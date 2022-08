Pourquoi Brittney Griner et d’autres athlètes choisissent le cannabis contre la douleur

Dennis Jensen, chercheur à l’Université McGill à Montréal, a déclaré que la légalisation de la marijuana au Canada en 2018 a ouvert la porte à davantage de recherches là-bas.

“Il y a beaucoup d’anecdotes, il y a beaucoup de rapports d’athlètes individuels, mais la recherche ne soutient pas ou ne réfute pas nécessairement tout ce qu’ils disent pour l’instant”, a-t-il déclaré.

Riley Cote, un ancien membre des Flyers de Philadelphie de la LNH, a déclaré qu’il avait essayé la marijuana en tant que jeune joueur et avait constaté que cela soulageait sa douleur de se battre pendant les matchs, même s’il ne comprenait pas pourquoi. Il a cofondé Athletes for CARE, une organisation à but non lucratif qui promeut l’éducation et la recherche sur l’utilisation du cannabis et du chanvre comme alternatives thérapeutiques. Il reçoit des fonds de sociétés de produits et de marques de cannabis.

Anna Symonds, joueuse de rugby professionnelle et membre d’Athletes for CARE, a déclaré qu’elle avait le cœur brisé et frustrée lorsqu’elle a appris pourquoi Griner avait été détenu. “C’est ridicule que le cannabis soit criminalisé, et cela cause beaucoup plus de problèmes qu’il ne pourrait jamais en résoudre”, a-t-elle déclaré.

Symonds a déclaré qu’elle avait essayé des analgésiques et des relaxants musculaires pour soulager la douleur des spasmes musculaires et des hernies et des disques bombés dans son dos. Rien, dit-elle, ne fonctionnait comme le cannabis.