Pourquoi ce leader d’ONG humanitaire s’est envolé pour Kaboul pour rencontrer les talibans

Comme ça arrive8:13Pourquoi ce leader d’ONG humanitaire s’est envolé pour Kaboul pour rencontrer les talibans

Sans travailleuses, il ne peut y avoir d’aide humanitaire en Afghanistan, déclare Jan Egeland.

Egeland est le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, une organisation non gouvernementale (ONG) qui défend les personnes déplacées et fournit une éducation, une aide alimentaire, de l’eau potable, un soutien juridique et plus encore.

Mais il dit que le groupe ne pourra plus offrir ses services en Afghanistan après que les talibans ont publié un décret interdire aux femmes de travailler pour des ONG nationales ou internationales .

C’est pourquoi Egeland vient de passer une semaine à Kaboul, à rencontrer des responsables talibans et à les presser d’annuler le décret. Il est le premier chef d’ONG à se rendre en Afghanistan pour des entretiens avec les talibans depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction il y a plus de deux semaines.

Il a parlé à Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal à propos de ces discussions et pourquoi il a encore de l’espoir pour l’avenir. Voici une partie de leur conversation.

Avez-vous fait des progrès dans vos pourparlers avec les talibans jusqu’à présent ?

Nous avons au moins pu rencontrer les talibans au plus haut niveau ici à Kaboul. Et nous avons été extrêmement directs. Nous avons dit aux dirigeants talibans qu’ils nous ont forcés à cesser temporairement tout travail en Afghanistan parce qu’ils ont interdit toutes nos travailleuses.

Nous ne pouvons pas travailler sans nos collègues féminines. Nous ne travaillerons pas sans eux. Il s’agit donc d’une crise existentielle pour le travail humanitaire dans un pays où 23 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont un besoin urgent d’aide humanitaire.

Qu’ont répondu les dirigeants talibans ?

Le paradoxe, bien sûr, c’est qu’ils me disent qu’ils sont d’accord avec moi. Il devrait y avoir une éducation pour les femmes et les filles. Il ne devrait y avoir aucune interdiction pour les travailleuses humanitaires ou les travailleuses des organisations non gouvernementales. Ils conviennent avec moi qu’ils ont rompu, en tant qu’organisation, les promesses qu’ils nous avaient faites.

Mais c’est un décret venant de leur direction suprême à Kandahar, qui se range maintenant du côté des coins les plus extrêmes des talibans qui veulent revenir à ces jours sombres des années 1990.

Des femmes afghanes scandent des slogans lors d’une manifestation contre l’interdiction de l’enseignement universitaire pour les femmes. (The Associated Press)

Alors, où cela vous mène-t-il maintenant ? Vont-ils ramener votre message à des niveaux encore plus élevés ? Y a-t-il un espoir ?

Il y a absolument de l’espoir. J’entends maintes et maintes fois qu’il y a du travail sur un [new] décret. Les [most recent] décret est venu essentiellement la veille de Noël … interdisant toutes les travailleuses. Avant cela, il y avait le décret sur interdire l’éducation [at the] niveau universitaire secondaire et supérieur .

[I am told] il y aura un nouveau décret qui trouvera une solution à ces problèmes, ce qui signifierait que nous pouvons toujours avoir nos collègues féminines et même faire l’éducation au niveau que nous voulons.

La question cruciale est de savoir quand cela arrivera-t-il ? J’espère la semaine prochaine. Mais cela peut aussi prendre un an. Et que se passera-t-il alors cette année-là ?

Je sais que vous avez d’autres conversations avec des ambassadeurs d’autres pays. Vous sortez tout juste d’une réunion avec des représentants des Nations Unies. Pouvez-vous me dire de quoi vous parliez là-bas, et si ces autres conversations peuvent vous aider à vous rendre là où vous devez être ?

Je me fais un devoir maintenant d’essayer d’atteindre Kandahar, où siègent les dirigeants.

L’ambassade du Qatar et l’ambassade de Turquie ont promis d’aider. Ils sont bien connectés en Afghanistan.

L’ONU est d’accord avec nous dans les organisations non gouvernementales contre cela. L’interdiction ne les a pas pour autant… touchés. Il pourrait à l’avenir.

J’espère voir un front uni de la communauté internationale disant que nous ne pouvons pas et que nous ne travaillerons pas sans collègues féminines.

L’une des raisons en est, bien sûr, que les hommes ne peuvent pas aider directement les femmes. C’est selon les traditions afghanes, bien avant les talibans, ce qui signifie que les veuves, les mères célibataires, et cetera, seront désormais exclues.

Pour nous, c’est une valeur fondamentale, que j’ai expliquée aux talibans, que nous ayons l’égalité entre les deux sexes.

Un combattant taliban monte la garde devant une femme qui passe à Kaboul. (Ebrahim Noroozi/Associated Press)

Pensez-vous pouvoir rendre visite aux dirigeants de Kandahar?

J’essaie de… Nous avons organisé des réunions avec les dirigeants islamiques à Kandahar, où je serai tout aussi direct, égal à ce que j’ai été ici à Kaboul.

Nous devons gagner cela. C’est une bataille de valeurs. Nous devons le gagner.

Vous avez parlé des dizaines de millions de personnes en Afghanistan et un peu de ce à quoi elles sont confrontées. Mais pourriez-vous m’en dire un peu plus sur ce qu’est la réalité quotidienne des gens, et le genre de choses qu’ils font… pour survivre ?

La crise humanitaire en Afghanistan ne cesse de s’aggraver. Et c’est dommage qu’il vienne complètement dans l’ombre de l’horrible guerre en Europe en Ukraine.

Canada, Norvège, [the] Les États-Unis et tous les autres pays de l’OTAN ont quitté l’Afghanistan. Vous vous souviendrez que les soldats, les agents de développement et les diplomates ont franchi la porte il y a un an et demi et nous ont laissés, nous les humanitaires, avec la population civile de 40 millions de personnes.

Y a-t-il un moyen, selon vous, d’acheminer cette aide aux personnes qui en ont le plus besoin, même si ce décret n’est pas levé ?

Si ce n’est pas levé, je ne vois pas comment nous pouvons faire un travail humanitaire fondé sur des principes, efficace, efficient et contrôlé. Nous allons donc nous diriger vers une crise énorme.

Ce qui signifie, encore une fois, que je crois qu’il y aura un renversement de situation. Il y aura un nouveau décret qui permettra notre travail.

Nous travaillons très dur là-dessus. Nous avons besoin d’aide, cependant. J’espère donc que plus de pays s’engageront, plus de pays pousseront. Les pays islamiques devraient pousser. Les pays voisins devraient pousser.

Les femmes et les enfants d’Afghanistan méritent toute l’aide qu’ils peuvent obtenir. Maintenant, six millions de personnes pourraient très bientôt sombrer dans la famine. Vingt millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire. Il y a plusieurs millions de déplacés internes. Pourtant, il existe de grandes communautés sans toit dans le froid, la neige et la pluie de l’hiver dans les montagnes afghanes.

Ça ne pourrait pas être plus sombre vraiment. Mais nous n’abandonnons pas.

Des étudiants afghans marchent près de l’université de Kaboul fin décembre. (Ali Khara/Reuters)

Nous avons entendu des rapports sur certaines des mesures extrêmes que les gens doivent prendre là-bas pour survivre au sein de leur famille. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ce genre de choses?

Des mesures extrêmes, en effet. Il y a plus de mariages d’enfants, [more] épouses enfants. Il y a plus de trafic d’êtres humains. Il y a plus de drogue. Et de plus en plus de familles s’endettent lourdement parce qu’elles n’ont plus les moyens de vivre. Ils n’ont pas de revenus et s’endettent auprès des autres, ce qui signifie pour longtemps la ruine de la famille.

J’ai plaidé pour que les actifs de la Banque nationale afghane qui sont gelés à Washington et ailleurs soient libérés. Bien sûr, cela devrait également être assorti de la condition que les filles puissent avoir une éducation et que les femmes puissent travailler dans nos organisations.

Mais nous aurions certainement plus de poids si l’Occident choisissait de s’engager à nouveau et pas simplement de s’asseoir au loin sur une clôture.

Mais la direction des talibans à Kandahar… se soucie-t-elle vraiment de ce que disent les pays voisins et les pays occidentaux à ce stade ?

Je ne sais pas ce que les conseillers les plus proches de l’émir et de lui-même [think]. Personne ne sait. Mais il y a, bien sûr, beaucoup de dirigeants talibans qui sont parfaitement conscients qu’ils contrôlent maintenant. Ils gouvernent plus de 40 millions de personnes. Ils ne veulent pas voir leur peuple – leurs familles, leurs proches, leurs mères et grands-mères et tantes et neveux – périr.

Il y a, aujourd’hui, une énorme pression au sein des talibans pour une politique plus rationnelle et moins extrême.

Avec des fichiers de l’Associated Press. Interview réalisée par Sarah Jackson. Questions et réponses éditées pour plus de longueur et de clarté.