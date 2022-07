Pourquoi Campbell Soup a détesté, puis adopté, les peintures de boîtes de soupe d’Andy Warhol

Peu de temps après, la société a envoyé un avocat.

Ainsi a commencé une relation de haine et d’amour de plusieurs décennies entre l’artiste et l’entreprise. Tout a commencé avec un immense scepticisme, mais Campbell a fini par adopter l’œuvre d’art et a même parrainé une exposition Warhol au Metropolitan Museum of Art.

Le partenariat éventuel de Campbell avec le domaine Warhol présageait la convergence du grand art, de la publicité, de l’image de marque et de la mode qui est monnaie courante aujourd’hui.

Lorsque la marque Campbell a été présentée dans les œuvres d’art de Warhol en 1962, le président et chef de la direction, William Beverly Murphy, “a indiqué qu’il avait des inquiétudes initiales” concernant l’utilisation des marques de la société, selon la société, ce qui a incité l’avocat à visiter la Ferus Gallery. .

Une ordonnance de cesser et de s’abstenir a été envisagée. Mais en juillet 1962, John T. Dorrance, Jr., le fils de l’inventeur de la soupe condensée, venait de prendre la présidence. Il était un collectionneur d’art passionné et bien établi dans le monde de l’art. Au fur et à mesure que la critique du spectacle montait – “Est-ce de l’art?” – la publicité aussi. Pour quelque raison que ce soit, l’entreprise a transmis une action en justice.

De plus, l’exposition de la galerie se portait mal, avec seulement cinq des œuvres vendues pour environ 100 $ chacune, bien qu’une soit allée à la star hollywoodienne Dennis Hopper.

Warhol, né en 1928 à Pittsburgh, fils d’immigrés slovaques, était encore plus connu comme illustrateur commercial pour des marques de chaussures et de grands magasins que comme artiste plasticien. Le galeriste Irving Blum a décidé que les peintures valaient peut-être plus en tant que groupe un jour et les a toutes rachetées. Cela se révélerait prémonitoire.

Pendant ce temps, la prochaine série de Warhol était celle des célébrités et, avec Elvis et Marilyn remplaçant Onion and Tomato, cette émission s’est vendue.

Les consommateurs envoient leurs étiquettes pour un Warhol

En 1964, c’est Campbell qui a tendu la main à l’artiste.

Selon une lettre dans ses archives, un responsable du marketing produit a écrit à Warhol: “Votre travail a suscité beaucoup d’intérêt ici chez Campbell soup company.” Quelques caisses de soupe à la tomate, soi-disant le favori de l’artiste, ont été envoyés à son domicile à New York en remerciement.

Le directeur a même fait allusion obliquement à un échange: “J’avais espéré pouvoir acquérir l’un de vos tableaux de soupe Campbell peut étiqueter – mais je crains que vous ne soyez devenu beaucoup trop cher pour moi”, a-t-il écrit. Il n’y a aucune documentation sur le fait qu’il obtienne de l’art de la soupe gratuite en conséquence. Mais Beth Jolly, vice-présidente des communications de Campbell pour les repas et les boissons, a noté que l’entreprise avait fini par en commander un pour un membre du conseil d’administration qui prenait sa retraite la même année.

En 1966, le partenariat est devenu officiel. Campbell a invité les consommateurs à envoyer quelques étiquettes de canette et 1,00 $ en échange d’une robe en papier conçue par Warhol. La promotion a été un succès. La robe se vend maintenant pour environ 20 000 $ dans les galeries d’art et en ligne et fait partie de la collection du Metropolitan Museum of Art Costume Institute.

Pas de vente

Mais Campbell n’était toujours pas convaincu que les peintures de ses canettes étaient de l’art.

En 1970, lorsque la maison de vente aux enchères Sotheby’s a organisé sa toute première vente d’art contemporain, elle présentait une “Canette avec étiquette écaillée” de Warhol avec une enchère de départ suggérée de 20 000 $.

La maison de vente aux enchères a contacté Campbell et la famille Dorrance pour voir s’ils étaient intéressés par l’achat, mais “on m’a dit qu’ils ne montraient aucun intérêt”, explique David Nash, qui a travaillé sur cette première vente et est finalement devenu responsable de l’art impressionniste et moderne au commissaire-priseur.

(Ironiquement, Nash a continué à faire beaucoup d’affaires avec la famille : en 1989, il a supervisé John T. Dorrance, Jr., vente immobilière d’œuvres d’art et de meubles. Rempli de Picasso et de Matisse, mais toujours pas de Warhol, il a levé 124 millions de dollars et a battu le record d’alors pour une collection.)

Pendant ce temps, Warhol s’est montré très fidèle à la marque – il ne s’est pas éloigné de Lipton, bien qu’il ait fait de l’art de la bouteille de Coca-Cola – et les boîtes et boîtes de soupe Campbell ont fait des apparitions régulières dans ses productions et dans ses interviews et l’émission MTV des années 1980. .

Warhol est décédé subitement, en 1987, à l’âge de 58 ans. Sa notoriété n’a fait que grandir.

Cela a aidé la valeur des œuvres d’art de la soupe qu’elle est devenue une série d’impression extrêmement populaire et qu’elle a eu deux interprétations opposées par les critiques.

Certains ont soutenu que le travail était une critique âpre mais intelligente de la production de masse, même du capitalisme, tandis que d’autres y voyaient un mur de soupe plus réconfortant, davantage sur l’Amérique et les options et la prospérité d’après-guerre.

En 1996, Blum a vendu l’ensemble original de 32 peintures en boîte au Museum of Modern Art de New York dans le cadre d’une vente partielle / cadeau d’une valeur de 15 millions de dollars. (Le record d’enchères pour n’importe quel Warhol est de 195 millions de dollars, établi plus tôt cette année pour “Shot Sage Blue Marilyn”.)

En 2012, la société de soupe a publié une série promotionnelle «en édition limitée» de boîtes de soupe avec l’interprétation de Warhol des étiquettes de la société en différentes couleurs. Il a également été le sponsor de l’éducation et des événements de l’exposition “Regarding Warhol: Sixty Artists, Fifty Years” du Met Museum.

Aujourd’hui, la société a une boîte de soupe accrochée à son siège social de Camden, dans le New Jersey, a déclaré Jolly, et continue de travailler avec la Fondation Andy Warhol pour les arts visuels dans des projets caritatifs et, plus récemment, sur des sweats à capuche et d’autres vêtements sous licence.

Mais le domaine Warhol n’a pas échappé à toutes les batailles de marques.

La Cour suprême a déclaré en mai qu’elle se saisirait d’une affaire concernant la question de savoir si le défunt peintre avait enfreint le droit d’auteur d’un photographe lorsqu’il avait créé une série de sérigraphies du musicien Prince. Ils ont utilisé une image de la photographe Lynn Goldsmith comme matériau source.

Et tandis que la fondation Warhol a fait valoir, presque toujours avec succès devant les tribunaux inférieurs, que l’utilisation du travail par Warhol est “transformatrice”, l’affaire a de grandes implications pour les artistes qui s’inspirent ou s’approprient des images préexistantes.