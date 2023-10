CNN

Le président Joe Biden et ses principaux collaborateurs absorbent l’explosion de la violence en Israël samedi et lutter contre une situation diplomatique compliquée qui ne ressemble à aucun conflit précédent entre les Israéliens et Palestiniens.

Les liens entre Biden et son homologue israélien Benjamin Netanyahu, amis depuis des décennies, ont été tendus par la coalition d’extrême droite de Netanyahu en Israël.

Un environnement politique fracturé entre les Palestiniens rendra difficile aux responsables américains d’identifier un partenaire de négociation fiable.

Aux États-Unis, la campagne pour la primaire présidentielle républicaine, déjà active, semble destinée à rejeter la faute sur Biden pour avoir contribué à alimenter les attaques contre Israël à travers ses récentes élections. traiter avec l’Iran

Et en arrière-plan se profile un accord de normalisation historique entre Israël et l’Arabie Saoudite dont Biden espérait qu’il approcherait de la ligne d’arrivée.

Tout cela constitue l’une des situations géopolitiques les plus volatiles de la présidence de Biden, qui est également confrontée à une guerre en Ukraine qui est devenue un problème politiquement tendu dans son pays.

Lors d’un appel téléphonique samedi, Biden a déclaré à Netanyahu : « Nous sommes prêts à offrir tous les moyens de soutien appropriés au gouvernement et au peuple d’Israël. »

Biden a déclaré qu’il resterait en contact étroit avec Netanyahu.

S’exprimant depuis la Maison Blanche plus tard samedi, Biden a déclaré que le soutien de son administration à la sécurité d’Israël était « solide et inébranlable ».

« Lorsque j’ai parlé avec le Premier ministre Netanyahu ce matin, je lui ai dit que les États-Unis étaient aux côtés du peuple israélien face à ces agressions terroristes. Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple, point final », a-t-il déclaré.

La dernière fois que des violences majeures ont éclaté entre Gaza et Israël, Biden et de hauts responsables américains ont joué un rôle essentiel en coulisses dans la négociation d’un cessez-le-feu. Le président s’est entretenu six fois avec Netanyahu, et une fois avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas (qui n’a pas de véritable autorité sur Gaza) et une fois avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi.

Les responsables américains étaient également en contact d’heure en heure avec les responsables de la région et s’appuyaient sur les dirigeants égyptiens et qatariens pour qu’ils travaillent avec les groupes militants palestiniens à Gaza pour trouver un accord sur un cessez-le-feu.

Certains alliés démocrates du président ont réclamé une réponse plus énergique. Mais de hauts responsables de la Maison Blanche ont estimé qu’il était plus productif de travailler discrètement avec ses alliés pour mettre fin à la violence.

C’était il y a plus de deux ans. Depuis lors, les relations entre les États-Unis et Israël sont devenues exponentiellement plus compliquées.

Biden s’est prononcé avec force contre le gouvernement Netanyahu tentatives de refonte judiciaire, ce que lui et d’autres responsables ont suggéré équivaut à une érosion de la démocratie. Cela a tendu les liens entre les hommes et a retardé une réunion en face-à-face jusqu’au mois dernier, lorsqu’ils se sont entretenus en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. À l’époque, Biden avait reconnu que les deux hommes avaient de nombreuses « questions difficiles » – parmi lesquelles des questions liées aux « freins et contrepoids » – à discuter.

Cette réunion a finalement été « très constructive » et « très franche », a déclaré un responsable. Il comprenait un long face-à-face sans la présence d’aucun assistant, et Biden a invité Netanyahu à visiter la Maison Blanche.

Néanmoins, les tentatives de Netanyahu de maintenir sa coalition gouvernementale d’extrême droite pourraient rendre l’intervention diplomatique américaine dans le conflit encore plus difficile, car il est sous pression pour une réponse à grande échelle.

Et la stagnation politique parmi les Palestiniens, dont le chef, Abbas, a été élu pour la dernière fois pour un mandat de quatre ans en 2005 mais reste au pouvoir depuis l’annulation de plusieurs élections, n’a fait que compliquer la réponse diplomatique américaine, qui cherche quelle faction parmi les Palestiniens doit s’exprimer. avec.

Pas plus tard que cette semaine, Biden espérait être sur le point de conclure un accord majeur avec Israël et l’Arabie saoudite pour établir des relations diplomatiques formelles, susceptibles de transformer l’ensemble du Moyen-Orient.

On s’attendait à ce que l’accord comprenne un accord de Netanyahu sur certaines concessions aux Palestiniens, notamment le gel potentiel des colonies et l’acceptation d’un éventuel État palestinien.

« Il est évident qu’une telle démarche de la part de l’Arabie saoudite nécessitera un volet traitant des questions fondamentales entre Israéliens et Palestiniens », a déclaré un responsable américain après la rencontre de Biden avec Netanyahu, ajoutant que cela avait été clairement indiqué lors de la réunion des dirigeants.

Avec le déclenchement de la violence samedi, il est extrêmement difficile d’imaginer Netanyahu accepter ces concessions maintenant.

Une chose semblait claire, même au lendemain des attaques dévastatrices en Israël : ce ne serait qu’une question de temps avant que les scènes de violence ne se transforment en une attaque politique contre Biden.

Les candidats républicains à la présidentielle ont critiqué l’administration Biden samedi, l’ancien président Donald Trump – le favori pour l’investiture du Parti républicain – soulignant le dégel des fonds iraniens par l’administration pour affirmer que Biden « a trahi Israël ».

L’administration Biden a émis cette année une dérogation dégelant des milliards de dollars de fonds iraniens. dans le cadre d’un accord libérer cinq Américains que le gouvernement américain considérait comme détenus à tort par l’Iran. Les critiques ont établi un lien entre ces fonds et les attaques en Israël, étant donné que l’Iran finance le Hamas.

« Joe Biden a trahi Israël, il a trahi notre pays. En tant que président, je serai une fois de plus aux côtés d’Israël et nous couperons l’argent aux terroristes palestiniens dès le premier jour », a déclaré Trump lors de sa campagne dans l’Iowa.

L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, autre candidat pour 2024, a également lié l’accord américano-iranien à la violence en Israël, ajoutant que Biden « a fait preuve de faiblesse et d’indécision ».

Un haut responsable de l’administration a déclaré samedi que les milliards de dollars de fonds débloqués par l’administration Biden dans le cadre de l’accord « ne sont pas allés à l’Iran, sont uniquement à des fins humanitaires et pas un seul centime n’a été dépensé ».

