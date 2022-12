Pourquoi Brittney Griner a été libérée de sa détention russe maintenant

Il n’a jamais été question du gramme d’huile de hasch. Mais la star de la WNBA, Brittney Griner, a été prise dans le nouveau conflit géopolitique entre la Russie et les États-Unis. Elle est emprisonnée depuis son arrestation à l’aéroport de Moscou en mars pour avoir transporté ce gramme. En août, la Russie l’a condamnée à neuf ans dans une colonie pénitentiaire.

Ce matin, la Maison Blanche a annoncé que Griner avait été libérée et qu’elle était sur le chemin du retour aux États-Unis. Elle a été échangée aux Émirats arabes unis contre le célèbre trafiquant d’armes russe Victor Bout, surnommé le “marchand de la mort”, détenu par les États-Unis depuis plus d’une décennie.

“Après des mois de détention injuste en Russie, détenue dans des circonstances intolérables, Brittney sera bientôt de retour dans les bras de ses proches, et elle aurait dû être là depuis le début”, a déclaré le président Joe Biden.

Le fait que la question ait été portée à la Maison Blanche montre l’importance de ramener chez lui un citoyen américain détenu dans des conditions odieuses. (Un haut responsable de l’administration a déclaré jeudi que le président Joe Biden avait « personnellement suivi » les négociations.) Mais il est trop tôt pour dire que cela a des implications plus importantes pour le rôle des États-Unis dans la guerre russo-ukrainienne.

Voici ce que nous savons sur comment et pourquoi l’échange de prisonniers s’est produit maintenant, et ce que cela pourrait signifier d’autre.

Comment Brittney Griner a été ramenée à la maison

L’explication la plus probable est aussi la plus simple : échanger Victor Bout contre Brittney Griner aurait pu être la meilleure affaire pour la Russie et les États-Unis. Il a juste fallu un peu de temps à chaque camp pour s’en rendre compte.

L’administration Biden a rendu publique une version de ce cadre il y a environ six mois, proposant d’échanger Bout contre Griner et Paul Whelan, un directeur de la sécurité d’entreprise américain et ancien Marine condamné pour espionnage qui est détenu en Russie depuis 2018. Mais à l’époque, cet accord n’a pas semblé gagner beaucoup de traction.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que l’accord a été rendu public. «Nous n’aurions généralement pas entendu ce genre de détails. C’était exceptionnellement rare dans le processus », a déclaré Danielle Gilbert, boursière au Dartmouth College qui étudie les négociations d’otages.

Entre-temps, la Russie et les États-Unis ont pris des mesures pour améliorer leur propre effet de levier. Les Russes ont donné suite à Griner, avec un tribunal qui a prononcé une peine de prison sévère, puis l’ont transférée dans une colonie pénitentiaire. Ces derniers mois, les États-Unis ont travaillé avec des partenaires pour arrêter des Russes à travers le monde, en particulier pour avoir échappé aux sanctions. Le responsable de l’administration a déclaré que les États-Unis s’étaient “appuyés sur” leurs partenaires dans le monde “pour faire comprendre aux Russes à quel point nous avons pris au sérieux la résolution des affaires de détention injustifiée”.

Les deux parties ont continué à se disputer jusqu’à ce qu’elles reviennent finalement à une version du cadre initial. Mais Whelan n’a pas été inclus – peut-être parce que son cas concerne l’espionnage, selon Gilbert. Whelan était en visite en Russie pour un mariage et a été accusé d’être un responsable du renseignement militaire porteur d’informations classifiées et condamné dans ce que les États-Unis ont appelé un simulacre de procès.

« Nous avons essayé toutes sortes d’alternatives. Nous avons essayé de payer, bien sûr, le moins cher possible », a déclaré aujourd’hui un haut responsable de l’administration Biden aux journalistes lors d’un point de presse. “Mais en fin de compte, nous ressentons l’obligation morale et l’obligation politique de ramener chez eux les personnes retenues en otage ou détenues à tort.”

Il est possible qu’il y ait eu d’autres éléments dans l’accord. Il pourrait y avoir quelque chose d’entièrement secret que nous ne savons pas et que nous ne saurons pas, quelque chose qu’il serait dans l’intérêt à la fois de la Russie et des États-Unis de garder derrière des portes closes. Après tout, c’est ainsi que la crise des missiles cubains de 1962 a été résolue, grâce à une diplomatie discrète, dont une image complète n’a été claire que plus tard.

Que se passe-t-il maintenant entre la Russie et les États-Unis ?

L’échange de Griner et Bout aujourd’hui peut représenter le décollement des relations américano-russes – rien d’énorme pour l’instant, mais une petite percée significative sur laquelle on pourrait s’appuyer au fil du temps.

Il est possible que les deux parties se soient approchées du rebord de la rupture des relations diplomatiques et aient réalisé qu’elles n’étaient pas tout à fait prêtes à jeter cette relation, même si ses conditions ont été gravement entravées par l’invasion brutale et illégale de l’Ukraine par la Russie.

Surtout, les États-Unis n’ont pas eu d’ambassadeur en Russie depuis septembre. Biden a nommé la diplomate de carrière Lynne Tracy, et elle attend la confirmation du Sénat. Mais à un certain moment, si la Russie ne lui permet pas d’occuper ce poste diplomatique à l’ambassade de Moscou, les États-Unis envisageront de renvoyer l’ambassadeur de Russie aux États-Unis. Ces choses sont réciproques.

La seule façon de protéger les citoyens américains dans le monde est d’avoir un engagement diplomatique. Cela ne contribue pas nécessairement directement aux efforts américains pour renforcer la défense ukrainienne, et la Maison Blanche a réitéré jeudi qu’elle n’entamerait pas de négociations plus larges avec la Russie (c’est-à-dire des pourparlers sur la guerre) sans impliquer des partenaires clés (comme l’Ukraine). Mais cela montre comment les diplomates peuvent travailler à la protection des citoyens américains. L’une des leçons les plus générales de l’incident de Griner est qu’il n’est tout simplement pas sûr pour les Américains de se rendre en Russie en ce moment, comme l’a déclaré le département d’État américain dans ses avertissements.

Un autre point à retenir est que les puissances moyennes continueront de jouer un rôle démesuré à l’ère des tensions accrues entre les grandes puissances dotées d’armes nucléaires. Les Émirats arabes unis, le pays où Griner et Bout ont été échangés, ont été un proche partenaire des États-Unis et abritent de nombreux Russes en fuite. Ces pays qui n’ont pas choisi de camp resteront de puissants interlocuteurs.

Qu’il s’agisse simplement du meilleur accord possible ou d’un indicateur d’une nouvelle percée dans les relations américano-russes, c’est une bonne nouvelle : pour la famille de Griner, pour la Maison Blanche de Biden et pour tous les Américains qui ont ressenti le désespoir face à l’arrestation de Griner.

“Les cas sont souvent résolus grâce à ce type d’échange, et ils prennent beaucoup de temps, donc cela peut sembler désespéré lorsque vous n’avez pas entendu de nouvelles depuis des semaines et des mois, et que vous savez qu’un Américain souffre dans un pays étranger”, Gilbert me l’a dit. “Les gens travaillent toujours là-dessus discrètement dans les coulisses, mais nous ne voyons jamais cela jusqu’à ce qu’il y ait un jour heureux comme aujourd’hui.”