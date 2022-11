Pourquoi CBC News fermera son bureau en Chine

Nous utilisons le blog de cet éditeur pour expliquer notre journalisme et ce qui se passe à CBC News. Tu peux trouver plus de blogs ici . Lisez ce blog en chinois traditionnel ou en chinois simplifié.閱讀此部落格的繁體中文版。阅读此博客简体中文版。

Le journalisme n’est pas la sténographie.

Le signalement n’est pas une régurgitation.

Le journalisme est plutôt l’acte de trouver la vérité et de dire la vérité, guidé par des normes professionnelles d’indépendance, d’exactitude et d’impartialité. Cela implique de rassembler et de tester des faits, de remettre en question des hypothèses, de demander des comptes aux gens et de témoigner au fur et à mesure que les événements se déroulent – peu importe qui est mis mal à l’aise par nos reportages.

Être là

Le meilleur journalisme résulte de la présence et du terrain. C’est pourquoi CBC News envoie des gens sur le terrain pour couvrir l’actualité chaque fois que possible. Nous sommes là dans les communautés à travers le Canada, sur les petites et les grandes histoires, sur les nouvelles « dures » et « douces », et toujours quand ça compte le plus, comme nous l’avons démontré récemment lorsque Fiona a percuté le Canada atlantique.

Et nous sommes fiers de la couverture de l’actualité internationale. En tant que radiodiffuseur public national du Canada, nous avons la responsabilité et le privilège uniques d’envoyer des correspondants dans le monde entier pour recueillir des histoires que les Canadiens veulent et doivent connaître. Au cours de l’année écoulée, par exemple, nous avons réalisé une quantité extraordinaire de reportages sur le terrain en zone de guerre en Ukraine . Nous avons déployé des équipes pour Afghanistan , Pakistan , Pologne , Inde , Barbade , Allemagne , Grèce , Islande , Kenya , Lettonie , Lituanie , Hongrie , Brésil et Finlande entre autres lieux.

Une équipe de trois personnes de CBC News a passé 10 jours au Pakistan en septembre, pour suivre les inondations dévastatrices qui ont déplacé des millions de personnes et conduit à une catastrophe humanitaire en cours. (Stephanie Jenzer/CBC)

Déployer des équipes de reportage dans les pays quand et comme l’actualité le justifie est une stratégie efficace pour couvrir le monde, bien que le processus puisse parfois inclure des demandes de visa complexes et des autorisations spécifiques à chaque pays.

L’autre stratégie consiste à établir des bureaux plus permanents, comme nous l’avons fait dans des endroits comme Washington, New York et Londres.

Inde

Nous sommes heureux de finaliser la mise en place d’un nouveau bureau en Inde, après près de deux ans de paperasse administrative, de défis logistiques et de déploiements ponctuels. Notre équipe de deux personnes, la journaliste Salimah Shivji et le producteur vidéo Glen Kugelstadt, couvrira ce pays dynamique et l’ensemble de la région sud-asiatique depuis leur base à Mumbai.

Nous sommes heureux que le gouvernement indien ait approuvé nos efforts pour établir notre nouveau bureau et, par extension, la marque de journalisme indépendant et factuel de CBC dans leur pays.

Russie

La Russie, malheureusement, a été une toute autre histoire. En mai, après une répression des médias indépendants et de nouvelles lois restreignant ce qui pouvait être dit sur la guerre du pays contre l’Ukraine, un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a brusquement annoncé (lors d’une conférence de presse) que notre bureau serait fermé. Selon l’ambassade de Russie au Canada, le déménagement priver nos journalistes de leurs visas et l’accréditation faisait suite à l’interdiction par le Canada quelques mois plus tôt de la station de télévision d’État russe RT.

Briar Stewart de la CBC, au centre, au premier plan, participe à une entrevue avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kyiv le 19 octobre. Stewart était auparavant basé à Moscou. Elle continue de faire des reportages sur la Russie depuis l’extérieur du pays. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Nous avions un bureau à Moscou depuis plus de 44 ans et nous étions la seule agence de presse canadienne à avoir une présence permanente dans ce pays au moment de l’expulsion. À notre connaissance, c’était la première fois dans l’histoire de CBC/Radio-Canada qu’un gouvernement forçait la fermeture d’un de nos bureaux.

Notre équipe composée de la journaliste Briar Stewart et de la productrice Corinne Seminoff continue de couvrir la Russie depuis l’extérieur du pays. C’est beaucoup plus difficile, mais c’est tellement important à l’heure où la Russie et son dirigeant, Vladimir Poutine, contribuent à une refonte de l’ordre mondial.

Chine

Ce qui nous amène en Chine, un autre pays où CBC/Radio-Canada a un bureau depuis plus de 40 ans.

Notre service francophone, Radio-Canada Info, a demandé un visa pour son tout nouveau correspondant en Chine, Philippe Leblanc, en octobre 2020. Malgré de nombreux échanges avec le consulat chinois à Montréal et des demandes de rencontres au cours des deux dernières années, il n’y a toujours pas de visa.

Pendant ce temps, le dernier correspondant de CBC à Pékin, Saša Petricic, est revenu au Canada alors que la pandémie de COVID-19 s’installait et que la Chine était confinée. Nous ne sommes revenus qu’une seule fois pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022, au cours desquels les journalistes étaient limités à une boucle étroitement contrôlée dans et autour des sites sportifs .

Le dernier correspondant de la CBC à Pékin, Saša Petricic, est revenu au Canada en 2020, alors que la Chine – et une grande partie du monde – s’est enfermée alors que la pandémie de COVID-19 s’installait. (Sasa Petricic/CBC News)

En avril dernier, mon homologue de Radio-Canada, Luce Julien, et moi avons écrit à l’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu. Nous avons demandé une fois de plus le visa pour Leblanc. Comme nous l’avons dit à l’ambassadeur, « Nous croyons toujours à l’importance de témoigner sur les questions d’actualité qui touchent votre pays. En l’absence d’un journaliste sur place, nous ne sommes évidemment pas en mesure de faire ce travail et aurons des décisions difficiles à prendre. “

La réception de notre lettre a été accusée de réception et rien d’autre.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’expulsion dramatique ou de déclarations publiques pointues, l’effet est le même. Nous ne pouvons pas obtenir de visas pour que nos journalistes y travaillent comme correspondants permanents.

Cela ne sert à rien de garder un bureau vide quand on pourrait facilement s’installer ailleurs dans un autre pays qui accueille les journalistes et respecte le contrôle journalistique.

Fermer le bureau de Pékin est la dernière chose que nous voulons faire, mais nous avons la main forcée. Notre engagement à couvrir la Chine et l’Asie de l’Est est inébranlable. Nous commencerons le processus de recherche d’un nouveau port d’attache dans les mois à venir. Jusque-là, nous nous déploierons dans la région quand cela aura du sens. Et Leblanc travaillera depuis un nouveau poste à Taïwan pendant les deux prochaines années.

Nous espérons qu’un jour la Chine s’ouvrira à nouveau à nos journalistes, tout comme nous espérons que la Russie reconsidérera un jour sa décision de nous expulser.

Nous pensons que tout le monde bénéficie d’avoir plus de journalistes indépendants – et non moins – sur le terrain et dans des régions clés du monde.

Au mieux, le journalisme est une recherche de la vérité. En ce qui concerne la Russie et la Chine, en ce moment du moins, nous devrons trouver des moyens nouveaux et différents de continuer à offrir aux Canadiens le meilleur de la couverture internationale et mondiale des événements et des personnes dans ces régions.