Les 49ers ont perdu un autre match pour prolonger leur séquence de défaites à trois, ce qui signifie que le quart-arrière Brock Purdy sera au centre des critiques nationales jusqu’à ce qu’ils reprennent le terrain dans deux semaines.

Ce fut le cas lors de l’émission “First Take” d’ESPN lundi matin, alors que Stephen A. Smith, Shannon Sharpe et Dan Orlovsky débattaient de la question de savoir si San Francisco avait un problème de quart-arrière.

“Tout ce que vous venez de décrire est un problème de quart-arrière. Le fait est que si vous avez un quart-arrière qui doit affronter Joe Burrow et qu’il ne peut pas répondre à l’appel, c’est un problème de quart-arrière”, a soutenu Smith. “Je comprends [George] Kittle a réussi 149 verges en réception, [Brandon] Aiyuk a reçu 109 verges. Purdy a lancé sur 365 verges. D’un point de vue statistique, cela s’annonce plutôt une bonne journée.

“Mais laissez-moi vous lancer cela. Dans les matchs où ils sont à égalité ou menés en seconde période, Purdy a obtenu deux passes de touché. [and] sept interceptions. Nous devons prendre cela en considération. »

Le receveur de San Francisco, Deebo Samuel, a raté les deux derniers matchs alors qu’il se remettait d’une blessure à l’épaule, et son absence s’est fait sentir pour l’offensive autrefois dominante des 49ers.

Une autre brèche dans l’offensive a été le plaqueur gauche vedette Trent Williams, qui a également raté les deux derniers affrontements contre les Vikings du Minnesota lors de la semaine 7 et la rencontre de la semaine 8 de dimanche avec les Bengals de Cincinnati.

Mais Smith estime qu’en tant que leader de l’équipe, Purdy devrait le reconnaître et trouver un moyen d’intensifier ses efforts en leur absence. Et il ne pense pas que le fait de manquer une arme offensive parmi les nombreuses dont disposent les 49ers devrait affecter Purdy et l’équipe autant qu’elle l’a fait.

“Avec Deebo, il a complété 71 pour cent de ses passes, huit touchés, zéro interception, 121 notes de passeurs. Sans Deebo, 65 pour cent de pourcentage d’achèvement, quatre passes TD, cinq interceptions, 82,7 notes de passeurs. C’est une putain de baisse de près de 40 pour cent. “, a déclaré Smith. “Je vous dis ceci : je comprends que Purdy peut jouer. Je ne veux pas que vous l’interprétiez comme si le frère ne pouvait pas jouer ou qu’il ne méritait pas d’être le quart partant.

“Mais quand on voit un mec partir, mais tu as Aiyuk, et tu as McCaffrey et tu as Kittle et tu as Kyle Shanahan, et parce que ce mec est absent, tu as des problèmes ? Tu es un problème. Je’ Je suis désolé. De combien avez-vous besoin en tant que quarterback ? Il y a beaucoup de quarterbacks dans la ligue qui n’ont pas ces pièces complémentaires que je viens de souligner. Ils y parviennent. Si vous êtes Brock Purdy, vous devez trouver un moyen d’intensifier “.

Smith a déclaré qu’il pensait que Purdy trouverait un moyen d’intensifier ses efforts, et les 49ers n’ont pas perdu une once de confiance en leur QB. Mais ils reconnaissent qu’il y a un problème qu’ils doivent résoudre avant leur rencontre du 12 novembre avec les Jaguars de Jacksonville, ce n’est tout simplement pas un problème de quart-arrière à leurs yeux.

