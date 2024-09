Pourquoi ce film d’horreur corporel dégoûtant sur les standards de beauté hollywoodiens est le film le plus controversé de 2024

Mubi (Crédits : Mubi)

Personne n’oubliera ce film tordu de Demi Moore sur un traitement anti-âge spécial. Mais est-ce un chef-d’œuvre féministe ou superficiel, misogyne et exploiteur ?

Dans La substancele film d’horreur gonzo très commenté, richement stylisé et somptueusement sanglant de la réalisatrice française Coralie Fargeat, une voix désincarnée jouant sur une vidéo marketing pour un nouveau produit de beauté ténébreux demande : « Avez-vous déjà rêvé d’une meilleure version de vous-même – plus jeune, plus belle, plus parfaite ? » C’est une question qui capture l’intention de Fargeat – explorer, à travers des éclaboussures de sang, des sensations fortes et une touche de science-fiction, ce qui se passe lorsque ce désir de correspondre au moule des normes de beauté devient incontrôlable.

Le film commence avec Elisabeth, instructrice d’aérobic célèbre (Demi Moore) fête ses 50 ans et, jugée trop ridée par les dirigeants de la télévision pour continuer à présenter, elle est informée qu’elle sera évincée de son créneau horaire de jour au profit d’une star plus jeune et plus jolie. C’est alors que « The Substance », un sérum vert suspect pour lequel une société médicale douteuse recherche des sujets de test, fait son apparition. Il promet de créer une version « plus jeune et plus belle » d’elle-même. Et c’est ainsi que la remplaçante d’Elisabeth, Sue (Margaret Qualley), est engendrée, émergeant de la colonne vertébrale d’Elisabeth dans un retournement de situation macabre.

Si son postulat peut apporter quelque chose de nouveau au film, le thème choisi par Fargeat, celui de la peur du vieillissement, est déjà bien connu. Pensez à Margo Channing (Bette Davis), dont la carrière risque d’être arrachée par sa jeune assistante (Anne Baxter) dans All About Eve (1950), ou à Veronica Ghent (Alice Krige) dans She Will (2021), une star hollywoodienne vieillissante à l’esprit vengeur. The Substance a également été comparé à La Mort vous va si bien (1992), où une actrice vieillissante interprétée par Meryl Streep boit une potion qui lui confère sa jeunesse éternelle.

Un réalisateur qui va trop loin

Mais ce n’est pas tant le sujet traité par Fargeat que la manière dont elle le traite qui irrite certains critiques. The Substance est la suite de Fargeat’s Revenge (2017), un thriller de vengeance contre le viol tout aussi effronté, pulpeux et sanglant – un sous-genre macabre qui est connu pour ses représentations excessives de femmes en souffrance. L’une de ses œuvres phares, I Spit on Your Grave (1978), est sortie dans le sillage de la montée du mouvement anti-viol aux États-Unis, lorsque les féministes ont commencé à dénoncer la violence sexuelle comme un problème social endémique, mais elle contenait une scène de viol interminable de 10 minutes que beaucoup ont considérée comme une exploitation odieuse.

Je ne suis pas sûr qu’une distance suffisamment ironique soit établie entre le message du film et ces plans constants et rapprochés du corps en sueur de sa jeune star – Hilary A White

Dans son approche du genre, Fargeat a utilisé une caméra qui lorgne le corps de sa protagoniste Jennifer (Matilda Anna Ingrid Lutz) pour ironiser sur la manière dont les hommes sexualisent les femmes. Ce regard objectivant revient dans le deuxième film de Fargeat pour se concentrer sur le corps légèrement vêtu de Qualley. Alors que le premier film de Fargeat visait à subvertir ce regard dans la deuxième moitié du film, quand une Jennifer couverte de boue revient miraculeusement d’entre les morts pour se venger de ses agresseurs, pour certains, les plans continus de Qualley ne font pas le même travail. « J’ai trouvé qu’ils en faisaient vraiment trop », a déclaré la critique Hilary A White à la BBC. « La caméra la lorgne vraiment. Je ne suis pas sûre qu’une distance ironique suffisante soit établie entre le message du film et ces plans constants et rapprochés du corps en sueur de la jeune star ».

La frontière entre la subversion et la concession à la misogynie n’est pas facile à tracer. Des accusations similaires ont été portées contre Revenge, a affirmé la critique de Slate, Lena Wilson. son avis que « bien que le film fasse un effort courageux pour subvertir une formule sexiste en se drapant dans les attributs du cinéma d’art français et en donnant une pseudo-valorisation de la féminité, il finit par tomber en proie à ses racines exploiteuses ». Les détracteurs du film n’ont cependant pas eu beaucoup d’impact global sur sa réception critique : il a obtenu un solide score de 88 % sur Tomates pourries au moment de la publication.

Mubi Le film met en scène Margaret Qualley dans le rôle de Demi Moore plus jeune, et certains ont critiqué sa représentation de l’actrice (Crédit : Mubi)

The Substance appartient à un camp connu sous le nom de « body horror », défini par des mutations charnelles, des mutilations et de grandes quantités de sang. Sa popularité est souvent attribuée au roi canadien de l’horreur David Cronenbergmais ces dernières années, des cinéastes féminines et non binaires comme Titane La réalisatrice Julia Ducournau, Rose Glass, Amanda Nell Eu et Laura Moss ont poussé le genre vers de nouvelles directions. Le Body Horror a offert à ces réalisatrices l’occasion d’explorer des sujets tels que le passage à l’âge adulte, le désir féminin et la fluidité des genres, et, dans le cas de Glass, L’amour est un mensonge qui saignepour se délecter de la violence qui brise le patriarcat. La critique Katie Rife décrit le mouvement comme « une vague naissante de réalisatrices de genre agressives et stylisées » qui utilisent « une métaphore féministe flagrante ».

« The Substance n’est pas un film subtil », explique Rife. « Personnellement, j’aime bien ce genre de style agressif et hyper-stylisé, mais je dirais qu’il y a des gens qui n’aiment pas particulièrement être assommés par un style excessif. »

Cet excès macabre, au lieu de faire passer son message, obscurcit sans doute le message de Fargeat. L’une des conditions d’utilisation de la substance est qu’Elisabeth et Sue doivent changer de place tous les sept jours. Lorsque cet « équilibre » commence à déraper, c’est aussi à ce moment-là que l’horreur corporelle s’installe. White explique : « J’ai découvert que les problèmes très crédibles et très sérieux que le film parodiait si efficacement au cours de la première heure étaient tous étouffés par cette pluie de sang et de viscères au cours des 20 dernières minutes – des prothèses corporelles monstrueuses nous assaillant de tous les côtés. »

Est-ce que cela diabolise le vieillissement ?

En outre, la représentation des femmes vieillissantes dans le film a également alimenté un débat vieux de plusieurs décennies sur la représentation des femmes âgées à l’écran. Il existe une longue lignée de films, classés dans la catégorie « psycho-biddy » ou « hagsploitation » Le cinéma, dans lequel les femmes, considérées par Hollywood comme dépassées, sont dépeintes comme grotesques et sombrent dans la folie et le meurtre. Boulevard du crépuscule (1950) de Billy Wilder, dans lequel Norma Desmond (Gloria Swanson) est une ancienne icône hollywoodienne abandonnée et poussée à la violence, a fourni l’archétype, avec des films d’horreur ultérieurs comme Une nounou d’enfer (1965) et Camisole de force (1964) diabolisant les femmes plus âgées de manière plus manifestement sordide. Rife pense que l’utilisation par The Substance des tropes de la hagsploitation, transformant de manière spectaculaire le corps de Moore avec des effets visuels, est teintée d’ironie. « Voilà un énorme élément ironique dans tout ça. Quelque chose qui [Fargeat] « Ce qu’elle a dit aux acteurs lors de la séance de questions-réponses au Festival international du film de Toronto, c’est que lorsque les personnages s’aiment enfin, c’est à ce moment-là qu’ils deviennent des monstres – et je pense que c’est essentiel au but du film. »

Mubi La réalisatrice Coralie Fargeat dépeint la transformation corporelle de Moore dans un style macabre (Crédit : Mubi)

Peut-être que le cœur du débat autour de The Substance est la prétendue superficialité du film. Comme l’a déclaré Hannah Strong le met Dans sa critique de Little White Lies : « en régurgitant de vieux arguments sur l’obsession d’Hollywood pour la beauté et sa peur du vieillissement, The Substance devient un fac-similé stérile d’Hollywood lui-même ». Rife estime que le film a des arguments « sérieux et valables » à faire valoir sur l’industrie de la beauté et les parallèles de la substance éponyme avec les médicaments commercialisés en masse tels que l’Ozempic et le Botox imposés aux femmes – mais elle ne nie pas sa superficialité. « En tant qu’expression de rage, [it’s lack of substance] « Cela ne nuit pas du tout au film », déclare Rife. « Cela ne nuit pas vraiment au film en tant qu’expérience viscérale et cathartique, ce qui est, je pense, sa valeur principale. »

La question que beaucoup se posent est la suivante : le film perpétue-t-il l’idée que la beauté et la jeunesse sont les atouts les plus précieux de la société, tout en attaquant ces valeurs ? « Tout ce qui est à première vue glamour, opulent, luxuriant et luxueux a un côté sombre », ajoute White. « Il s’agit de trouver l’équilibre entre le fait que le protagoniste le regarde et qu’il en soit séduit, tout en tirant suffisamment le rideau pour montrer le monstre qui se cache derrière. »

Quant à savoir si The Substance parvient à trouver le juste équilibre, le jury n’a pas encore tranché. Qu’il s’agisse d’un triomphe de la rage féministe, d’un pur divertissement ou d’un désastre facile, c’est quelque chose que les spectateurs devront constater par eux-mêmes.