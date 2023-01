Pourquoi ce millionnaire manifeste à Davos, appelant à une augmentation des impôts sur les riches

Comme ça arrive6:28Pourquoi ce millionnaire proteste-t-il à Davos, appelant à une augmentation des impôts sur les riches

Phil White veut que le gouvernement prenne son argent, s’il vous plaît.

Le millionnaire britannique autoproclamé manifeste devant le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, avec une pancarte indiquant : “Taxez les riches”.

Le forum est un rassemblement annuel qui attire des centaines de dirigeants mondiaux, de PDG, d’organisations non gouvernementales et d’autres élites internationales dans une station balnéaire suisse pour discuter de questions d’importance mondiale.

White, un ancien consultant en affaires et ingénieur du Royaume-Uni, pourrait être là en tant qu’invité s’il le souhaitait. Mais au lieu de cela, il a choisi de rester à l’écart en tant que manifestant.

Il est l’un des membres fondateurs du groupe Patriotic Millionaires, une organisation d’ultra-riches appelant à une augmentation des impôts sur eux-mêmes. Voici une partie de la conversation de White avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Phil, tu es resté debout dans la neige à Davos — -18 °C aujourd’hui, si j’ai bien compris — [with] une pancarte peinte à la main sur laquelle on peut lire : “Taxez les riches”. Pourquoi avez-vous décidé de faire ça ?

A Davos, nous avons les riches, le Forum économique mondial, tout se passe là-bas. Et quel meilleur endroit pour faire passer ce message… pour créer un changement dans la société ?

Quand je regarde ce qui s’est passé dans de nombreux pays du monde pendant la pandémie, vous savez, nous avons vu les riches s’enrichir et, franchement, les pauvres s’appauvrir. Et nous devons faire quelque chose à ce sujet.

Moi et certains collègues avec qui je travaille demandons vraiment aux riches de payer une plus grande part du fardeau fiscal, et allégeons le fardeau de ceux qui ont vraiment du mal.

Il y a eu beaucoup de discussions tout au long de la pandémie sur ce qui doit changer et sur la manière dont nous pouvons nous unir pour apporter ce changement. Pourquoi pensez-vous que cela ne s’est pas produit jusqu’à présent?

Plus tôt dans la journée, je réfléchissais au fait que pendant la pandémie, nous parlions tous de mieux reconstruire. Et nous avons reconstruit les affaires comme d’habitude, ce qui semblait vraiment dommage. Quant à savoir pourquoi c’est arrivé, je ne sais pas.

[Anti-poverty organization] Oxfama publié un rapport au début du Forum économique mondial, soulignant simplement que pendant la pandémie, les riches ont capturé quelque chose comme les deux tiers de la nouvelle richesse qui a été créée. Ce n’est donc pas comme si nous allions vers une société plus juste ou plus égalitaire. Nous allons en fait dans l’autre sens.

C’était il y a presque exactement trois ans jour pour jour que nous avons eu une conversation sur ce programme à propos de ce sujet même avec l’ancien dirigeant de BlackRock, Morris Pearl, qui faisait également partie de la direction de Patriotic Millionaires. Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Concrètement, en ce qui concerne l’imposition des riches, je ne pense pas que beaucoup ait changé. Cependant, les choses ont changé en termes d’environnement dans lequel nous travaillons.

Les gouvernements commencent en quelque sorte à manquer d’options pour taxer davantage les travailleurs… et donc avec un besoin croissant de services publics pour faire face aux séquelles de la pandémie… de nombreuses entreprises constatent que les dépenses publiques doivent encore être considérablement plus haut. Mais ils ne peuvent pas obtenir les revenus des travailleurs, des impôts sur le revenu, etc.

Les gens se rassemblent au Centre des congrès de Davos avant le début du Forum économique mondial. (Markus Schreiber/Associated Press)

Quel genre de réponse obtenez-vous à Davos de la part d’autres millionnaires – et potentiellement milliardaires ? Recevez-vous des regards sales ou du soutien ? Ou les deux, peut-être ?

Les deux, je pense. Ouais, les deux.

Certes, d’autres millionnaires et personnes à qui je parle soutiennent le message. Pas tout le monde, évidemment. Vous savez, soyons francs à ce sujet. Il y a des millionnaires, des milliardaires, qui sont très axés sur les finances et qui préféreraient ne pas payer plus d’impôts.

Mais il y en a d’autres qui font de la philanthropie active. Et c’est évidemment en partie vers où nous voulons arriver. Mais il y a beaucoup de millionnaires et de milliardaires qui… reconnaissent que nous devrions contribuer davantage à la société.

Ce qui m’intéresse, c’est le genre de société dans laquelle nous vivons. – Phil White, millionnaires patriotiques

La philanthropie ne suffit-elle pas ?

Non Non Non Non. Ce n’est absolument pas le cas, non.

Pourquoi pas?

Parce que premièrement, vous ne collectez jamais les sommes d’argent par la philanthropie que vous pourriez collecter par l’impôt. L’une des raisons est simplement que tout le monde ne participe pas.

Mais aussi – et je pense que c’est plus important – la philanthropie s’attaque efficacement à certains des symptômes des problèmes que nous avons. Donc, si je donne de l’argent, par exemple… à un organisme de bienfaisance pour les sans-abri ou à une fiducie pour l’éducation… cela améliorera la vie des gens pendant un mois ou deux, un an ou deux, ou peu importe.

Mais cela ne changera pas le système ou les fondamentaux qui ont causé les problèmes en premier lieu. Seuls les gouvernements peuvent le faire, pas les riches. Et donc nous avons besoin que le gouvernement ait les fonds et le mandat pour réellement changer les choses pour le mieux. Et la manière d’obtenir [those] les fonds proviennent, franchement, des riches.

Des militants du climat arrivent pour protester avant le Forum économique mondial. (Arnd Wiegmann/Reuters)

Je suis sûr que des gens vous ont posé cette question, peut-être certains des millionnaires à qui vous avez parlé. Qu’y a-t-il pour vous ?

Ce qui m’intéresse, c’est le genre de société dans laquelle nous vivons.

Je ne veux pas vivre dans une société où j’ai cette vie merveilleuse et luxueuse enfermée dans un manoir à regarder des films avec d’autres millionnaires. Je veux une société où je peux sortir dans la rue [and] tout le monde vaque à ses occupations… et a en fait un bon départ dans la vie et une chance de réussir.

[I want] les enfants …. ne se sentent pas défavorisés d’une manière ou d’une autre. Je veux une infrastructure publique qui fonctionne, où les entreprises réussissent bien.

Nous avons eu une conversation hier sur les travailleurs des services alimentaires dans certaines régions des États-Unis et sur les salaires. Ils sont payés très bas – dans certains cas, seulement 2 $ [US] et changer une heure, plus des pourboires. Quand vous entendez des histoires comme celle-là, quelle est votre peur si le changement que vous réclamez ne se produit pas ?

En termes de justice sociale et économique, je pense que nous verrons un plus grand fossé.

Généralement, nous avons vu les riches s’enrichir et les pauvres s’appauvrir. Et ce que nous voyons, c’est que le milieu de l’échelle des revenus… se creuse.

Le Royaume-Uni, d’où je viens, est … une économie très développée. Et un tiers de nos enfants vivent dans la pauvreté . Maintenant, comment cela peut-il être vrai ?

White dit que les ultra-riches doivent contribuer davantage à la société et que la philanthropie ne suffit pas. (Arnd Wiegmann/Reuters)

Pensez-vous, Phil, que vous serez à nouveau dans le froid à Davos, protestant avec une pancarte l’année prochaine, et des années au-delà ?

J’ai peur de le devenir. J’aimerais dire que je serai à Davos l’année prochaine pour célébrer. Je crains qu’il faille encore plus de pression.

Le groupe de Patriotic Millionaires se développe à la fois au Royaume-Uni et à l’étranger, et nous continuerons à faire pression. Je ne pense pas que ce soit une victoire rapide, pour être honnête, mais je pense que nous y arriverons.

Et je pense que nous y arriverons pour deux raisons. Premièrement, comme je l’ai dit, les gouvernements ont besoin d’argent. Et deuxièmement, parce que nous entrons dans cette société de plus en plus fragmentée où les nantis et les démunis vivent des vies très séparées. Et je ne pense pas que ce soit une bonne voie à suivre, et je ne pense pas que ce soit durable pour la société.