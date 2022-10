Pourquoi ce flux Twitch russe brûle du gaz 24h/24 et 7j/7

La Russie est au centre de l’attention du monde depuis qu’elle a déclenché un conflit armé avec l’Ukraine, qui dure depuis plus de 6 mois maintenant. Le pays a récemment soulevé de nouveau les sourcils avec son processus de recrutement militaire non conventionnel pour les ressortissants étrangers. Cependant, à l’heure actuelle, les Russes font la une des journaux pour un mécanisme en ligne très bizarre qu’ils ont adopté pour troller les Européens.

Vous savez peut-être que les prix du gaz dans presque tous les pays d’Europe ont considérablement augmenté et que les prix du gaz sont actuellement à un niveau record. Cela est dû à une pénurie de gaz dans l’Union européenne après que la Russie a interrompu la plupart des expéditions par pipeline au milieu de sa guerre en Ukraine. D’un autre côté, les Russes paient à peu près 1,35 $ ou 110 roupies par mois pour le gaz, au milieu d’une offre abondante. Pour traquer les Européens pour leurs coûts élevés du gaz, les Russes diffusent en direct leurs cuisinières à gaz brûlantes 24h/24 et 7j/7 sur les réseaux sociaux pour montrer leur abondance et les prix bon marché du gaz.

Cette tendance a commencé le 11 septembre, lorsqu’une nouvelle chaîne Twitch a été créée spécifiquement pour diffuser ce type de contenu. La chaîne s’appelait “russiangas1”, dans laquelle un téléphone était spécialement placé pour montrer une cuisinière à gaz à 4 brûleurs en feu. Une horloge numérique et un thermomètre dans la vidéo ont été placés pour convaincre les téléspectateurs que la vidéo était en direct et n’était pas lue en boucle.

Au départ, la vidéo n’a pas attiré beaucoup d’attention, mais très vite, elle est devenue virale. La flamme a brûlé sans arrêt du 11 au 21 septembre avant que la chaîne ne soit interdite par Twitch. Cependant, d’autres chaînes ont rapidement commencé à diffuser en direct des poêles similaires 24h/24 et 7j/7 avec l’intention de troller les Européens et certaines de ces chaînes fonctionnent toujours sans interdiction.

