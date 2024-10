Pourquoi Bruce Springsteen a décidé de changer de setlist, terminer par cette chanson

Peu de choses vous feront vous sentir plus vivant qu’un concert de Bruce Springsteen.

Mais lorsque Springsteen et le E Street Band sont revenus sur scène en 2023 après une pause de six ans, le fil conducteur de la tournée a été la mort.

Ou du moins la mortalité, comme le souligne « Road Diary », le documentaire sur Springsteen, son groupe sacré, la vie en tournée et l’inévitable traction du temps. Le film de plus de deux heures arrive sur Hulu le 25 octobre.

En ce qui concerne les révélations de cette chronique visuelle, la plus importante vient de l’épouse de Springsteen, Patti Scialfa, révélant qu’elle vit avec un cancer rare appelé myélome multiple depuis 2018.

Mais le film révèle des thèmes profonds et un aperçu de la façon dont le Boss crée des expériences musicales imitables pour les fans.

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

Plus:Bruce Springsteen s’exprime sur « l’énorme pression » exercée sur l’industrie musicale après la mort de Liam Payne

Springsteen choisit sa setlist pour « compléter le récit »

Springsteen, qui a eu 75 ans en septembre, se concentre immédiatement sur l’importance d’une setlist lorsque lui et les E Streeters se réunissent dans un théâtre de Red Bank, New Jersey pour « se débarrasser des toiles d’araignées » et préparer leur tournée 2023 (qui a prolongé jusqu’en 2025).

C’est la première fois qu’il est capable d’interpréter des chansons de « Letter to You », son profond 20ème album studio sorti pendant la vague COVID de 2020, et il est en mission.

La setlist, dit Springsteen dans le documentaire réalisé par un ami de confiance et cinéaste Thom Zimny, communiquera l’histoire aux fans. « Dans 25 chansons, j’ai choisi de me concentrer sur ce qui compléterait le récit de ce que je voulais dire et permettrait au public de savoir qui je suis à ce stade de ma vie professionnelle », dit-il.

Pour un collectif presque aussi célèbre que The Grateful Dead pour mélanger les chansons et sortir des surprises à chaque concert, la première tranche de spectacles en 2023 a fait preuve d’une discipline méticuleuse.

Pourquoi Springsteen termine son set avec cette chanson

À quelques exceptions près, le quatuor d’ouverture comprenait « No Surrender », « Ghosts », « Prove it All Night » et « Letter to You ». À zéro exception – même pendant la série actuelle de spectacles d’automne – Springsteen a terminé ses concerts sur scène seul avec sa guitare acoustique pour laisser aux fans une douce méditation sur la perte et la spiritualité, « Je te verrai dans mes rêves. »

« Il est d’une importance vitale qu’il relie les pensées et les sentiments sous-jacents qui rendent ce spectacle différent de tous les autres spectacles qu’il a réalisés », dit une voix non identifiée qui ressemble à Jon Landau, le manager de Springsteen depuis près de 50 ans. (Un petit bémol à propos du documentaire : les membres du groupe ne sont identifiés qu’une seule fois et, étant donné l’énormité du E Street Band, il est souvent difficile de déterminer qui parle sur les images des spectacles et les gifles dans les coulisses.)

Plus:Les Grateful Dead nommés Personnes MusiCares de l’année : comment ils seront honorés Semaine des Grammys

Tout au long du film, il y a des clins d’œil aux membres décédés du groupe. Danny Federicidécédé en 2008, et Clarence Clemons, décédé en 2011 (« Clarence et moi, nous étions des parties différentes du même corps spirituel », dit Springsteen). Cela confirme également ce que les fans avaient déjà déduit – que l’ajout à la setlist de « Équipe de nuit, » La reprise émouvante de Springsteen de l’hommage des Commodores de 1985 à Jackie Wilson et Marvin Gaye est un chapeau à Federici et Clemons.

Mais curieusement, étant donné le thème dominant de la mortalité, il est curieux de savoir pourquoi il n’y a aucune mention des ulcères gastroduodénaux débilitants qui ont forcé Springsteen à quitter la route au cours des quatre derniers mois de 2023 avant son retour avec le groupe en mars.

Un segment axé sur une base de fans aussi fervents dans certaines parties de l’Europe (Barcelone en particulier) qu’aux États-Unis, offre des aperçus qui concernent autant le temps qui passe que l’exubérance de « Born to Run ».

« Nous ne nous attendons pas à ce qu’il tourne éternellement », déclare un fidèle irlandais. « Nous voulons profiter de chaque instant de cela… juste au cas où. »