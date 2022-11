Pourquoi ce chanteur folk de Thunder Bay a ramené sa chanson de protestation de 1979 pour dénoncer les déchets nucléaires

Ce qui est ancien est à nouveau nouveau dans le débat sur l’opportunité d’entreposer les déchets nucléaires dans le nord-ouest de l’Ontario.

En 1979, alors qu’Énergie atomique du Canada menait des consultations sur son projet d’enfouir des déchets nucléaires près d’Atikokan, le chanteur folk de Thunder Bay, Rodney Brown, a fait une députation de cinq minutes pour exprimer son opposition au projet.

Cette députation était une représentation de sa nouvelle chanson, Un train de marchandises a déraillé.

Aujourd’hui, 43 ans plus tard, un autre processus conçu par la Société de gestion des déchets nucléaires a réduit les sites d’inhumation possibles à deux communautés, dont Ignace, une communauté d’environ 1 300 habitants à 150 kilomètres au nord d’Atikokan et à 250 kilomètres au nord de Thunder Bay.

Et Rodney Brown réédite Un train de marchandises a déraillécette fois avec un nouveau clip vidéo, pour protester contre le projet.

Le plan est pour un site de stockage nucléaire de 23 milliards de dollars où l’organisation de gestion des déchets nucléaires veut entreposer quelque trois millions de grappes de combustible nucléaire usé dans un réseau tentaculaire de tunnels et de trous à 500 mètres sous terre.

Le projet controversé approche de la fin d’un projet de consultation de plusieurs années avec les communautés et les Premières Nations pour savoir s’ils sont prêts à héberger le site près d’Ignace ou de South Bruce, près de London, en Ontario. Les responsables de l’organisation ont déclaré qu’ils accueillaient favorablement le discours et le débat publics tout en promettant une solution sûre conforme aux meilleures pratiques internationales.

Les gens d’Ignace sont préoccupés par les effets à long terme du projet sur l’environnement et la santé mais d’autres notent que cela pourrait ramener des emplois et des affaires dans la ville économiquement déprimée.

Dans ce contexte, Brown a estimé que le moment était venu de ramener sa chanson de protestation.

“L’industrie nucléaire aujourd’hui, ce n’est pas le même genre de panel que j’ai vu en 1979”, a déclaré Brown. “Maintenant, c’est une société de marketing.”

Rodney Brown a protesté contre un projet d’enfouissement de déchets nucléaires à Atikokan, en Ontario, il y a 43 ans. Il recommence avec un plan similaire, cette fois à Ignace, en Ontario, (Soumis par Rodney Brown)

Brown a écrit à l’origine Un train de marchandises a déraillé pour une pièce de théâtre. Bien que la troupe de théâtre n’ait pas fini par utiliser la chanson, son thème a touché une corde sensible. Puis, quelques mois seulement après la députation de Brown, un train transportant du chlore gazeux et d’autres produits chimiques a déraillé à Mississauga. L’accident a provoqué une évacuation qui a touché 200 000 personnes.

L’augmentation apparente des accidents ferroviaires était un vent dans les voiles du mouvement antinucléaire de Thunder Bay.

Brown a conduit de Thunder Bay à Atikokan pour manifester contre l’enfouissement des déchets dans la région. À son arrivée, il a constaté un chômage de masse en raison de la fermeture récente des mines de fer de Steep Rock.

« Les gens d’Atikokan n’étaient pas enthousiasmés par [nuclear waste] soit », se souvient Brown. « Mais il y avait tellement d’emplois perdus là-bas et tout le monde était désespéré. Ils avaient besoin d’emplois et je suis sûr que c’est le même genre de choses qui se passe actuellement à Ignace. Tout le monde regarde l’argent et les emplois.”

Donner une nouvelle vie à une vieille chanson

Un vieil allié de ce mouvement qui travaille maintenant avec le groupe de défense Environnement Nord a proposé de payer pour que Brown tourne un clip vidéo afin Un train de marchandises a déraillé pourrait à nouveau attirer l’attention sur la cause.

Brown a toujours pensé que la chanson avait besoin d’un troisième couplet, alors il a ajouté des paroles sur l’accident de Mississauga, l’explosion du train de pétrole brut de Lac-Mégantic en 2013 et les dangers du transport des déchets nucléaires.

Le vidéaste l’a présenté à l’ingénieur musical Ryan MacDonald, pour réenregistrer la chanson. MacDonald est également le leader du Honest Heart Collective, un groupe de rock basé à Thunder Bay dont les dernières chansons sont enregistrées en Italie.

Le couple a accepté de combiner leurs groupes et de réenregistrer la chanson dans le cadre d’une collaboration intergénérationnelle.

Ryan MacDonald, du Honest Heart Collective, dit que Rodney Brown a été l’un de ses premiers héros musicaux. (photo : Ryan MacDonald/Facebook)

MacDonald ne s’identifie pas comme un activiste. Il a grandi dans les années 1990 lorsque Brown était surtout connu comme interprète pour enfants et MacDonald peut encore réciter la chanson de l’école que Brown a écrite et qu’il interprétait lors de sa visite pour enseigner la musique.

“Rodney était l’un des musiciens, sinon le premier, qui m’a inspiré à jouer de la musique”, a déclaré MacDonald. “Ce fut un grand moment de boucle pour moi, de travailler dans le studio d’enregistrement que j’ai construit avec mes amis du Honest Heart Collective, d’enregistrer le gars qui m’a donné envie d’enregistrer de la musique en premier lieu.”

Pour Brown, l’expérience lui a ouvert les yeux sur une nouvelle génération qui crée, enseigne et enregistre de la musique dans le noyau nord de Thunder Bay. Brown note que MacDonald a le même âge que lorsqu’il a écrit Freight Train Derailed.

Et tandis que Brown s’émerveille de la nouvelle technologie qui a rendu l’enregistrement de qualité abordable pour les artistes indépendants afin d’atteindre un public plus large, Brown déplore que le progrès politique ne se soit pas avéré aussi linéaire.

Il note que l’activisme politique remonte loin dans l’histoire, depuis le mouvement ouvrier des 150 dernières années, jusqu’à la Révolution française au XVIIIe siècle.

“Plus vous vieillissez, plus vous voyez comment les choses tournent en rond”, a déclaré Brown. “Quand j’étais impliqué dans tout ça, je pensais que nous étions sur un nouveau terrain, un nouveau territoire, mais ce n’était pas le cas.”