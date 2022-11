Pourquoi ce gros poisson pêché au centre-ville de Toronto est un gros problème pour l’environnement

Will Sampson a pêché dans le port de Toronto toute sa vie et il ne pouvait pas croire ce qui se passait.

L’eau était calme dimanche matin dernier alors que Sampson et un ami parcouraient leurs endroits habituels entre l’île de Toronto et le front de mer du centre-ville. Une couche de brouillard couvrait encore l’imposante ligne d’horizon de la ville.

Avec la Tour CN et d’autres monuments de Toronto à quelques centaines de mètres, Sampson a attrapé un gros poisson rarement vu dans la grande ville.

“C’était définitivement un choc et nous savions que nous avions attrapé une licorne.”

Au début, Sampson pensait qu’il avait un gros brochet, une espèce plus commune dans la région. Mais alors que le poisson, qui mesurait un peu plus d’un mètre de long, émergeait de l’eau, il a pu observer de plus près ses couleurs et ses taches plus claires – des caractéristiques typiques du maskinongé, communément appelé maskinongé.

Sampson avec sa grosse prise. Les maskinongés prospéraient autrefois dans les eaux au large de Toronto. Mais les habitats naturels ont été détruits par l’urbanisation. (Soumis par Will Sampson)

“C’est à ce moment-là que nous avons tous les deux perdu la tête”, a déclaré Sampson.

“Nous en avons en fait attrapé un au centre-ville de Toronto, vous savez. Vous regardez à votre gauche et il y a quatre millions de personnes dans des immeubles en copropriété et nous sommes là-bas avec un maskinongé de 43 pouces dans le filet.”

Ce n’était pas là depuis longtemps. Après avoir pris quelques photos, Sampson a remis le poisson à l’eau. Il n’avait pas la bonne balance pour peser un si gros maskinongé, mais il suppose qu’il pesait un peu moins de 20 livres ou environ neuf kilogrammes.

Poisson “super rare”: TRCA

C’était certainement une première pour Sampson, 31 ans, un pêcheur expérimenté et guide de pêche avec son entreprise familiale Detour Fishing Charters.

Mais c’est aussi une prise rare pour les experts qui surveillent de près les espèces de poissons vivant dans les eaux autour de la plus grande ville du Canada.

“Attraper un maskinongé dans le port de Toronto est très rare”, a déclaré Rick Portiss, directeur principal de la surveillance et de la gestion aquatiques à l’Office de protection de la nature de la région de Toronto.

“Nous n’en avons jamais eu dans nos prises en 30 ans de surveillance environnementale sur le front de mer de Toronto”, a-t-il ajouté.

Portiss dit que le maskinongé se trouve plus souvent dans d’autres parties du lac Ontario, notamment près du fleuve Saint-Laurent et de la région de Niagara.

Datant des années 1800, c’était autrefois une espèce florissante dans la région de Toronto. Portiss dit que pendant deux siècles, l’habitat du maskinongé a été détruit à mesure que le front de mer de la ville a été urbanisé.

Les habitats naturels reviennent

Mais au cours des dernières décennies, grâce aux efforts des gouvernements et d’organisations telles que la TRCA, les habitats naturels à Toronto et dans les environs ont été restaurés et la qualité de l’eau du lac Ontario s’est améliorée.

Portiss dit que de nouvelles zones humides sont créées ainsi que des parcs riverains qui comprennent des zones naturalisées. Il pense que l’apparition dimanche d’un maskinongé pur juste à côté du rivage de la ville est un signal que ces efforts fonctionnent.

“Trouver un poisson comme celui-ci est un véritable signe d’amélioration de l’habitat et de restauration des activités dans le secteur riverain de Toronto”, a déclaré Portiss.

Il dit qu’il pense que cela pourrait être le début d’une tendance positive et s’attend à voir plus de maskinongés et d’autres poissons peu communs comme le doré jaune dans les eaux de Toronto.

Portiss dit que le renouvellement massif des Portlands de Toronto et la reconfiguration de la rivière Don comprennent la création d’habitats pour les poissons et la faune.

“Lorsqu’ils construisent ce quartier, ils ne s’arrêtent pas seulement à l’infrastructure pour les humains. Ils l’examinent de manière holistique et ils construisent également l’habitat du poisson et les composants de la faune.”