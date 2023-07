Pourquoi Burnley prévoit-il de dépenser 19 millions de livres sterling pour James Trafford – un adolescent sans expérience de pointe ?

C’est un accord qui a divisé les opinions, mais James Trafford deviendra la prochaine arrivée de Burnley dans la fenêtre de transfert pour un montant initial de 15 millions de livres sterling plus un potentiel de 4 millions de livres sterling de modules complémentaires.

Il s’agit d’une signature de déclaration et met en évidence la croyance de Burnley dans le joueur, mais il est indéniable qu’il s’agit d’un pari calculé faisant confiance à un jeune gardien de but sans expérience en Premier League.

Burnley est vendu sur le talent et le potentiel et était donc prêt à payer une redevance initiale qui équivaut aux dépenses de transfert record du club pour un individu.

Les supporters auront la chance de voir le jeune en action lors de la demi-finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans contre Israël mercredi, même si le débat est certain de continuer à gronder.

Qui est James Trafford ?

Le joueur de 20 ans, qui mesure 6 pieds 6 pouces, a rejoint l’académie de Manchester City en 2015 en provenance de Carlisle à l’âge de 12 ans et a gravi les échelons chez les champions de Premier League.

Son premier aperçu du football senior est venu en Ligue 1 à Accrington Stanley au cours de la première moitié de la saison 2021-22 avant de déménager à Bolton Wanderers, où il a passé les 18 derniers mois en prêt.

La saison dernière, il a participé au succès du Trophée PapaJohn du club et a aidé l’équipe d’Ian Evatt à se qualifier pour les barrages de League One. Il a terminé la saison avec un record du club de 26 feuilles blanches, dont huit feuilles blanches consécutives à domicile (un autre record), et a été nommé jeune joueur de la saison du club aux côtés du prêteur de Liverpool Conor Bradley.

C’est un personnage confiant et ses ambitions ont été de devenir un gardien de but de Premier League et de s’imposer comme le n ° 1 de l’Angleterre au cours de sa carrière.



L’entraîneur de Burnley, Vincent Kompany (Photo : Gareth Copley/Getty Images)

Pourquoi Burnley le veut-il ?

Le club a cherché à se renforcer dans tous les départements cet été, et le gardien de but n’a pas fait exception.

Kompany a été repéré lors d’une mission de repérage de gardiens de but au Danemark en train de regarder Mads Hermansen de Brondby IF, et il était clair que ce n’était pas seulement pour trouver un remplaçant pour Arijanet Muric, mais pour trouver un nouveau numéro un.

Trafford a déclaré publiquement qu’il voulait jouer au football, il arrivera donc dans le but d’être immédiatement le premier choix du club, malgré son manque d’expérience au plus haut niveau.

C’est dur pour Muric, qui a joué un rôle important lors de la campagne gagnante du championnat, aidant Burnley à conserver le meilleur bilan défensif de la ligue, tout en s’améliorant et en paraissant plus assuré au fil de la saison.

Mais des points d’interrogation subsistent quant à savoir s’il est assez bon pour la Premier League, en particulier sa capacité à commander sa région. La distance de dépassement est là, mais le radar ne fonctionne pas toujours.

Trafford figurait en bonne place sur la liste restreinte de Burnley aux côtés de Bart Verbruggen d’Anderlecht, que Burnley avait tenté de signer en 2022. Ils étaient rivalisés pour sa signature par Brighton & Hove Albion et l’international néerlandais a finalement choisi de rejoindre le projet passionnant de Roberto De Zerbi sur la côte sud.

Ils voient Trafford comme un gardien de but excitant et prometteur qui a beaucoup de place pour se développer et grandir, mais peut aussi les rendre meilleurs immédiatement. Kompany a de nombreux contacts à Manchester City, et les rapports auront sans aucun doute contribué à les convaincre que le risque en vaut la peine.

Vaut-il vraiment 19 millions de livres sterling?

Eh bien, il y a deux façons de voir cela. Le potentiel semble énorme, et il est à la fois très bien noté par Manchester City et se comporte bien pour les moins de 21 ans d’Angleterre aux Championnats d’Europe.

« Je pense que James a montré dans ce tournoi qu’il est un gardien de but de haut niveau et très régulier », a déclaré aujourd’hui l’entraîneur anglais Lee Carsley. « Il est juste de dire qu’il a été très impressionnant à l’entraînement et que les gars ont été très impressionnés par son niveau de constance. Je suis sûr qu’il aura un grand avenir devant lui. »

De plus, regardez la situation dans son ensemble et cela correspond au modèle de Burnley : achetez du potentiel, développez-le, puis revendez-le à profit .

Les gardiens de but peuvent souvent être sous-évalués pour l’importance réelle de leur position. Ils ne sont pas seulement la dernière ligne de défense, mais aussi cruciaux si les équipes ont pour philosophie de jouer depuis l’arrière. Cela pourrait être un investissement sur lequel Burnley reviendra dans quelques années et se félicitera.

ALLER PLUS LOIN Des réflexes rapides et une distribution précise peuvent amener Trafford, prêté par Bolton City, au sommet

Cependant, la pression est sur Trafford. Il va être occupé avec Burnley qui monte dans l’élite et leur domination dans les jeux diminuera. Le joueur de 20 ans n’a jamais joué de match de compétition pour Manchester City et son expérience au niveau senior ne s’étend qu’à la Ligue 1. La Premier League est un tout autre animal et il va devoir apprendre sur le tas rapidement.

Des comparaisons peuvent être établies avec Gavin Bazunu, qui a effectué le même type de déménagement l’été dernier (à Southampton) pour un montant légèrement inférieur, et bien que le potentiel soit clair, les difficultés de croissance alors qu’il s’adaptait à la Premier League étaient évidentes et il a mis fin à la saison hors de l’équipe, et avec Southampton relégué.

Trafford a également signé un contrat de cinq ans avec Manchester City l’été dernier, de sorte qu’il ne pouvait pas être utilisé comme monnaie d’échange pour aider les négociations de Burnley. City ne subissait aucune pression pour vendre.

Quel trou cela a-t-il fait dans le budget de Burnley?

Beaucoup d’argent a déjà été versé cet été, Trafford rejoignant ses collègues entrants Jordan Beyer (15 millions d’euros), Dara O’Shea (7 millions de livres sterling), Michael Obafemi (3,5 millions de livres sterling) et Lawrence Vigouroux (gratuit) mais ils n’ont pas fini de dépenser .

Il y a encore un certain nombre de domaines qui doivent être abordés. Les poursuites du trio de championnat Jack Clarke, Zian Flemming et Nathan Tella continuent d’être explorées. Un accord pour le milieu de terrain de Hoffenheim, Jacob Bruun Larsen, était censé progresser avant que les freins ne soient freinés.

Le milieu de terrain central et l’arrière gauche doivent également être abordés. Ils étudient un accord de prêt pour le défenseur du Borussia Dortmund Soumalia Coulibaly et l’intérêt reste pour deux arrières droits; Cody Drameh (Leeds United) et Noah Sadiki (Anderlecht).

Et qu’en est-il des autres gardiens de Burnley ?

Le déménagement de Trafford laisse un gros point d’interrogation sur l’avenir de Muric qui a fait le même pas l’été dernier. Il serait un n ° 2 solide si, comme prévu, Trafford lui arrachait le maillot n ° 1, mais l’international kosovar voudra jouer et il est peu probable que Burnley se dresse sur son chemin si une offre appropriée est déposée.



Arijanet Muric (Photo : Matt McNulty/Getty Images)

L’arrivée de l’ancien gardien de but de Leyton Orient Lawrence Vigouroux ajoute plus d’intrigue alors que le joueur de 29 ans visera la place de deuxième choix avec les jeunes Denis Franchi et Charlie Caspar qui se disputeront la place de troisième choix.

Bailey Peacock-Farrell devrait quitter le club cet été à la recherche du football en équipe première. Il s’est avéré être un remplaçant fiable pour Muric la saison dernière et a fait des progrès positifs avec ses coups de pied et son jeu par l’arrière.

Reportage supplémentaire : Dan Sheldon

(Photo du haut : John Walton/PA Images via Getty Images)