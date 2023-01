Pourquoi ce mélangeur intelligent Decked-Out est en fait un gros problème

Pensez à l’innovation dans la technologie qui fait partie de notre vie quotidienne et un voiture volante, tablette souple ou alors TV sans fil qui se colle au mur avec des ventouses peut venir à l’esprit. (Ou peut-être l’un de ces farfelu, futuriste ou alors gadgets tendance.) Mais au CES, le plus grand salon technologique grand public au monde, c’est un humble objet qui occupe souvent une place de choix sur un comptoir au cœur de la maison, qui m’a vraiment enthousiasmé : le rival de Kitchen Aid Mélangeur intelligent GE Profile. Mon collègue, David Watsky, rédacteur en chef de CNET, l’a qualifié de “génie discret” et je suis d’accord.

La vue à 10 000 pieds est que le GE Profile Smart Mixer est un batteur sur socle avec des éléments de conception véritablement intelligents et réfléchis, et une technologie qui a du sens pour un cuisinier à la maison comme moi. Plus que cela, c’est la première fois que nous voyons ces fonctionnalités intelligentes dans un batteur sur socle, un cheval de bataille de la cuisine aux côtés d’autres appareils “intelligents” comme réfrigérateurs, fours (également cette), circulateurs sous vide et friteuses à air. La technologie intelligente appartient à la cuisine des gens ordinaires – cela tour d’horizon de la technologie de cuisine intelligente reflète cela – et ce mélangeur intelligent GE Profile est une première pour une catégorie qui compte des utilisateurs passionnés dans le monde entier.



J’aime aussi le fait que le GE Profile Smart Mixer soit un véritable appareil que vous pouvez acheter aujourd’hui sur (il arrivera chez d’autres détaillants dans les mois à venir). Ce n’est pas seulement un concept lointain qui peut ou non se matérialiser, ou une tentative hokey de “smartifier” un équipement parfaitement bon avec des applications et Bluetooth. Voici ce que j’ai aimé.

Les fonctionnalités techniques du GE Profile Smart Stand ont un sens réel

Tout d’abord, un avertissement : il y avait des modèles de travail du profil GE sur une table de bal avec une connexion Wi-Fi assez inégale, je n’ai pas eu la chance de faire cuire quoi que ce soit avec le batteur sur socle moi-même. Mais j’ai écrasé un tas de boutons pour faire tourner une palette sur du beurre, soulever le mécanisme du bol et casser plusieurs accessoires, comme un fouet à ballon, à l’intérieur et à l’extérieur.

Voici ce qui m’a impressionné. Tout d’abord, GE ne s’est pas contenté de mettre une application sur un batteur sur socle et de l’appeler un jour. Les conceptions mécaniques et “intelligentes” du mélangeur se sont avérées utiles, de la façon dont les accessoires s’enclenchent le plus facilement (par opposition à la rotation) en place, à la balance intégrée qui vous lit le poids dans l’unité de votre choix, de sorte que vous ne devez saisir une balance et un bol séparés pour peser des ingrédients précis avant de les verser dans le batteur sur socle. Gain de temps et de vaisselle sale !

Passons maintenant aux pièces “intelligentes”. Il y a plusieurs. En plus de la balance intégrée, il y a une minuterie intégrée. Vous tournez un cadran en haut pour sélectionner votre vitesse. Lorsque la minuterie s’arrête, le mixeur s’arrête également. Et au fait, la vitesse va à 11 – un réglage de puissance qui, selon GE, vous rapproche de l’émulsion.

Lorsque vous lancez l’application et sélectionnez le mode Auto Sense pour les recettes guidées (comme pour la meringue), le mélangeur GE Profile détectera la viscosité et s’arrêtera lorsqu’il “sentera” que vous avez atteint des pics de blanc d’œuf rigides ou souples.

Ensuite, il y a les commandes vocales pour Google Home et Amazon Alexa. Pour le moment, vous pouvez simplement dire au batteur sur socle de s’éteindre, mais d’autres commandes sont en préparation.

Quant aux autres friandises?

Le profil GE a un mode inversé pour tourner dans le sens antihorairecomme si votre pâte dure se coinçait ou si vous manquiez un endroit.

Le bol de travail se soulève facilement grâce à deux leviers à palette à l’avant. (J’ai dû lutter avec le KitchenAid dans le passé.)

Les accessoires de la palette, du fouet et du crochet à pâte s’enclenchent (par opposition à la torsion), et il y a un mouvement de dégagement rapide pour les sortir proprement.

Vous pouvez utiliser les accessoires KitchenAid via un “port” standard sur le dessus.

Le bol de travail et les accessoires vont au lave-vaisselle.

J’ai hâte de mettre le GE Profile Smart Mixer à l’épreuve : essayer de préparer moi-même un lot de macarons à la vanille.