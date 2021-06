Pourquoi Cathie Wood’s Ark Invest lance un ETF bitcoin

Pippa Stevens de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Kate Rooney de CNBC explique pourquoi le fonds très surveillé Ark Invest est intéressé par le lancement d’un ETF bitcoin, alors même que le bitcoin se généralise. De plus, le rival chinois d’Uber, Didi Chuxing, semble prêt à lever 4 milliards de dollars lorsqu’il sera rendu public à la NYSE mercredi.

Ark Invest de Cathie Wood va créer un ETF bitcoin sous le symbole ‘ARKB’

Wood – un taureau bitcoin de longue date – a acheté des procurations pour l’actif numérique sous des noms tels que Coinbase et Grayscale Bitcoin Trust. Désormais, l’investisseur en innovation cherche à posséder l’actif lui-même.

Ark Invest de Cathie Wood crée un fonds négocié en bourse Bitcoin, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.

Comment la FTC pourrait continuer à lutter contre Facebook

Alors qu’un tribunal fédéral a accordé un sursis à Facebook lundi en rejetant une affaire antitrust par un groupe de procureurs généraux des États et une plainte distincte de la Federal Trade Commission, ses batailles judiciaires ne sont peut-être pas encore terminées.

Le juge de district américain James Boasberg a entièrement rejeté l’affaire des États, expliquant dans un dépôt au tribunal qu’ils ont attendu trop longtemps pour contester les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp par l’entreprise, qui ont été finalisées plus d’une demi-décennie avant leur plainte. Mais en rejetant la plainte de la FTC, il a laissé la porte ouverte à l’agence pour déposer à nouveau ses réclamations contre Facebook, tout en exposant un plan sur la façon dont elle pourrait mieux plaider sa cause.

Facebook a déclaré lundi dans un communiqué qu’il était « satisfait » de la décision du tribunal, ajoutant: « Nous rivalisons équitablement chaque jour pour gagner le temps et l’attention des gens et continuerons à fournir d’excellents produits aux personnes et aux entreprises qui utilisent nos services ».