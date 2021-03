Pendant des années, Cameron Diaz a joué dans les superproductions hollywoodiennes. De Le mariage de mon meilleur ami et Il y a quelque chose à propos de Marie à les anges de Charlie et Les vacances, l’actrice de 48 ans a fait un coup après l’autre.

Mais après la sortie en 2014 de Annie, elle s’est arrêtée et n’est plus revenue au théâtre depuis. Pourtant, elle a été occupée. Diaz marié Benji Madden en 2015, et le couple a annoncé l’année dernière avoir accueilli une petite fille, Raddix. Elle a également publié Le livre de la longévité (le suivi d’elle New York Times Best-seller Le livre du corps), a investi dans un certain nombre d’entreprises et a lancé sa propre marque de vin, Avaline.

On dirait que Diaz n’a pas non plus l’intention de revenir au grand écran. Lors d’un récent entretien avec Yahoo Finance présente, elle a rappelé comment un de ses amis producteurs a également travaillé sur de grands films mais a changé ses priorités après avoir fondé une famille.

«Sa famille a commencé à évoluer et je l’ai vue dire:« Oh, attendez, je n’ai que 100% »», se souvient la quadruple nominée aux Golden Globes. « Vous n’avez que 100%, nous n’avons pas deux 100%, nous avons 100%. N’est-ce pas? Alors vous devez rompre ce 100% … combien allez-vous donner à votre famille? Combien allez-vous donner à votre carrière? «