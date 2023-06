Pourquoi ce Californien poursuit le gouvernement britannique pour avoir refusé de reconnaître légalement les personnes non binaires

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

LCet été, Ryan Castellucci voyageait dans un train au Royaume-Uni lorsqu’un conducteur a commencé à marcher dans le wagon pour vérifier les billets des passagers.

Au fur et à mesure, le chef d’orchestre s’adressait à chaque passager comme « monsieur » ou « madame », jusqu’à ce qu’il arrive au siège de Castellucci. Ensuite, Castellucci raconte L’indépendant« il m’a juste un peu regardé et est allé très timidement avec… ‘mon pote’? »

C’est un bel exemple de la confusion qui tend à affliger l’administration britannique lorsqu’elle est confrontée à l’existence d’une personne non binaire. Castelluci, un chercheur californien en cybersécurité à la fin de la trentaine qui a déménagé au Royaume-Uni en 2019, a déjà changé son permis de conduire américain, son passeport et son acte de naissance pour refléter son sexe. Mais maintenant, ils se retrouvent dans un vide juridique en raison du refus officiel du Royaume-Uni de reconnaître autre chose qu’un homme ou une femme.

De nombreuses lois britanniques obligent les immigrants à faire correspondre leurs documents d’identité au Royaume-Uni avec ceux de leur pays d’origine. Pourtant, Castellucci allègue que l’organisme gouvernemental chargé d’accorder les certificats de reconnaissance du genre (GRC) – qui changent le sexe légal d’une personne – ne leur permettra pas de le changer en « non binaire ».

« Je ne savais même pas comment déterminer mon sexe légal actuel au Royaume-Uni », déclare Castellucci avec un soupir. « Parce que cela n’a pas vraiment de sens que j’en ai un que je ne peux pas documenter, et cela n’a pas non plus de sens pour moi d’être celui que je n’ai jamais prétendu être. »

C’est pourquoi ils poursuivent maintenant le gouvernement britannique. Dans des soumissions à la Haute Cour de justice du pays, leurs avocats soutiennent que le refus de leur délivrer un GRC non binaire viole leurs droits humains en les traitant différemment d’un homme ou d’une femme trans dans les mêmes circonstances.

Jusqu’à présent ils ont collecté plus de 15 900 £ (19 705 $) pour aider à financer leur cas, ainsi que de contribuer à leur propre argent, dans l’espoir de créer un précédent qui pourrait aider les autres dans leur position.

Mardi, les avocats de Castellucci ont annoncé que la Haute Cour leur avait accordé l’autorisation d’introduire un contrôle judiciaire, ce qui signifie qu’un juge examinera désormais si leur traitement viole ou non d’autres lois ou éléments de la constitution complexe et non codifiée du Royaume-Uni.

« J’ai passé 20 ans à travailler dans la cybersécurité. Travailler dans ce domaine nécessite que je sois considéré comme digne de confiance », a écrit Castellucci dans un communiqué de presse saluant la décision. « Ne pas commettre de crimes tels que fournir de fausses informations sur des documents officiels en est une partie importante.

« Être obligé d’inscrire un sexe inexact pour moi-même sur des documents officiels ressemble à une trahison, ce qui me dérange profondément. Tout ce que je demande, c’est un morceau de papier me permettant d’établir mon sexe légal au Royaume-Uni, et d’être honnête sans craindre de commettre une infraction.

« Mon sexe n’a pas changé. J’ai juste arrêté de faire semblant’

Castellucci est venu à Londres en 2019 avec un visa «talent mondial», rejoignant leur partenaire qui avait accepté un emploi en Angleterre. Le couple a acheté une maison et prévoit d’y élever une famille, Castellucci espérant demander la citoyenneté britannique.

Leur malaise avec les hommes et les femmes remonte bien avant cela. « Tout au long de ma vie, j’ai eu des malaises, que je trouverais des moyens d’expliquer comme [something] autres que liés au genre », disent-ils.

« Au milieu de la vingtaine, il s’est passé quelque chose où je n’avais aucun moyen d’expliquer ce que je ressentais autrement qu’un malaise avec le sexe que je prétendais être.

« [That’s] la façon dont je préfère le penser. Mon sexe n’a pas changé, jamais. J’avais simplement l’habitude de faire semblant d’être différent, parce que je sentais que je devais le faire.

Même lorsqu’ils faisaient semblant, ils semblaient suffisamment androgynes pour que les gens les prennent souvent pour une femme. Ces personnes avaient tendance à être horrifiées et embarrassées par leur erreur, tandis que Castellucci eux-mêmes trouvaient qu’ils « n’avaient tout simplement pas donné *** ».

Tout cela a contribué à déclencher un long processus de questions et de discussions avec d’autres personnes queer qui les ont finalement conduits à commencer l’épilation au laser en janvier 2020. Lorsque les verrouillages de Covid sont arrivés au Royaume-Uni, ils ont pu expérimenter plus librement, les amenant à venir sur Facebook et commencer un traitement hormonal substitutif (THS). Finalement, ils ont subi une intervention chirurgicale pour construire un nouveau vagin tout en préservant leur pénis – une option rare mais de plus en plus demandée qu’ils assimilent à « prendre des éléments de genre à la fois dans les menus M et F ».

Une partie plus prosaïque de la transition signifiait changer leurs marqueurs de genre sur leurs documents américains. Castellucci dit qu’ils ont été la première personne à avoir un passeport non binaire délivré par l’ambassade des États-Unis à Londres, après que le président Joe Biden a modifié les règles gouvernementales pour l’autoriser en 2022.

Leur espoir était que cela obligerait le Royaume-Uni à emboîter le pas. La loi sur la reconnaissance du genre – une loi historique adoptée en 2004 en réponse aux défaites du gouvernement devant la Cour européenne des droits de l’homme – exige que des GRC soient accordés à toute personne ayant déjà changé de sexe ou de genre officiel dans une liste de juridictions approuvées, dont la Californie est une.

Castellucci et leurs avocats soutiennent que, puisque la loi ne mentionne pas réellement masculin ou féminin, elle exige donc que les genres non binaires soient honorés. Le gouvernement n’est pas d’accord, affirmant que la loi britannique n’autorise qu’un changement de sexe « d’homme à femme ou vice versa ».

Sauf que, selon Castellucci, ce n’est pas ce qui s’est réellement passé. Au lieu de cela, disent-ils, le Gender Recognition Panel – un groupe obscur d’avocats et de médecins qui examine les demandes de GRC – a affirmé qu’il ne pouvait pas accéder à leur demande « en raison de la configuration du programme informatique ».

Le Panel aurait alors proposé de remettre à Castellucci un certificat portant la mention « non spécifié », mais a refusé de dire quel effet juridique cela aurait ou si d’autres institutions l’accepteraient.

« Si j’avais juste un GRC qui disait » non spécifié « , sans rien dire ce que cela signifie, est-ce que cela équivaut légalement à » pas de commentaire « ? » demande Castellucci. « Je ne sais pas, et personne à qui je le montrerai ne le saura non plus.

« Ce serait donc une victoire à la Pyrrhus. Cela ne va pas m’aider à des fins pratiques. Maintenant, si j’avais une opinion d’une partie du gouvernement selon laquelle « non spécifié » signifiait quelque chose de spécifique, alors ce serait bien.

Non binaire ? L’ordinateur a dit non

Cette impasse juridique est inquiétante pour Castellucci, car ils craignent sincèrement d’avoir des ennuis avec les autorités britanniques pour l’inadéquation alors que ce n’est pas leur faute.

Par exemple, en novembre dernier, ils ont dû subir une vérification des antécédents pour leur travail, administrée par le gouvernement avec une entreprise privée qui gère la demande.

Pourtant, les formulaires leur permettaient uniquement d’indiquer leur sexe masculin ou féminin, tout en les avertissant que fournir de fausses informations était une infraction pénale. Personne à la société de vérification des antécédents ne savait quoi faire à propos de la situation, et lorsque Castellucci a écrit manuellement « X », la société a simplement écrit « femme ».

Bien qu’ils aient finalement réussi le contrôle, Castellucci a déclaré dans sa déclaration de témoin que la situation « m’a coûté des jours d’anxiété que je ne passerais pas le contrôle de sécurité et que ma vie professionnelle serait affectée négativement par un échec juridique et administratif pour me permettre d’avoir un sexe spécifié au Royaume-Uni ».

Cela ressemble aux nombreuses batailles interminables qu’ils ont menées avec des entreprises privées qui ont refusé de mettre à jour leur titre en un titre non sexiste ou de modifier des données similaires dans leurs systèmes. Même lorsqu’ils utilisent un titre non sexiste devant leur nom, parfois les gens le font simplement sans demander en pensant à tort qu’il s’agissait d’une faute de frappe.

« Je dirais que le facteur de nouveauté et de divertissement s’est dissipé très rapidement », disent-ils. « Ayant une formation en informatique, je comprends mieux que la plupart ce qu’il faut pour mettre à jour les systèmes, et la quantité de résistance que les gens doivent faire semble extrêmement disproportionnée. »

À long terme, Castellucci espère aider d’autres personnes non binaires à faire reconnaître leur genre au Royaume-Uni. Une commission parlementaire a proposé de supprimer les marqueurs de genre des passeports en 2016, mais l’idée a calé au milieu d’une intense réaction anti-trans qui se produit encore aujourd’hui.

« Je me vois comme étant en mesure de me battre pour ce dont j’ai besoin, et dans de nombreux aspects de ma vie, j’aime garder la porte ouverte pour ceux qui sont derrière moi », disent-ils.

Ce qui n’est pas clair, c’est si gagner leur cause créerait un précédent pour toutes les personnes non binaires, ou seulement pour ceux qui cherchent un GRC sur la base d’avoir déjà changé de sexe dans un autre pays.

Castellucci espère pour le premier. « Il me semble que ce serait un peu absurde si la position du Royaume-Uni devenait » eh bien, nous reconnaîtrons légalement les personnes non binaires qui s’installent ici, mais nous ne reconnaîtrons pas les personnes non binaires qui sont nées ici « », ils disent.

En attendant, ils préfèrent en fait l’approche confuse mais compréhensible du conducteur de train aux circonvolutions bizarres du gouvernement et du Panel. Un autre exemple est survenu en décembre, lorsqu’ils visitaient New York avec leur partenaire et se sont accidentellement assis à un endroit où ils n’étaient pas censés le faire.

Un agent de sécurité s’est approché d’eux et, regardant Castellucci carrément dans les yeux, a déclaré: « Monsieur ou madame, vous ne pouvez pas rester assis là. » Au moins, il avait l’avantage de la simplicité.