 500 $. C’est important, car cela ferait de l’iPhone 12 Mini l’un des iPhones 5G les moins chers disponibles. Oui le iPhone SE est moins cher à 430 $ et prend également en charge la 5G. Cependant, il est également livré avec un écran beaucoup plus petit que les autres téléphones d’Apple, n’a qu’un seul appareil photo principal (la plupart des nouveaux téléphones en ont deux) et n’a pas d’identification de visage.

Bien que la 5G ne soit pas une nécessité, c’est une bonne idée de vous assurer que votre prochain téléphone dispose de la 5G si vous prévoyez de la conserver pendant les trois prochaines années, car ces réseaux continuent de se développer. Vous pouvez en savoir plus sur l’opportunité d’acheter un téléphone non 5G en 2022 ici.

Si vous avez vraiment besoin d’un iPhone en ce moment

Tout le monde n’est pas en mesure d’attendre. Si vous avez vraiment besoin d’un nouvel iPhone en ce moment et que vous souhaitez économiser quelques dollars, envisagez d’acheter un iPhone reconditionné. Offres Apple qui viennent avec une garantie d’un an. Apple affirme que ces appareils précédemment détenus sont inspectés, nettoyés et incluent la possibilité d’étendre le service client avec un plan AppleCare.

Vous pouvez également rechercher des modèles remis à neuf sur des sites Web tels que Gazelle et Amazon, qui auront leurs propres informations sur l’état de l’appareil et les conditions de durée de la garantie. (Vous pouvez vendre votre iPhone maintenantaussi.)

