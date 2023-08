Pourquoi Camille Lamb a-t-elle quitté « Under Deck » ? La raison pour laquelle elle a été licenciée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Laurent Bassett/Bravo

Camille Lamb était dans la saison 10 de Sous le pont.

Elle a été renvoyée par le capitaine Sandy Yawn.

Camille a rejoint OnlyFans après avoir quitté la série.

Camille Agneau pourrait avoir l’une des sorties les plus mémorables de tous les temps Sous le pont. Camille a rejoint l’émission Bravo pendant la saison 10 en tant que matelot de pont et hôtesse de l’air et elle a causé beaucoup du drame. Camille a trop secoué le bateau pour Capitaine Sandy Yawn‘aime, alors elle s’est fait virer. Mais la bombe blonde ne s’est pas éteinte tranquillement.

La sortie de Camille de Sous le pont fait pour la grande télévision. Voici tout ce que vous devez savoir sur les raisons du départ de Camille Sous le pont et ce qu’elle fait maintenant.

Combien de temps a été Camille Lamb Sous le pont?

Sous le pont les fans ont rencontré Camille lors de la saison 10, qui a été créée en novembre 2022. Camille était à la fois matelot de pont et hôtesse de l’air sur le bateau, ce qui signifie qu’elle devait travailler entre les équipes intérieures et extérieures. Elle recevait des commandes de Capitaine Lee Rosbach jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le capitaine Sandy à la mi-saison en raison de problèmes de santé. Le temps de Camille dans la série a été rempli de drames. Elle s’est souvent heurtée à la deuxième hôtesse de l’air Alissa Humber et elle a eu une « boatmance » avec un matelot Ben Willoughby. Elle a été licenciée lors de l’épisode 9 diffusé le 23 janvier 2023.

Pourquoi Camille Lamb est-elle partie Sous le pont?

Après s’être battue avec d’autres membres d’équipage et ne pas avoir fait son travail correctement, le capitaine Sandy a finalement donné la botte à Camille. « J’ai juste l’impression qu’être relâchée est la dernière chose que je veux faire », a déclaré Camille lorsqu’on lui a dit qu’elle avait été licenciée. Le capitaine Sandy a expliqué à Camille qu’elle lui avait déjà donné plusieurs chances de se racheter et que Camille n’avait pas réussi à mieux performer. Camille a qualifié son tir de « débauche » envers le capitaine Sandy. « Je suis très, très énervée », a déclaré Camille dans un confessionnal. « J’ai fait tout mon possible pour plaire à ces gens. Je ne mérite pas d’être viré. C’est des taureaux ***.

Camille a tout de suite confronté Chef Rachel Hargrove qui a dit que Camille était « argumentative » et « combative » quand elle buvait. Camille est allée parler au chef steward Fraser Olender qui a appelé Camille pour sa mauvaise « attitude ».

Après avoir informé le reste de l’équipage qu’elle avait été renvoyée, Camille a eu un adieu en larmes avec Ben alors qu’elle quittait le navire. Dans un confessionnal, Camille a déclaré: «J’ai essayé de donner du f ***, et j’en ai fini de donner du f ***. Je connais le travail que j’ai fait. Je suis fier du travail que j’ai fait. Camille sort. Laisse tomber le putain de micro. Camille est sortie.

Que fait Camille Lamb maintenant ?

Camille a annoncé qu’elle rejoindrait OnlyFans en mars 2023. Son compte a un abonnement de 19,99 $ par mois. Camille partage également des photos et des vidéos risquées sur son Instagram.

Camille s’est également concentrée sur sa carrière musicale récemment. N’oubliez pas que Camille est effectivement apparue sur Idole américaine saison 19 en 2021 ! Elle a sorti sa chanson « Cool Like Me » en février et le clip en mars.