Pourquoi Casemiro de Man United n’est-il pas le premier choix pour Ten Hag?

Lorsque Manchester United a confirmé la signature de 70 millions d’euros de Casemiro du Real Madrid, il a été salué comme “l’un des meilleurs milieux de terrain du football mondial” par le directeur du football John Murtough. Le manager Erik ten Hag a laissé entendre qu’il était une sorte de pièce de puzzle manquante – “le ciment entre les pierres” – et, dévoilé avant la victoire 2-1 sur ses rivaux Liverpool à Old Trafford le 22 août, l’international brésilien a reçu l’accueil d’un héros.

Mais plus de six semaines plus tard, Casemiro n’a disputé que 82 minutes de football en Premier League. Il n’a pas encore commencé un match de championnat pour son nouveau club et lorsque Ten Hag a choisi l’équipe pour affronter Manchester City au stade Etihad dimanche, le joueur de 30 ans a été laissé sur le banc.

Alors que l’équipe de Pep Guardiola a traversé United avec une facilité effrayante pour prendre une avance de 4-0 à la mi-temps, les caméras de télévision se sont tournées vers le banc des remplaçants pour montrer Casemiro et l’ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo portant des regards perplexes. Il y avait aussi une certaine incrédulité parmi les supporters de United quant à la façon dont l’un des milieux de terrain défensifs les plus expérimentés au monde pourrait être autorisé à regarder un match aussi important – un match qui, en théorie, conviendrait à ses forces – depuis la ligne de touche.

Expliquant sa décision après la défaite 6-3, Ten Hag a déclaré qu’il voulait garder la foi avec l’équipe qui avait remporté quatre matchs de championnat consécutifs après le début désastreux de la campagne contre Brighton et Brentford, mais la manière de la défaite impliquait qu’il s’était trompé.

“Le jour où nous l’avons signé, nous avons commencé à gagner et c’est à propos de l’équipe”, a déclaré le Néerlandais. “L’équipe se porte très bien, ce n’est pas contre Casemiro. C’est pour, dans ce cas, Scott McTominay, il a très bien performé dans l’équipe et ensuite nous nous sommes lancés dans une course. Mais je suis sûr que ce sera important pour nous dans le à long et à court terme. [Casemiro] se retrouvera dans l’équipe mais cela doit venir de manière naturelle.”

Ten Hag est sur le point d’apporter des changements après la défaite humiliante contre City et Casemiro devrait débuter contre l’Omonia FC pour le match nul de la Ligue Europa à Chypre jeudi. Mais des questions subsistent sur la raison pour laquelle un quintuple vainqueur de la Ligue des champions doit attendre des opportunités en Ligue Europa et n’est pas déjà un habitué du XI de premier choix.

Cela a conduit l’ancien défenseur de Man United, Rio Ferdinand, à suggérer que Casemiro pourrait déjà regretter sa décision d’échanger Madrid contre Manchester.

“Je me demande quel impact cela a sur quelqu’un comme lui”, Ferdinand a déclaré à sa chaîne YouTube Five. “Oui, il a de l’expérience et ainsi de suite, mais il doit être assis là à penser, ‘wow, je me sens un peu irrespectueux ici, compte tenu de ce que j’ai fait.’ Je serais surpris qu’il ne se sente pas comme ça.”

Casemiro n'a pas encore commencé un match de championnat pour son nouveau club.

Certains fans pensent que Casemiro n’a jamais été le choix de Ten Hag. Cela n’aide pas que des cinq principales recrues estivales de United, il est l’intrus en ce sens qu’il n’a aucun lien avec l’Ajax ou l’Eredivisie néerlandaise. Lisandro Martinez et Antony ont joué sous Ten Hag à l’Ajax ; Christian Eriksen, un ancien joueur de l’Ajax, s’est entraîné avec les géants néerlandais alors qu’il se remettait de son arrêt cardiaque ; Tyrell Malacia a été signé de Feyenoord et aurait été sur le radar de l’Ajax l’été dernier si Ten Hag était resté à Amsterdam.

Ten Hag cherchait désespérément un milieu de terrain de style n ° 6 et voulait un autre de ses anciens joueurs de l’Ajax, Frenkie de Jong, mais lorsque l’accord proposé de 85 millions d’euros avec Barcelone est devenu trop compliqué, United s’est tourné vers Casemiro.

Des sources ont déclaré à ESPN que Murtough et le directeur technique Darren Fletcher ont été impressionnés par le désir de Casemiro de déménager, en particulier face à la réticence de De Jong à quitter Barcelone, mais alors que Ten Hag a accepté de poursuivre Casemiro – les managers de United peuvent opposer leur veto à tout transfert qu’ils n’acceptent pas. avec – le Brésilien est un joueur très différent de De Jong, qui veut choisir des passes et porter le ballon.

Le passage entre des joueurs aux profils très différents a soulevé plus de questions sur la stratégie de transfert de United et, plus important encore, cela suggère que Ten Hag essaie toujours de savoir quoi faire avec son nouveau milieu de terrain.

“Tous les autres clubs sont vraiment précis, vous ne les voyez pas tourner comme un flipper sur le marché des transferts, de l’un à l’autre”, a déclaré l’ancien défenseur de United. Gary Neville a déclaré à Sky Sports. “C’est De Jong, pour [PSG’s Adrien] Rabiot, puis il finit par être Casemiro sur un contrat phénoménal qui coûtera au club 160 millions de livres sterling. Lorsque vous êtes désespéré, vous payez plus que les chances, je suppose.”

Les proches de Casemiro insistent sur le fait que son transfert à United n’a rien à voir avec l’argent et qu’il ne gagnera plus qu’il ne gagnait au Real Madrid s’il peut aider le club à revenir en Ligue des champions. Pour cela, cependant, il doit être dans l’équipe et alors que Ten Hag dit ouvertement que c’est au joueur de prouver qu’il devrait jouer dans les plus grands matchs, Ferdinand pense que son absence continue deviendra également un problème pour le manager. en tant que joueur.

“Ce sont les sous-intrigues de ce à quoi Ten Hag doit faire face”, a déclaré l’ancien défenseur anglais. “C’est ça la gestion, il doit gérer ce type de joueur, ce type d’ego, la fierté qui accompagne ce type de joueurs.

“Si vous ne jouez pas, vous verrez une différence dans la façon dont ils vous regardent maintenant, et c’est ce que vous devez gérer. Il [Ten Hag] n’avait pas ces problèmes à l’Ajax avec les joueurs qu’il avait, il était très en contrôle, le maître de l’univers là-bas. Ici, vous avez de gros égos à gérer et c’est la tâche quand vous venez dans un club de haut niveau.”

Aux côtés de Ronaldo et d’autres joueurs qui ont besoin d’un match, Casemiro devrait avoir une chance rare d’impressionner à Nicosie cette semaine, mais le véritable test de son statut viendra lorsque Ten Hag nommera son équipe pour affronter Everton dimanche.

C’est le type de jeu – rapide et féroce, joué dans une atmosphère hostile à Goodison Park – qui devrait convenir à un joueur avec son expérience et son sang-froid. Mais c’était aussi le cas du derby de Manchester et Casemiro a été obligé d’en regarder la majeure partie depuis le banc.