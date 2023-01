Pourquoi Catelyn Lowell a révélé la grossesse d’Ashley Jones – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MTV

Star de la télé-réalité Catelynn Lowell30 ans, ne s’excuse pas d’avoir révélé Ashley Jones‘ grossesse. Catelynn l’a prise vérifiée Twitter compte pour le décomposer pour ses 1,2 million de fidèles abonnés. “Au moment de toute cette altercation entre Ashley et Briana, nous n’étions que 2 filles à savoir qu’Ashley était enceinte”, a-t-elle écrit en partie dans le Tweet du 18 janvier. L’explication est venue après une terrible altercation physique entre Briana DeJesus et Ashley, diffusé dans l’épisode du mardi 17 janvier. Dans ce document, Briana menaçait de “couper” la gorge d’Ashley. Ashley a craché et des objets ont été jetés. Catelynn, quant à elle, a informé ses coéquipiers de la nouvelle qu’Ashley était enceinte.

“J’étais dehors quand la partie physique de la bagarre s’est produite mais j’ai dit à Ashley (après tout l’incident de cris au dîner) qu’elle n’avait pas besoin de ce stress, de ce drame, etc. parce que ce n’est pas bon pour elle et le bébé !” Catelynn a continué dans le tweet, en partie. “C’est APRÈS avoir pris connaissance des attaques physiques et des risques, que j’ai décidé d’informer Jade qu’Ashley était enceinte afin que tout le monde le sache au moins ! Parce que je n’étais pas sûr de ce qui allait se passer !

Elle a poursuivi la longue déclaration, défendant sa décision de publier la nouvelle, en raison de son inquiétude pour le bébé et la grossesse. « Était-ce juste de ma part de dire à Jade qu’Ashley était enceinte ? Non! …” a-t-elle admis. “Mais honnêtement, je n’aurais jamais pensé qu’Ashley deviendrait physique et prendrait ce genre de risque avec quelqu’un sachant qu’elle est enceinte ! Si jamais j’essayais de combattre une fille, je voudrais savoir si elle est enceinte ou non ! Ou si j’avais une amie que je connaissais qui cachait une grossesse et qu’elle n’avait pas le contrôle de ses émotions et était sur le point d’avoir une altercation physique avec quelqu’un, vous feriez mieux de croire que je courrais là-bas en criant sur toutes les personnes impliquées, ‘Elle est enceinte! Ne la touchez pas ! afin que je puisse essayer de réduire le risque que quelque chose de dangereux lui arrive et à son bébé !

Certains des fans de Catelynn étaient d’accord avec sa décision. “Défendre ce en quoi vous croyez fait parfois mal”, a commenté un abonné. « S’ils se disputaient et que quelque chose de grave se produisait, ils demanderaient pourquoi vous ne l’avez pas arrêté. Aussi cracher sur quelqu’un est ignoble. Ne le fais pas. D’autres pensaient que ce n’était pas sa nouvelle à dire, quelles que soient les circonstances. “Mais comme tu le sais, Jade et Ashley ne sont pas amies… pourquoi lui parlerais-tu des affaires ?” interrogea un autre.

Catelynn, bien sûr, est elle-même maman. Les Maman adolescente OG star a quatre enfants — Caroline13 ans, née en 2009, et qu’elle et Tyler Baltierra proposé à l’adoption. Le duo a ensuite accueilli trois autres enfants ensemble, dont Novalée, 7, Vaeda, 3, et Rya1.

