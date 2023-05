Pourquoi BT Sport change-t-il son nom en TNT Sport ? Tout ce que vous devez savoir sur le changement de marque de la chaîne

BT Sport devrait changer son nom en TNT Sports cet été, ce qui signifie que le football de la Premier League et de la Ligue des champions sera diffusé sur une nouvelle chaîne à partir de la saison de football 2023/24.

Le changement de nom de chaîne a été annoncé en février 2023, après que BT Sport a négocié une coentreprise avec Warner Bros Discovery pour combiner leurs réseaux respectifs.

Mais qu’est-ce que cela signifie réellement pour les téléspectateurs au Royaume-Uni et en Irlande, et qu’est-ce que TNT Sports ?

Qu’est-ce que TNT Sports ?

Filiale de Warner Bros Discovery, TNT Sports est déjà un diffuseur sportif en direct ailleurs dans le monde, diffusant le football national et européen à travers l’Amérique du Sud, ainsi que la NBA, la NHL et la NCAA aux États-Unis.

Le président et directeur général de Warner Bros Discovery Sports Europe, Andrew Georgiou, a déclaré : « Le nom de TNT Sports est déjà synonyme de sport en direct haut de gamme dans un certain nombre de pays à travers le monde et un signe supplémentaire de l’échelle mondiale et de l’expertise que Warner Bros Discovery apporte. à son partenariat avec BT. »

Pourquoi BT Sport change-t-il de nom ?

En septembre 2022, BT Sport et Warner Bros Discovery ont annoncé une joint-venture qui fusionnerait à terme les chaînes BT Sport avec Eurosport UK – détenue par Warner Bros Discovery – pour offrir une collection plus étendue d’offres sportives aux fans.

TNT Sports étant déjà un nom établi ailleurs dans le monde, la fusion vise à permettre à BT Sport de devenir plus efficace et d’offrir un produit plus premium.

Marc Allera, PDG de la division consommateurs de BT, a déclaré : « Nous avons annoncé que nous faisons un autre pas important dans nos plans avec Warner Bros Discovery pour réunir le meilleur de BT Sport et d’Eurosport sous un même toit.

« TNT Sports est le nouveau nom qui remplacera BT Sport, à partir de juillet 2023. Cela marque la prochaine étape logique pour BT Sport ainsi que la transformation plus large de l’activité grand public de BT.

« Une fois lancée, elle deviendra une nouvelle offre sportive haut de gamme extrêmement excitante pour les clients. Je suis vraiment fier de nos équipes, qui ont travaillé au rythme de la création d’une plate-forme plus efficace qui verra cette nouvelle marque de sport au Royaume-Uni et l’Irlande ont pris vie pour la première fois avant le début de la saison de football 2023/24. »

Quand BT Sport changera-t-il de marque en TNT Sports ?

TNT Sports remplacera le nom de BT Sport à partir de juillet 2023. Ce changement est prévu avant la saison de football 2023/24 au Royaume-Uni et en Irlande.

Eurosport devrait éventuellement être intégré au nom de TNT Sports, mais il restera sa propre entité jusqu’après les Jeux olympiques de Paris 2024, car il est titulaire des droits pour les Jeux.

Depuis 2013, BT Sport a télévisé les matchs de Premier League chaque week-end et est devenu le diffuseur exclusif de la Ligue des champions et de la Ligue Europa au Royaume-Uni en 2015. La Ligue de conférence Europa fait désormais également partie du package.

L’accord court jusqu’en 2024, ce qui signifie qu’il se poursuivra sous le pseudonyme de TNT Sports. De même, BT Sport a actuellement un accord avec la Premier League pour diffuser 52 matchs en direct par saison, jusqu’en 2025.

Combien coûte TNT Sports ?

Actuellement, un Abonnement mensuel BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) coûte 29,99 £, offrant un accès à toutes les chaînes et découverte + sans contrat à durée déterminée. Pendant ce temps, les abonnés sous contrat de 24 mois paient 18 £ par mois.

Dans l’état actuel des choses, aucun changement de prix pour les abonnés existants de BT Sport n’a été signalé lors du changement de marque en TNT Sports, bien qu’il n’y ait aucune indication qu’une augmentation ait été exclue à l’avenir non plus.