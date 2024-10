Pourquoi Carol Burnett voulait mettre fin aux émissions de sketchs et aux projets de retraite

Carol Burnett, 91 ans, envisage enfin de prendre sa retraite.

Dans une récente interview avec variété, Lorsqu’on a demandé à l’icône de la comédie si sa récente émission Apple TV+ « Palm Royale » serait son dernier travail devant la caméra, Burnett a répondu : « Probablement. À moins qu’il y ait une apparition ou quelque chose d’amusant ! »

Elle a également parlé de son choix de mettre fin à « The Carol Burnett Show », qui a duré 11 saisons sur CBS de 1967 à 1978, avec neuf épisodes supplémentaires en 1991.

La série de sketchs de variétés compte 279 épisodes, et elle a été un élément clé de la carrière de Burnett, qui se poursuit depuis les années 1950. Durant sa diffusion, le spectacle a attiré chez 30 millions de téléspectateurs par semaine – et a remporté 25 Emmy Awards.

« J’ai arrêté parce que je pensais que nous avions fait à peu près tout ce que nous pouvions faire et que nous avions commencé à nous répéter dans les croquis », a expliqué Burnett.

Carol Burnett en octobre 2024 pour Variety. Victoria Stevens pour Variété

Carol Burnett dans « Le spectacle Carol Burnett ». Punkin/Whacko Inc/Kobal/REX/Shut

Bob Mackie et Carol Burnett en conversation après la projection de « Bob Mackie : Naked Illusion » dimanche. Getty Images pour le Festival du film de Newport Beach

Carol Burnett dans « Le spectacle Carol Burnett ». Punkin/Whacko Inc/Kobal/REX/Shut

« J’ai dit : « Je veux partir avant que le réseau ne commence à allumer et éteindre les lumières et à dire : « Au revoir. Ne fais plus ça. » Je voulais lui dire au revoir.

La star, qui a retrouvé son ami de longue date Dick Van Dyke, 98 ans, en juin lorsqu’elle a fait cimenter ses empreintes de mains au Chinese Theatre d’Hollywood, est également revenue sur ses premières années.

Dans les années 1950, elle payait 18 dollars par semaine pour vivre au Rehearsal Club de New York, un logement destiné aux femmes à la recherche d’une carrière dans le showbiz.

Lors des réunions de casting, les agents lui demandaient de les avertir « quand vous êtes dans quelque chose », mais, dans une situation difficile, il était presque impossible de décrocher un rôle sans agent.

« Alors j’ai convoqué une réunion », se souvient-elle.

« Il y avait 25 filles et j’ai dit : « Faisons un spectacle ». Nous l’avons écrit, et chacun voulait faire son propre truc… Nous avons envoyé des cartes postales à chaque agent, réalisateur et scénariste de la ville en disant : « Vous dites toujours : « Faites-nous savoir quand vous êtes dans quelque chose. Nous sommes dans quelque chose. Cette carte postale est votre ticket. S’il vous plaît, venez. Et nous avons fait un spectacle.

Carol Burnett pour Variété. Victoria Stevens pour Variété

Carol Burnett (à gauche) et Vicki Lawrence dans « The Carol Burnett Show » en 1973. Getty Images

Carol Burnett à l’after-party Apple TV+ Emmys le mois dernier. FilImage

Burnett a participé à de nombreuses réunions sur l’égalité salariale au fil des ans.

« À un moment donné, j’appelais d’autres célébrités. Je ne dirai pas qui, mais j’ai un homme, une très grande star, qui en parle. Il a dit : « Je ne veux pas faire ça, parce que cela signifie que toutes les femmes vont fumer des cigares. » ‘D’ACCORD? Ils pourraient fumer des cigares maintenant ! Nous ne les arrêterons pas s’ils veulent s’allumer. Est-ce la chose la plus stupide que vous ayez jamais entendue ? Qu’en est-il d’un salaire égal pour un travail égal ?

Dans ses premières années, Burnett a déclaré que lorsqu’elle perdait un rôle au profit d’une autre femme, « ce qui m’empêchait d’être déçue ou abattue était une pensée merveilleuse : ce n’était pas mon tour ; c’était son tour. Cela m’a évité d’être triste.

Carol Burnett lors d’une projection de « Bob Mackie: Naked Illusion » dimanche. Getty Images pour le Festival du film de Newport Beach

Burnett a également déclaré qu’elle avait fait un choix délibéré de rester en dehors de la politique, car elle n’avait jamais publiquement soutenu un candidat.

« Cela semble ringard, mais je veux que les gens soient à nouveau heureux, qu’ils aiment et soient joyeux, et c’est ce que je considère comme une possibilité. »