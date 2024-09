Pourquoi Broadcom, Taiwan Semiconductor et Arm Holdings ont chuté lundi

Actions de Broadcom (NASDAQ : AVGO), Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan (NYSE : TSM)et Armes à feu (NASDAQ : ARM) Les actions de Broadcom et de TSMC ont clôturé en baisse de 2,2%, 2% et 6,1% lundi. Les actions de Broadcom et de TSMC ont encore baissé au cours de la journée, mais se sont redressées pendant les échanges.

Ces trois entreprises sont des fournisseurs clés de la Pomme iPhone. Hier, un analyste réputé d’Apple basé en Asie a écrit que les commandes initiales pour l’iPhone 16 étaient plus faibles que prévu. Ainsi, ces trois actions ont chuté en réaction à cette nouvelle.

Et voilà pour le « Supercycle » de l’iPhone ?

Lundi, l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo a écrit un article de blog sur Medium décrivant une première estimation pessimiste de l’iPhone 16. Kuo a écrit que sur la base des premières vérifications des canaux auprès des fournisseurs et des données de précommande extraites des sites Web d’Apple, il estime que les ventes de précommandes d’Apple au cours du premier week-end n’ont été que de 37 millions. Cela représenterait une baisse de 12,7 % par rapport à l’année dernière, la différence étant une baisse des précommandes du modèle « Pro » par rapport à 2023.

Cela a peut-être surpris certains de ceux qui s’attendaient à un iPhone « Supercycle », en raison de l’introduction de la plateforme d’intelligence artificielle (IA) d’Apple, Apple Intelligence. Cependant, Kuo souligne qu’Apple Intelligence ne sera pas disponible au lancement ce mois-ci, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de précommandes pour le modèle Pro. Les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles avant la sortie d’iOS 18.1 en octobre. Et même dans ce cas, toutes les fonctionnalités d’IA évoquées lors de la conférence WWDC de juin ne seront probablement pas disponibles à ce moment-là.

Outre les explications d’Apple Intelligence, Kuo estime également que la faiblesse de l’économie chinoise et la forte concurrence intérieure chinoise ont joué un rôle dans la faiblesse des précommandes d’iPhone. La Chine a représenté 17,2 % du chiffre d’affaires total d’Apple au cours du dernier trimestre.

TSMC, la plus grande fonderie au monde, fabrique les processeurs de téléphones Apple de la série A, qui sont basés sur l’architecture Arm. Broadcom utilise également TSMC et conçoit le résonateur acoustique en vrac (FBAR), le Wi-Fi, le Bluetooth et les puces de charge rapide de l’iPhone. Apple est donc un client clé de ces trois sociétés. D’où la baisse uniforme des actions lundi après que chacune d’elles ait connu une semaine forte la semaine dernière.

Les rumeurs sur l’iPhone abondent toujours à cette période de l’année

Avant d’abandonner ces actions en masse, sachez que nous vivons à une époque de l’année où toutes sortes de rumeurs et de prévisions sur Apple émergent de la part d’analystes basés en Asie. Parfois, elles se révèlent vraies, mais d’autres fois, elles ne le sont pas.

De plus, les taux d’intérêt à court terme étant toujours élevés, les consommateurs pourraient retarder les achats importants, comme un nouvel iPhone, à moins que cela ne soit nécessaire. Au-delà des premiers utilisateurs fortunés, il est possible que beaucoup d’entre eux attendent de voir et d’entendre ce que leurs amis et d’autres personnes ont vécu avec Apple Intelligence avant de précommander un téléphone. Comme indiqué, ces fonctionnalités ne seront pas introduites avant octobre.

Par conséquent, même si les précommandes sont faibles actuellement, le déploiement d’Apple Intelligence et les baisses de taux d’intérêt probables à partir de cette semaine pourraient être des catalyseurs pour l’iPhone plus tard dans la saison des fêtes. Je considère donc les nouvelles d’hier comme du bruit. Mais si la demande reste faible même après les baisses de taux et l’introduction d’Apple Intelligence, cela pourrait être une raison supplémentaire de s’inquiéter.

Parallèlement, chacun de ces fournisseurs d’Apple dispose également d’un fort potentiel de croissance dans le domaine de l’IA en dehors de l’iPhone. Broadcom fabrique les puces réseau clés pour les centres de données IA, ainsi que des ASIC personnalisés pour les accélérateurs IA conçus par plusieurs géants du cloud. Arm a également été mis à niveau la semaine dernière en raison des perspectives d’une pénétration accrue des centres de données IA de pointe. Parallèlement, TSMC a récemment annoncé de solides chiffres de vente pour le mois d’août, probablement grâce à de fortes commandes de GPU pour centres de données liés à l’IA.